Krev ve stolici: Jaké jsou nejčastější příčiny a jak se liší jejich symptomy?

Krev ve stolici je výsledkem krvácení v gastrointestinálním traktu. Protože je známým faktem, že může být známkou rakoviny, dokáže krvácení do stolice pořádně vyděsit. Mnohem častěji je však příznakem méně závažného stavu, ale ani tak není dobré ho podceňovat. Existuje několik kritérií, které mohou napovědět, o co se jedná.

Barva krve napoví

Krev, která se objeví při utírání na toaletním papíru, bývá nejčastěji způsobena krvácením z konečníku. Mívá obvykle jasně červenou barvu. Důvody, které k tomuto typu krvácení vedou, bývají hemoroidy, řitní trhliny či anální píštěl. Krev způsobená jinými problémy může být tmavě červená, nebo dokonce černá. Tato krev se může objevit přímo ve stolici a nemusí být viditelná na toaletním papíru.

Jasně červená krev ve stolici obyčejně naznačuje krvácení v dolní části tlustého střeva. Kolorektální karcinom je jednou z nejzávažnějších příčin, ale tvoří asi jen 3,4 procenta těchto případů. Možné příčiny krvácení zahrnují kromě uvedených také Crohnovu chorobu, ulcerózní kolitidu, některé střevní infekce a zánětlivé stavy a také „obyčejnou“ zácpu či průjem.

Příčina krve ve stolici může být v konečníku i ve střevech

Hemoroidy jsou oteklé žíly v oblasti konečníku a bývají nejčastější příčinou análního krvácení. Vyskytují se uvnitř konečníku a kolem jeho vnější oblasti. Krev z hemoroidů je obvykle jasně červená, dalšími příznaky jsou anální svědění nebo bolestivost. Ty ale nemusí být vždy přítomny, někteří lidé netuší, že mají hemoroidy, dokud se neobjeví krvácení. V některých případech je bolest v anální oblasti způsobena krevní sraženinou, která se vytvoří uvnitř hemoroidu.

Dále mohou podobné problémy způsobit také řitní trhliny. Vznikají při namáhavém vyprazdňování, průjmu, objemné stolici, análním sexu anebo při porodu. Vedle krvácení lze zaznamenat také bolest, křeče v konečníku nebo svědění. A jaké mohou být další příčiny krve ve stolici?





Zánětlivé onemocnění střev je termín používaný k popisu několika onemocnění včetně ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby. U obou těchto stavů se jedná o autoimunitní onemocnění, při kterém tělo útočí na vlastní buňky. V trávicím traktu způsobují bílé krvinky poškození a záněty střev. Kromě krve ve stolici se střevní záněty projevují také průjmy, hubnutím, křečemi a bolestmi v břiše, chudokrevností i nafouknutím břicha.

Krev ve stolici mohou mít na svědomí i peptické vředy

Možnou příčinou výskytu krve ve stolici jsou rovněž infekce. Bakteriální a parazitické střevní infekce se kromě krvavého průjmu mohou projevit také horečkou, nevolností, zvracením a bolestmi břicha. Mezi další možné příčiny krve ve stolici patří divertikulitida (zánět trávicího traktu, při kterém se zanítí divertikly, výchlipky uvnitř tlustého střeva), gastritida (zánět žaludeční sliznice) a proktitida (zánět konečníku).

Stavy, které mohou způsobit výskyt krve nejen ve stolici, ale také ve zvratcích, zahrnují žaludeční a dvanáctníkové (duodenální) vředy, anebo jícnové varixy. Žaludeční a dvanáctníkové vředy jsou typy peptických vředů, obvykle způsobených nesteroidními protizánětlivými léky, bakterií Helicobacter pylori nebo nadměrnou konzumací alkoholu. Jícnové varixy jsou rozšířené žíly, u kterých se vyskytuje krvácení často jako komplikace jaterní cirhózy a představuje život ohrožující problém, vyžadující lékařskou pomoc. U osob s jícnovými varixy se obvykle objevuje velké množství krvavých zvratků a vyskytuje se i průjem tmavé barvy.

Nebezpečí zvané kolorektální karcinom

Kolorektální karcinom je rakovina tlustého střeva nebo konečníku. Nejčastěji se vyskytuje u lidí nad 50 let a způsobuje smrt téměř 700 000 lidí ročně. Jedním z nejpostiženějších států je Česká republika spolu se Slovenskem a Maďarskem.

Kromě krvácení z konečníku je možné také zaznamenat změnu frekvence vyprazdňování, bolest břicha nebo pocit dyskomfortu v břišní oblasti,

nevysvětlitelný úbytek hmotnosti, únavu i zúženou stolici.

Screening tohoto onemocnění je založen na pravidelných testech okultního krvácení do stolice nebo na primární screeningové kolonoskopii. Lidé starší 50 let mají dvě možnosti: mohou si jednou ročně udělat test okultního krvácení do stolice, který je běžně k dostání u praktických lékařů a není náročný na provedení, nebo mohou podstoupit primární screeningovou kolonoskopii, která se provádí jednou za deset let. Obě doporučení však platí pouze pro osoby, které nepociťují žádné příznaky. Stejně jako u jiných typů nádorů i zde platí, že čím dříve jsou zachyceny, tím snadněji a účinněji je lze léčit.

Je jasně červená krev horší než tmavá?

Čím déle je krev v zažívacím traktu, tím tmavší bude obvykle vypadat. Je to proto, že v těle jsou šťávy, které přirozeně rozkládají vše, co se pohybuje trávicím traktem. Krev tmavne, čím déle je v kontaktu s těmito látkami. Pokud je krvácení výše v zažívacím traktu, může být krev tmavší.

Pokud vidíte jasně červenou krev, může to znamenat, že je krvácení lokalizováno níže v zažívacím traktu nebo se pohybuje tělem velmi rychle. Zatímco existuje mnoho benigních (nerakovinných) příčin jasně červeného krvácení, existuje méně benigních příčin tmavší krve, a z tohoto důvodu může být tmavá krev více znepokojující a vyžaduje návštěvu lékaře.

Jaká vyšetření vás čekají u lékaře?

Na základě anamnézy a příznaků lékař rozhodne, jaké testy jsou potřebné. Může jít o rektální vyšetření nebo test na okultní krvácení ve stolici. Rovněž může nařídit odběry krve. Ty dají odpověď na otázku, zda pacient netrpí chudokrevností následkem krvácení, infekcí či zánětem. Na místě je i odběr vzorku stolice nebo zobrazovací metody, jako je CT břicha.

Specialista rovněž může provést některé endoskopické vyšetření, nejčastěji jde o následující:

Kolonoskopie: při tomto vyšetření je přes konečník do tlustého střeva zavedena ohebná trubice s kamerou, která ukáže případné abnormality.

Sigmoidoskopie: je podobná kolonoskopii, ale zkoumá se při ní pouze spodní část tlustého střeva.

Gastroskopie: trubice s kamerou prochází skrze ústa a krk do jícnu, žaludku a horní části tenkého střeva.

Následovat mohou další vyšetření, která jsou zvolena podle symptomů, závažnosti krvácení a celkového stavu pacienta. Léčbu lékař zvolí dle zjištěné příčiny.

Kdy je třeba navštívit lékaře bezodkladně?

bolesti, které se zhoršují nebo přetrvávají

krev ve stolici, která má tmavou barvu nebo se zdá hustá

černou a lepkavou stolici

bledost

dušnost

Spěchat na pohotovost nebo přivolat záchrannou službu je nutné v případě, že se dostaví kromě zmíněných symptomů také pocity závratí, slabosti, zmatenosti, mdloby nebo je krvácení velmi silné. Na závěr je třeba dodat, že rovněž některé potraviny nebo léky mohou zbarvit stolici tak, že může vyvolat mylný dojem krvácení, jde například o červenou řepu, lékořici, borůvky, rajčata nebo doplňky stravy s obsahem železa.