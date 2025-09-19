Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co pít  »  Na sexuální prožitek může mít vliv i to, zda pijeme dost vody

Na sexuální prožitek může mít vliv i to, zda pijeme dost vody

Víno a zamilovaná dvojice
Autor: Shutterstock
Pitný režim má na intimní život větší vliv, než si dokáže většina lidí představit. Ovlivňuje nejen fyzickou přitažlivost, ale i samotný průběh různých aktivit. Vhodné tekutiny, třeba přírodní minerálky, navíc podporují díky obsahu důležitých minerálních látek celkovou kondici. Alkohol navíc dokáže mnoho věcí zhatit.

Nedostatek tekutin se v první řadě odráží v obličeji i na celém těle – pleť je vysušená a matná, jemné vrásky jsou výraznější. Naopak hydratovaná pokožka působí svěže a zdravě, je pružnější a méně náchylná ke vzniku vrásek. Vzhled a fyzická přitažlivost přitom hrají v partnerském životě významnou roli.

Evoluční sexuologie dokládá, že muži při výběru partnerky instinktivně upřednostňují znaky zdraví, mládí a plodnosti – symetrii těla i obličeje, pleť bez vrásek a kazů, plné rty, zdravé, lesklé vlasy. Tomu všemu může jednoduše napomoci správný pitný režim, vysvětluje psycholožka a sexuoložka Laura Janáčková

Únava přichází rychleji

Nedostatečná hydratace organizmu neovlivňuje jen vzhled, ale může mít vliv i na samotný sex. Při nedostatku tekutin se snižuje objem krve v těle, zhoršuje se prokrvení orgánů a přichází rychleji únava. To může nepříznivě ovlivnit náladu, sexuální apetit i schopnost erekce nebo přirozenou lubrikaci pochvy.

U mužů podporuje pitný režim funkci erektilní tkáně, protože hydratované tělo má lepší krevní průtok i v pánevní oblasti. Dostatečná hydratace má navíc dobrý vliv na kvalitu spermatu, zejména na jeho objem a pohyblivost spermií. U žen může dehydratace přispět k nedostatečné lubrikaci pochvy, která je často zdrojem sexuálních problémů spojených s bolestí, nepříjemnými pocity a celkovým diskomfortem, upřesňuje spolupracovnice AquaLife Institutu Laura Janáčková.

Tyto nepříjemnosti hrozí v každém věku, ale s přibývajícími lety, kdy bývá tělo náchylnější k dehydrataci kvůli sníženému pocitu žízně a zpomalené regeneraci organismu, se stupňují. U starších mužů navíc přichází rychleji únava a častěji slabší erekce, u žen se zase snáz projevuje suchost sliznic. 

Hormony a chuť na sex

Další důležitou oblastí sexuálního života, na kterou má pitný režim zásadní vliv, je hormonální rovnováha. Tekutiny jsou nezbytné pro správné fungování hormonálního systému včetně hormonů přímo ovlivňujících chuť na sex. Dehydratace může zvyšovat hladinu stresového hormonu kortizolu, což se odrazí v proměnlivosti nálad, může mít negativní dopad na celkovou psychickou pohodu a v konečném důsledku i na libido, vysvětluje Laura Janáčková ze Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN.

Jednoduchým nástrojem, jak se cítit lépe ve vlastním těle, je proto právě voda – třeba ta minerální, která zásobuje tělo spolu s tekutinami i minerálními látkami, důležitými pro udržení vnitřní rovnováhy organismu.

Pozor na alkohol

Kvalitní voda tvoří základ správného pitného režimu, ale co alkoholické nápoje, často konzumované ve spojitosti se sexem? Alkohol mívá na sexuální funkce protichůdný účinek. V malém množství může zvyšovat sexuální motivaci a vzrušení, uvolnit zábrany, ale při vyšších dávkách tlumí nervovou soustavu, snižuje vnímavost a v delším horizontu působí negativně na libido, u mužů pak i na schopnost dosáhnout erekce, upozorňuje docentka Janáčková.

Sklenička na uvolnění zábran tedy určitě může pomoci, ale alkohol je lepší pít spíše symbolicky. Tedy třeba deci vína, malé pivo nebo panák lehkého likéru. Aperitivy mohou mít lehce stimulační účinek na chuť k jídlu i na smysly, ale ideální je zůstat u jedné sklenky.

Sexuální aktivita může být fyzicky docela náročná činnost. Tělo při ní ztrácí tekutiny i minerální látky podobně jako při sportu, proto vyžaduje zvýšený příjem tekutin pro doplnění těchto ztrát. 

