Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Klamali o slevách, dostali pokuty. Nejvíc zaplatí Penny, Billa a Lidl

Klamali o slevách, dostali pokuty. Nejvíc zaplatí Penny, Billa a Lidl

Kateřina Čepelíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Autor: Vitalia.cz
Česká obchodní inspekce (ČOI) se v průběhu minulého roku zaměřila na naplnění zákona o ochraně spotřebitele, konkrétně na poskytování slev prodejců při nabídce zboží. Během 1 432 kontrol zjistila porušení právních předpisů u více než poloviny případů. Známe ty největší hříšníky.

ČOIka se od 2. ledna do 31. prosince 2025 zaměřila na kontroly prodávajících celé tržní sítě včetně internetových obchodů. Cílem kontrolní akce bylo ověřit, zda prodávající při poskytování slev z cen výrobků informují spotřebitele o nejnižší ceně, za kterou výrobek před poskytnutím slevy nabízeli. V rámci kontrolní akce pak bylo ověřováno i to, zda jsou slevy z cen výrobků vypočítány správně a zda jsou výrobky za takto určené ceny prodávány. 

Co se dozvíte v článku
  1. V čem prodejci nejčastěji chybovali? 
  2. Jaké řetězce se nejvíc provinily?
  3. Celkově se pokuty vyšplhaly na skoro 39 milionů
  4. Sleva několik měsíců v řadě není sleva
  5. Jak obchodníci vytvářejí dojem, že je nabízená cena mimořádně výhodná?

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z podzimu roku 2024 totiž potvrdilo, že sleva u výrobků musí být odvozena z nejnižší ceny, za kterou se výrobek nabízel a prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy.

V čem prodejci nejčastěji chybovali? 

Nejčastějším zjištěním bylo porušení, které se týkalo užití nekalých obchodních praktik (celkem ve 368 případech), z toho ve 140 případech se jednalo o nekalou obchodní praktiku, která mohla uvést spotřebitele v omyl ohledně ceny nebo způsobu výpočtu ceny anebo existenci konkrétní cenové výhody.

Dalším nejčastějším zjištěním bylo porušení spočívající v nesprávném způsobu výpočtu slevy z ceny výrobku, nebo neuvedení nejnižší ceny, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy. Tato povinnost vztahující se k oznámení o slevě byla porušena celkem ve 324 případech.

Kontroly v restauracích a stáncích: nepřípustná špína, plíseň a pokuty za milion Přečtěte si také:

Kontroly v restauracích a stáncích: nepřípustná špína, plíseň a pokuty za milion

Jaké řetězce se nejvíc provinily?

„Co se týče výše pokut, nejvyšší pokuty v roce 2025 nabyly právní moci v souvislosti s řetězcem Penny Market, kdy v prvním čtvrtletí roku 2025 nabyla právní moci nejvyšší sankce ve výši 4 miliony korun, další pokuty pro uvedený subjekt byly ve výši 3 miliony, 2 miliony atd. Celkově nabylo právní moci pro Penny Market v uvedeném období 9 pokut ve výši 16 889 000 korun,“ řekl serveru Vitalia.cz, mluvčí ČOI František Kotrba

Ve druhém čtvrtletí 2025 nabyla právní moci nejvyšší pokuta v uvedené souvislosti uložená řetězci Billa, a to ve výši 1,5 milionu korun. Stejný řetězec dostal pokutu 2 miliony korun i ve třetím čtvrtletí 2025. V posledním čtvrtletí roku 2025 pak inspekce uložila nejvyšší pokutu řetězci Lidl, a to ve výši 1 milion korun.

Celkově se pokuty vyšplhaly na skoro 39 milionů

Česká obchodní inspekce v souvislosti s opakovanými závažnými porušeními zákona přistoupila v závažných případech k ukládání sankcí při horní hranici zákonné sazby, která je 5 milionů korun. Proto nabylo v období od 2. 1. 2025 do 31. 12. 2025 právní moci celkem 380 pokut v celkové hodnotě 38 661 500 Kč. 

Uvedené vyčíslení zahrnuje i předběžné výsledky mimořádné kontrolní akce, probíhající od 29. října do 6. prosince 2025, zaměřené na slevové akce s názvem „Black Friday“ a „Cyber Monday“.

Sleva několik měsíců v řadě není sleva

Výsledky kontrol ukazují, že i přes rozsáhlou kontrolní činnost prodávající stále porušují zákonné povinnosti, zejména pokud jde o uvádění nejnižší ceny a s prezentací slev či jiných cenových výhod. 

„V průběhu roku bylo provedenými kontrolami opakovaně zjištěno, že někteří obchodníci prezentovali výrobky jako zlevněné několik měsíců v řadě, což již nelze považovat za skutečnou slevu. Sleva má být časově omezenou akcí trvající kratší období," uvádí mluvčí ČOI. Tyto dlouhodobé „slevy“ či neurčitě formulované cenové výhody posilují pocit, že spotřebitel získává něco exkluzivního nebo časově omezeného, a přitom se mnohdy jedná jen o běžnou cenu, která se za zvýhodněnou pouze vydává. 

Jak si ověříte, že kupujete zboží se skutečnou slevou?

Zobraz výsledek

Jak obchodníci vytvářejí dojem, že je nabízená cena mimořádně výhodná?

Obchodníci se ve větší míře zaměřili také na komunikaci jiných cenových výhod, než je samotná sleva ve smyslu § 12a zákona o ochraně spotřebitele. Začali častěji pracovat s barvami cenovek a dalšími sděleními, jako například: „Ušetřete 50 %“, s nabídkami typu „SUPER cena“, „Cena s aplikací“ nebo „Doporučená cena od výrobce.“ 

dane

„Tímto způsobem se snaží obcházet povinnost informovat spotřebitele o nejnižší ceně za posledních 30 dnů, a zároveň vytvářejí dojem, že nabízená cena je mimořádně výhodná, i když ve skutečnosti nemusí znamenat reálnou úsporu,“ dozvídáme se z České obchodní inspekce. Tyto praktiky mají výrazný dopad na rozhodování nakupujících. 

Kontrolám dodržování povinností prodávajících při poskytování slev z cen výrobků bude Česká obchodní inspekce věnovat intenzivní pozornost i v nadcházejícím období.

Automatické mlýny

Brouk a Babka, Orion, Světovar. Poznejte slavné české obchody, pivovary a továrny podle fotografií

Je vám budova na titulní straně povědomá? A víte, kde stojí? Tak směle do našeho kvízu, ptáme se ni v jedné z dvanácti otázek.
Spustit kvíz
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak vysoko vyskočí blecha a jak dlouho žije klíště? Vyzkoušejte si kvíz k parazitům
1/9 otázek
Spustit kvíz

Související články



Nejnovější články

Dále u nás najdete

V Česku už seženete exkluzivní ASUS ProArt GoPro Edition

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Útok AirSnitch dovoluje překonat izolaci klientů na Wi-Fi

Ve špičkových restauracích se dá díky festivalu najíst za půlku

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

Americká televize Newsmax se chystá do Česka

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Daňové slevy: Poradíme, čím si můžete snížit daň z příjmů

Firmy se vyhnou auditu, účetní závěrku 2025 ale ještě ověřit musí

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nechoďte na internet
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).