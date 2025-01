Čokoláda, ratatouille, křidýlko nebo stehýnko. Ukažte, jak znáte slavné filmy o jídle

Jakmile dojde na jídlo a pití na plátně, nejspíše si každý vzpomene hned na několik slavných pasáží či celých filmů.

Možná vám přijde na mysl scénka s Julií Roberts ve filmu Pretty Woman, možná nepovedená zeleninová polévka, kterou chtěla návštěvu okouzlit jiná filmová hrdinka, možná to bude kančí ve slavném českém filmu. Případně něco sladkého, třeba čokoláda. I ta vystupuje hned v několika filmech a dost možná jste některé z nich viděli.

Náš test by pro vás díky tomu mohl být snazší. I když úplně jednoduchý asi ne, protože abyste jím prošli bez jediné chyby, vyžaduje to solidní záběr, pokud jde o filmy. Často se totiž ptáme na filmy staré nejen pár let, ale dokonce i pár desetiletí a v jednom případě i na titul, který byl natočen přesně před sto lety. I v něm se jedlo a bylo to menu hodně neobvyklé.

Každopádně, hodně štěstí v našem kvízu.