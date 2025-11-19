Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Kolagenu v lidském těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i nápojem

Kolagenu v lidském těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i nápojem

Kateřina Čepelíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Kolagen, starší žena
Autor: Shutterstock.com
Kolagen ve sklenici
Kolagen se v posledních letech stal symbolem mladistvé pleti, zdravých kloubů i vlasů. Na trhu najdeme celou řadu doplňků i potravin, které ho obsahují. Ale co se vlastně s kolagenem děje poté, co ho sníme? A dostane se opravdu tam, kde ho chceme mít?

Kolagen je nejběžnějším proteinem v lidském těle, tvoří přibližně 30 procent všech našich bílkovin. Je základní stavební látkou pojivových tkání, tedy kůže, šlach, vazů, chrupavek i kostí. Mluvíme-li však o kolagenu, nehovoříme o jedné látce. V lidském těle totiž existuje více než 25 typů kolagenu a každý z nich má jinou funkci. 

Zatímco jeden z nich dominuje v kůži, šlachách a kostech, další je charakteristický pro chrupavky a jiný zase pro cévní stěny. Právě různé druhy kolagenu v našem těle jsou tím důvodem, proč může mít doplňování kolagenu v našem těle různé účinky podle toho, který typ tkáně naše tělo zrovna potřebuje „opravit“, zda v kůži, kloubech, vazech či cévách. 

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat a co je zbytečné Přečtěte si také:

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat a co je zbytečné

Je vám více než 25 let? Začínáte přicházet o kolagen 

Kolagen ovlivňuje pružnost pokožky, pohyblivost kloubů a pevnost a zároveň pružnost cév. Od 25. roku věku však produkce kolagenu přirozeně klesá, a to cca o jedno procento ročně, a postupně se objevují známky stárnutí, jako je ztráta elasticity pleti, vrásky nebo tuhnutí kloubů. 

Kolem čtyřicítky může být tvorba kolagenu nižší až o čtvrtinu a po šedesátce dokonce až o polovinu. Podporovat tvorbu kolagenu, a to nejen doplňky stravy, ale především vhodnou stravou, může mít smysl. 

Kolagen v prášku, rozpustný

Kolagen v prášku

Autor: Shutterstock.com

Bílkoviny tělo rozebere

Ať už přijímáme kolagen nebo bílkoviny z masa, vajec či obilovin, tělo je nedokáže využít v původní podobě. V trávicím traktu se rozkládají na peptidy a aminokyseliny, které teprve poté vstupují do krve a tělo z nich vytváří své vlastní struktury, mimo jiné kolagen. U hydrolyzovaného kolagenu, který se používá v doplňcích, je výhodou, že je již předštěpen na kratší peptidy s lepší vstřebatelností. 

„Avšak jen část z těchto peptidů se dostane do krve v nezměněné podobě a funguje jako signální molekuly podporující aktivitu buněk pojivové tkáně. Kolagenové peptidy následně stimulují buňky k vyšší produkci vlastního kolagenu, což se může projevit například lepší hydratací a pružností pokožky nebo podporou regenerace kloubní chrupavky,“ vysvětluje Zuzana Melicharová, nutriční terapeutka společnosti Semix Pluso. 

Kolagen se do kůže nedostane přímo

Častou mylnou představou je, že kolagen z jídla se uloží přímo do pokožky. Ve skutečnosti ho tělo zpracuje stejně jako ostatní bílkoviny, rozloží ho a aminokyseliny použije podle toho, kde jsou zrovna potřeba. Faktory, které tento proces ovlivňují, jsou kromě věku a hormonálních změn i skladba jídelníčku. „Důležitá je nejen kvalita samotného kolagenu, ale i to, s čím ho v jídelníčku kombinujeme. Pokud tělu chybí vitamín C nebo další mikroživiny, nemusí tvorba vlastního kolagenu probíhat efektivně,“ dodává Zuzana Melicharová.

Koření

Badyán, hřebíček nebo skořice: Ukažte, zda poznáte koření podle fotek

Bez koření by byla jídla mnohdy jen směsí základních chutí bez vůně, barvy a charakteru. Stačí přitom špetka – a obyčejná rýže se promění v orientální specialitu, zelenina získá úplně jiný rozměr a polévka voní jako z babiččina hrnce.
Spustit kvíz

Tušili jste, jak je důležitý vitamín C při tvorbě kolagenu? Bez vitamínu C se kolagen v těle vůbec nevytvoří. Je tedy nezbytný pro stabilizaci kolagenových vláken. Jeho výrazný nedostatek je historicky spojený s kurdějemi, tedy onemocněním, které vznikalo právě v důsledku rozpadu kolagenu v cévách a dásních. Zinek zase podporuje buněčné dělení a hořčík působí jako ochrana kolagenových vláken před poškozením volnými radikály. Jejich nedostatek může vést ke snížené pružnosti tkání a horší kvalitě pokožky. Zatímco vitamíny a minerální látky se někdy vyplatí doplňovat – pokud například krevní testy ukáží jejich nedostatek, konzumace cukru se doporučuje významně omezit. 

„Vysoký příjem jednoduchých cukrů totiž vede k takzvané glykaci kolagenových vláken, kdy se molekuly glukózy navazují na bílkoviny a snižují jejich pružnost. Následnými projevy jsou rychlejší vznik vrásek, ochablá kůže a zhoršená regenerace tkání,“ upozorňuje nutriční terapeutka. 

Co je to kolagen?

Je to hlavní strukturální bílkovina tkání. Nachází se v kůži, vlasech, nehtech, šlachách, chrupavkách a v kostech. 

Kolagen spolupracuje s dalšími látkami, jako je kyselina hyaluronová a elastin. Udržuje pružnost, objem a vlhkost pokožky. Pomáhají i další bílkoviny, jako je napřáklad keratin, které tvoří kůži, vlasy a nehty. 

Kolagen je jednou z aminokyselin. 

Je součástí potravin bohatých na bílkoviny. 

Kolagen z potravin, ale i v prášku

Dnes jsou na trhu například práškové formy kolagenu, které se rozmíchávají s vodou nebo se přidávají do jídla, podávají se i v různých příchutích. Na trhu jsou i gumoví medvíci s kolagenem, ale existují i funkční potraviny, které kolagen obsahují, jde o různé kolagenové tyčinky nebo například protein s kolagenem. 

Kaše s kolagenem a mangem

Kaše s kolagenem a mangem a ořechy

Autor: Shutterstock.com

Vedle doplňků stravy jsou k dostání i produkty s obsahem hydrolyzovaného kolagenu, které lze snadno zařadit do každodenního jídelníčku. Některé ovesné kaše obsahují 10 procent hydrolyzovaného kolagenu a zároveň jsou zdrojem vitamínu C, hořčíku i zinku, tedy látek, které vstřebatelnost a účinek kolagenu podporují. Takovéto funkční potraviny mohou být možností pro ty, jenž chtějí kolagen zařadit jednoduše jako součást snídaně či svačiny,“ doplňuje nutriční terapeutka. 

Praktické tipy pro lepší využití kolagenu 

  • Kombinujte kolagen s vitamínem C – ten je pro jeho tvorbu klíčový. 
  • Dbejte na pestrost bílkovin – kombinace rostlinných a živočišných zdrojů pomáhá pokrýt celé spektrum aminokyselin. 
  • Omezte konzumaci cukru a alkoholu – urychlují rozpad kolagenových vláken. 
  • Doplňujte zinek a hořčík, které napomáhají regeneraci tkání. 
  • Zvažte funkční potraviny, které kolagen obsahují ve vhodném složení.
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Poznejte podle fotek, v jakém městě se konají tyhle vánoční trhy
1/22 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Poctivost v kádích a příroda v hlavní roli: tak vzniká balsamico

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Doplňky z lékárny vám dlouhý život nezajistí, říkají lékaři

Ocenili jsme úspěšné účastníky soutěže IT produkt roku 2025

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Startupy popisují byrokratické peklo v EU

Změní se lhůty pro přihlašování zaměstnanců do evidence

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Pořád myslíte na jídlo? Za nadváhu možná může jídelní šum

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Vyšetření žil nebolí. Hlavně ho neodkládejte, problém nezmizí

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).