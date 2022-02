Gastroskopie vidí člověku do slova až do žaludku. Při optickém vyšetření tohoto orgánu, ale také jícnu či dvanáctníku si lékař může prohlédnout jejich vnitřní stěny a případné změny. To vše pomocí hadičky, která se přes ústa pomalu posouvá dále a na jejímž konci je kamera a zdroj světla. Vyšetření se provádí nalačno a v jeho průběhu se dovnitř občas foukne vzduch pro roztažení žaludku a tím pádem lepší viditelnost.

Seká to jak doktor gastroskopii

Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že z téhož vyšetření může mít pacient rozdílný pocit, podle toho, kde ho absolvoval. V nemocnici to může probíhat tak trochu stylem „seká to jak Baťa cvičky“, než se stačíte rozkoukat, stojíte na chodbě a místo vás už na vyšetřovacím lůžku leží jiný pacient. Na soukromém pracovišti na vás budou často přívětivější, věnují vám více času a závěrečná zpráva nebude napsána tak bleskovým tempem. Možná si o nálezu stihnete s lékařem v klidu popovídat. Na přání pacienta použijí celkové sedativum, zatímco v nemocnici pravděpodobně pouze lokální znecitlivění. Celé vyšetření ale i tak trvá jen několik minut, a pokud je potřeba, lékař odebere vzorky pro rozbor.

A ještě něco, kvůli čemu bych na zmíněné vyšetření do nemocnice asi už nešla – baví-li se lékařka s jiným pacientem telefonicky o jeho diagnóze (karcinom žaludku) za vašimi zády, není to vůbec příjemné. A věnovat pacientovi chvíli času pro vysvětlení textu ve zprávě, to by snad měl být standardní krok. Ale zpět k samotnému vyšetření.

Podobný nález, jiná diagnóza



Autor: Isifa.cz Gastroentroložka Masarykova onkologického ústavu v Brně Milana Šachlová s kolonoskopem, přístrojem, který slouží k vyšetření dolní části trávicího traktu

Člověka nutně napadne, zda je lékař za tak krátkou dobu schopen vše vidět a nic nepřehlédnout. A co všechno je schopen odhalit? Michal Kolář z gastroenterologického zařízení Euresis k tomu říká: „Gastroskopie je schopna odhalit zánět, a to i drobný, sebemenší polypy, afty, vředy, jícnové varixy, dokáže rozpoznat, zda pacient ve větší míře konzumuje alkohol (specifické změny v žaludku), dále reflux žluči do žaludku, reflux do jícnu, nedomykavost svěrače mez jícnem a žaludkem. Gastroskopicky mohu odhalit skoro všechno, co se nachází od počátku jícnu až po počáteční úseky tenkého střeva – duodena.“

Podle lékaře velmi záleží také na přístrojové technice. „Kdo má nový přístroj, vidí samozřejmě lépe. Důležitá je také zkušenost. Endoskopista, který pracuje rok, nedokáže nálezy posoudit tak kvalitně, jako člověk, který má dvacetiletou praxi. Nálezy jsou si mnohdy velmi podobné, ale diagnózy mohou být rozdílné,“ upozorňuje Michal Kolář.

Kolonoskopie – už příprava dá zabrat

A pak je tu kolonoskopie (též koloskopie), optické vyšetření především tlustého střeva. Oproti gastroskopii vyžaduje důkladnější přípravu, je třeba úplně vyprázdnit střeva, aby vyšetření bylo co nejefektivnější. Vypít několik litrů vody s rozpuštěným projímadlem den před vyšetřením bylo pro mne opravdu heroickým výkonem. Vyšetření probíhá pod narkózou, většinou ne celkovou, protože je dobré, když zůstává zachována reaktivita pacienta a lékař s ním může komunikovat.

Uvádí se, že vyšetření je téměř bezbolestné. Z vlastní zkušenosti musím potvrdit opak, jelikož u několika procent žen v populaci, mezi něž pravděpodobně patřím, jsou střeva úzká a hodně vinutá, a vyšetření tudíž neprobíhá vždy lehce. Příčinou mohou být i nejrůznější srůsty, jak potvrzuje Michal Kolář a dále popisuje, co lze pomocí kolonoskopie odhalit: „Zkušený endoskopista se může dostat až do terminální části ilea (tenkého střeva), kde může najít např. zánět, který charakterizuje Crohnovu chorobu. Dále lze rozpoznat v konečníku hemoroidy, záněty tlustého střeva charakteru ulcerózní kolitidy nebo nádory: ve střevě jsou jen zhoubné. Dále polypy, které lze někdy při koloskopii odstranit.“ Lékař ještě dodává: „Opět záleží na zkušenosti endoskopisty, ale také na injekci, kterou podáváme před výkonem, aby byl bezbolestný, hodně záleží i na asistenci endoskopické sestry.“

A ještě něco (důležitého) na závěr – je prokázáno, že velká část tzv. gastro potíží souvisí s psychikou. Ta je častým spouštěčem problémů, které se objevují nejprve nenápadně, ale postupem času se mohou stále více prohlubovat. Proto, ať se děje cokoli, buďte v pohodě, najděte si něco, čím se odreagujete, co vás bude bavit.