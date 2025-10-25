Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte podle fotek koření z celého světa

Každá kultura má svá oblíbená koření i způsoby, jak je používat. Kurkuma se v Indii přidává téměř do všeho, na Blízkém východě či v Mexiku nedají dopustit na římský kmín, asijská kuchyně hodně staví na koriandru, zatímco v české kuchyni má své jisté pepř, kmín nebo sladká paprika.
A i když nám dnes koření připadá samozřejmé, dříve mnohdy šlo o cenné zboží, kvůli kterému se vedly námořní výpravy i války. Některá koření dovedou víc než jen ochutit jídlo – zlepšují trávení, zahřívají organismus, působí antibakteriálně nebo pomáhají při nachlazení.
Vyzkoušejte si v našem kvízu, jak dobře tenhle barevný svět znáte. Poznáte podle fotky skořici, badyán nebo šafrán? Nebo vás některé koření překvapí? Podívejte se na patnáct fotek koření z celého světa a zkuste si vybavit jeho jméno. A třeba také jeho chuť.