Kolagenu v lidském těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i nápojem

Kolagen je nejběžnějším proteinem v lidském těle, tvoří přibližně 30 procent všech našich bílkovin. Je základní stavební látkou pojivových tkání, tedy kůže, šlach, vazů, chrupavek i kostí. Mluvíme-li však o kolagenu, nehovoříme o jedné látce. V lidském těle totiž existuje více než 25 typů kolagenu a každý z nich má jinou funkci.
Zatímco jeden z nich dominuje v kůži, šlachách a kostech, další je charakteristický pro chrupavky a jiný zase pro cévní stěny. Právě různé druhy kolagenu v našem těle jsou tím důvodem, proč může mít doplňování kolagenu v našem těle různé účinky podle toho, který typ tkáně naše tělo zrovna potřebuje „opravit“, zda v kůži, kloubech, vazech či cévách.
Je vám více než 25 let? Začínáte přicházet o kolagen
Kolagen ovlivňuje pružnost pokožky, pohyblivost kloubů a pevnost a zároveň pružnost cév. Od 25. roku věku však produkce kolagenu přirozeně klesá, a to cca o jedno procento ročně, a postupně se objevují známky stárnutí, jako je ztráta elasticity pleti, vrásky nebo tuhnutí kloubů.
Kolem čtyřicítky může být tvorba kolagenu nižší až o čtvrtinu a po šedesátce dokonce až o polovinu. Podporovat tvorbu kolagenu, a to nejen doplňky stravy, ale především vhodnou stravou, může mít smysl.
Bílkoviny tělo rozebere
Ať už přijímáme kolagen nebo bílkoviny z masa, vajec či obilovin, tělo je nedokáže využít v původní podobě. V trávicím traktu se rozkládají na peptidy a aminokyseliny, které teprve poté vstupují do krve a tělo z nich vytváří své vlastní struktury, mimo jiné kolagen. U hydrolyzovaného kolagenu, který se používá v doplňcích, je výhodou, že je již předštěpen na kratší peptidy s lepší vstřebatelností.
„Avšak jen část z těchto peptidů se dostane do krve v nezměněné podobě a funguje jako signální molekuly podporující aktivitu buněk pojivové tkáně. Kolagenové peptidy následně stimulují buňky k vyšší produkci vlastního kolagenu, což se může projevit například lepší hydratací a pružností pokožky nebo podporou regenerace kloubní chrupavky,“ vysvětluje Zuzana Melicharová, nutriční terapeutka společnosti Semix Pluso.
Kolagen se do kůže nedostane přímo
Častou mylnou představou je, že kolagen z jídla se uloží přímo do pokožky. Ve skutečnosti ho tělo zpracuje stejně jako ostatní bílkoviny, rozloží ho a aminokyseliny použije podle toho, kde jsou zrovna potřeba. Faktory, které tento proces ovlivňují, jsou kromě věku a hormonálních změn i skladba jídelníčku. „Důležitá je nejen kvalita samotného kolagenu, ale i to, s čím ho v jídelníčku kombinujeme. Pokud tělu chybí vitamín C nebo další mikroživiny, nemusí tvorba vlastního kolagenu probíhat efektivně,“ dodává Zuzana Melicharová.
Tušili jste, jak je důležitý vitamín C při tvorbě kolagenu? Bez vitamínu C se kolagen v těle vůbec nevytvoří. Je tedy nezbytný pro stabilizaci kolagenových vláken. Jeho výrazný nedostatek je historicky spojený s kurdějemi, tedy onemocněním, které vznikalo právě v důsledku rozpadu kolagenu v cévách a dásních. Zinek zase podporuje buněčné dělení a hořčík působí jako ochrana kolagenových vláken před poškozením volnými radikály. Jejich nedostatek může vést ke snížené pružnosti tkání a horší kvalitě pokožky. Zatímco vitamíny a minerální látky se někdy vyplatí doplňovat – pokud například krevní testy ukáží jejich nedostatek, konzumace cukru se doporučuje významně omezit.
„Vysoký příjem jednoduchých cukrů totiž vede k takzvané glykaci kolagenových vláken, kdy se molekuly glukózy navazují na bílkoviny a snižují jejich pružnost. Následnými projevy jsou rychlejší vznik vrásek, ochablá kůže a zhoršená regenerace tkání,“ upozorňuje nutriční terapeutka.
Co je to kolagen?
Je to hlavní strukturální bílkovina tkání. Nachází se v kůži, vlasech, nehtech, šlachách, chrupavkách a v kostech.
Kolagen spolupracuje s dalšími látkami, jako je kyselina hyaluronová a elastin. Udržuje pružnost, objem a vlhkost pokožky. Pomáhají i další bílkoviny, jako je napřáklad keratin, které tvoří kůži, vlasy a nehty.
Kolagen je jednou z aminokyselin.
Je součástí potravin bohatých na bílkoviny.
Kolagen z potravin, ale i v prášku
Dnes jsou na trhu například práškové formy kolagenu, které se rozmíchávají s vodou nebo se přidávají do jídla, podávají se i v různých příchutích. Na trhu jsou i gumoví medvíci s kolagenem, ale existují i funkční potraviny, které kolagen obsahují, jde o různé kolagenové tyčinky nebo například protein s kolagenem.
„Vedle doplňků stravy jsou k dostání i produkty s obsahem hydrolyzovaného kolagenu, které lze snadno zařadit do každodenního jídelníčku. Některé ovesné kaše obsahují 10 procent hydrolyzovaného kolagenu a zároveň jsou zdrojem vitamínu C, hořčíku i zinku, tedy látek, které vstřebatelnost a účinek kolagenu podporují. Takovéto funkční potraviny mohou být možností pro ty, jenž chtějí kolagen zařadit jednoduše jako součást snídaně či svačiny,“ doplňuje nutriční terapeutka.
Praktické tipy pro lepší využití kolagenu
- Kombinujte kolagen s vitamínem C – ten je pro jeho tvorbu klíčový.
- Dbejte na pestrost bílkovin – kombinace rostlinných a živočišných zdrojů pomáhá pokrýt celé spektrum aminokyselin.
- Omezte konzumaci cukru a alkoholu – urychlují rozpad kolagenových vláken.
- Doplňujte zinek a hořčík, které napomáhají regeneraci tkání.
- Zvažte funkční potraviny, které kolagen obsahují ve vhodném složení.