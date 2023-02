Jak spolu komunikují mozek a trávení. Lidé s duševními potížemi mají ve střevech jiné bakterie

Už delší dobu je známé, že existuje obousměrná komunikace mezi centrálním nervovým systémem (CNS) a enterickým nervovým systémem (ENS). Namátkou můžeme jmenovat pocit rozhoupaného žaludku před důležitou zkouškou nebo pocit „motýlů v břiše“ při pohledu na milovaného člověka. Toto spojení se nazývá osa střevo-mozek a spojuje emocionální a kognitivní centra mozku se střevními funkcemi. Znamená to, že gastrointestinální trakt může vysílat signály do mozku a mozek do střev.