Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Oční kontakt, krátké věty. Takhle se domluvíte s člověkem, který má Alzheimerovu chorobu

Oční kontakt, krátké věty. Takhle se domluvíte s člověkem, který má Alzheimerovu chorobu

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Dvě seniorky si vyjadřují podporu
Autor: Shutterstock
Péči o člověka, u nějž se započala rozvíjet Alzheimerova choroba, může usnadnit i dobře nastavená komunikace. Patří k ní mimo jiné udržování očního kontaktu, používání krátkých vět a jednoduchého jazyka.

Člověk, u nějž onemocnění Alzheimerovou chorobou zhoršuje paměť nebo rozpoznávací funkce, komunikuje jinak. Postup nemoci pak vyžaduje, aby se způsob komunikace změnil i u těch, kteří se o něj starají.

Neziskovka A Doma, jež poskytuje osobní asistenci v domácím prostředí, sestavila pečujícím několik rad, jak dorozumívání nastavit, aby byla co nejméně stresující pro nemocného i toho, kdo pečuje. 

Správná komunikace zlepší pochopení onemocnění, eliminuje nedorozumění a pomáhá pečujícím nahlédnout, proč se opečovávaný chová jinak než v minulosti, vysvětluje A Doma v tiskové zprávě.

Doporučení, jak komunikovat

  • Udržujte oční kontakt: Ujistěte se, že máte pozornost nemocného, a používejte jeho jméno pro upoutání pozornosti. 
  • Mluvte jednoduše a pomalu: Používejte krátké věty a jednoduchý jazyk, dávejte nemocnému čas na pochopení a odpověď. 
  • Naslouchejte a buďte trpěliví: Respektujte myšlenky a pocity nemocných, i když mohou být někdy zmatené. 
  • Používejte neverbální komunikaci: Mimika, gesta a doteky mohou být účinné v případě, že verbální komunikace selhává. 
  • Zachovávejte klid a pozitivní přístup: Nabízejte povzbuzení a vyhněte se konfliktům, které mohou zvýšit úzkost nemocného.

Pochopit projevy onemocnění a umět je propojit s běžnými dennímu činnostmi je při péči o člověka s Alzheimerovou chorobou důležité. Když pečující rozumí projevům demence a jejich vlivu na denní činnosti blízkého, dokáže mu nastavit vhodnou podporu. Tím si ulehčí péči, předchází frustraci a posiluje pocit jistoty na obou stranách, říká Jitka Zachariášová, ředitelka organizace A Doma. 

Jak si udržet mozek aktivní

Sérii preventivních doporučení nedávno shrnul Státní zdravotní ústav. Podle něj se riziko Alzheimerovy choroby snižuje, pokud člověk:

  • Jí zdravě – tedy stravu bohatou na ovoce, zeleninu, celozrnné produkty, ryby, olivový olej nebo třeba ořechy.
  • Pravidelně se hýbe – pohyb je klíčový, protože ten pravidelný snižuje riziko až o 45 procent (kde zval SZÚ tento údaj se dočtete zde), posiluje totiž tzv. neuroplasticitu mozku, tedy schopnost vytvářet a posilovat nová nervová spojení.
  • Netloustne.
  • Nekouří a nepije – protože kouření poškozuje cévy, a to i ty, které vyživují mozek. Alkohol, a to v jakémkoliv množství, zvyšuje riziko poškození kognitivních funkcí.
  • Chodí pravidelně na preventivní prohlídky a screeningy. Jaké, to si můžete přečíst zde.
  • Dostatečně spí – uléhání v pravidelnou dobu, spánek šest až osm hodin u dospělých. Jednoduché, ale účinné opatření jako prevence řady chorob včetně těch duševních.
  • Zvyšuje odolnost vůči stresu a udržuje síť pozitivních rodinných, pracovních i společenských vazeb včetně zachování si zvídavosti a tendence se vzdělávat třeba čtením knih, učenmí se cizím jazykům, hrou na hudební nástroj nebo návštěvou kulturních akcí.

Máte, nebo měli jste v rodině někoho s Alzheimerovou chorobou?

Zobraz výsledek

Jaké jsou signály nemoci

Alzheimerova choroba je progresivní neurodegenerativní onemocnění, které postihuje paměť, úsudek nebo myšlení. 

Mezi varovné signály může patřit opakované zapomínání nedávných událostí, dezorientaci v čase a prostoru, zhoršení schopnosti vykonávat běžné činnosti, problémy s řečí, psaním a rozhodováním, změny nálady a osobnosti, apatie či ztráta zájmů. Tyto potíže se přitom v čase zhoršují.

„Včasné vyšetření umožní nejen zahájit léčbu, ale také připravit pečující osoby na změny, které je čekají. Zpravidla se jedná o běh na dlouhou trať a je potřeba počítat nejen s tím, že komunikace s opečovávanou osobou bude složitější, ale také bude nutné podniknout celou řadu administrativních kroků, od právních a organizačních záležitostí až po zajištění částečné či komplexní péče o nemocného,“ doplňuje Jitka Zachariášová.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Související články

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek a nepletete si calvados a cider
1/15 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Cesta k superrychlému ethernetu

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

Třikrát a dost? Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Šest nemocí za rok je u dětí normální, u dospělých je to varovné

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

Kolik stát vydá na sociální dávky a co jejich příjemce čeká?

Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Imunoložka radí, jak se vyhnout podzimním infekcím
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).