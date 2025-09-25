Oční kontakt, krátké věty. Takhle se domluvíte s člověkem, který má Alzheimerovu chorobu

Člověk, u nějž onemocnění Alzheimerovou chorobou zhoršuje paměť nebo rozpoznávací funkce, komunikuje jinak. Postup nemoci pak vyžaduje, aby se způsob komunikace změnil i u těch, kteří se o něj starají.
Neziskovka A Doma, jež poskytuje osobní asistenci v domácím prostředí, sestavila pečujícím několik rad, jak dorozumívání nastavit, aby byla co nejméně stresující pro nemocného i toho, kdo pečuje.
Správná komunikace zlepší pochopení onemocnění, eliminuje nedorozumění a pomáhá pečujícím nahlédnout, proč se opečovávaný chová jinak než v minulosti, vysvětluje A Doma v tiskové zprávě.
Doporučení, jak komunikovat
- Udržujte oční kontakt: Ujistěte se, že máte pozornost nemocného, a používejte jeho jméno pro upoutání pozornosti.
- Mluvte jednoduše a pomalu: Používejte krátké věty a jednoduchý jazyk, dávejte nemocnému čas na pochopení a odpověď.
- Naslouchejte a buďte trpěliví: Respektujte myšlenky a pocity nemocných, i když mohou být někdy zmatené.
- Používejte neverbální komunikaci: Mimika, gesta a doteky mohou být účinné v případě, že verbální komunikace selhává.
- Zachovávejte klid a pozitivní přístup: Nabízejte povzbuzení a vyhněte se konfliktům, které mohou zvýšit úzkost nemocného.
Pochopit projevy onemocnění a umět je propojit s běžnými dennímu činnostmi je při péči o člověka s Alzheimerovou chorobou důležité.
Když pečující rozumí projevům demence a jejich vlivu na denní činnosti blízkého, dokáže mu nastavit vhodnou podporu. Tím si ulehčí péči, předchází frustraci a posiluje pocit jistoty na obou stranách, říká Jitka Zachariášová, ředitelka organizace A Doma.
Jak si udržet mozek aktivní
Sérii preventivních doporučení nedávno shrnul Státní zdravotní ústav. Podle něj se riziko Alzheimerovy choroby snižuje, pokud člověk:
- Jí zdravě – tedy stravu bohatou na ovoce, zeleninu, celozrnné produkty, ryby, olivový olej nebo třeba ořechy.
- Pravidelně se hýbe – pohyb je klíčový, protože ten pravidelný snižuje riziko až o 45 procent (kde zval SZÚ tento údaj se dočtete zde), posiluje totiž tzv. neuroplasticitu mozku, tedy schopnost vytvářet a posilovat nová nervová spojení.
- Netloustne.
- Nekouří a nepije – protože kouření poškozuje cévy, a to i ty, které vyživují mozek. Alkohol, a to v jakémkoliv množství, zvyšuje riziko poškození kognitivních funkcí.
- Chodí pravidelně na preventivní prohlídky a screeningy. Jaké, to si můžete přečíst zde.
- Dostatečně spí – uléhání v pravidelnou dobu, spánek šest až osm hodin u dospělých. Jednoduché, ale účinné opatření jako prevence řady chorob včetně těch duševních.
- Zvyšuje odolnost vůči stresu a udržuje síť pozitivních rodinných, pracovních i společenských vazeb včetně zachování si zvídavosti a tendence se vzdělávat třeba čtením knih, učenmí se cizím jazykům, hrou na hudební nástroj nebo návštěvou kulturních akcí.
Máte, nebo měli jste v rodině někoho s Alzheimerovou chorobou?
Jaké jsou signály nemoci
Alzheimerova choroba je progresivní neurodegenerativní onemocnění, které postihuje paměť, úsudek nebo myšlení.
Mezi varovné signály může patřit opakované zapomínání nedávných událostí, dezorientaci v čase a prostoru, zhoršení schopnosti vykonávat běžné činnosti, problémy s řečí, psaním a rozhodováním, změny nálady a osobnosti, apatie či ztráta zájmů. Tyto potíže se přitom v čase zhoršují.
„Včasné vyšetření umožní nejen zahájit léčbu, ale také připravit pečující osoby na změny, které je čekají. Zpravidla se jedná o běh na dlouhou trať a je potřeba počítat nejen s tím, že komunikace s opečovávanou osobou bude složitější, ale také bude nutné podniknout celou řadu administrativních kroků, od právních a organizačních záležitostí až po zajištění částečné či komplexní péče o nemocného,“ doplňuje Jitka Zachariášová.