Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte podle fotek koření z celého světa

Bez koření by byla jídla mnohdy jen směsí základních chutí bez vůně, barvy a charakteru. Stačí přitom špetka – a obyčejná rýže se promění v orientální specialitu, zelenina získá úplně jiný rozměr a polévka voní jako z babiččina hrnce.

Každá kultura má svá oblíbená koření i způsoby, jak je používat. Kurkuma se v Indii přidává téměř do všeho, na Blízkém východě či v Mexiku nedají dopustit na římský kmín, asijská kuchyně hodně staví na koriandru, zatímco v české kuchyni má své jisté pepř, kmín nebo sladká paprika. 

A i když nám dnes koření připadá samozřejmé, dříve mnohdy šlo o cenné zboží, kvůli kterému se vedly námořní výpravy i války. Některá koření dovedou víc než jen ochutit jídlo – zlepšují trávení, zahřívají organismus, působí antibakteriálně nebo pomáhají při nachlazení. 

Vyzkoušejte si v našem kvízu, jak dobře tenhle barevný svět znáte. Poznáte podle fotky skořici, badyán nebo šafrán? Nebo vás některé koření překvapí? Podívejte se na patnáct fotek koření z celého světa a zkuste si vybavit jeho jméno. A třeba také jeho chuť. 

