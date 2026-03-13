Klamali o slevách, dostali pokuty. Nejvíc zaplatí Penny, Billa a Lidl

ČOIka se od 2. ledna do 31. prosince 2025 zaměřila na kontroly prodávajících celé tržní sítě včetně internetových obchodů. Cílem kontrolní akce bylo ověřit, zda prodávající při poskytování slev z cen výrobků informují spotřebitele o nejnižší ceně, za kterou výrobek před poskytnutím slevy nabízeli. V rámci kontrolní akce pak bylo ověřováno i to, zda jsou slevy z cen výrobků vypočítány správně a zda jsou výrobky za takto určené ceny prodávány.
Co se dozvíte v článku
Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z podzimu roku 2024 totiž potvrdilo, že sleva u výrobků musí být odvozena z nejnižší ceny, za kterou se výrobek nabízel a prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy.
V čem prodejci nejčastěji chybovali?
Nejčastějším zjištěním bylo porušení, které se týkalo užití nekalých obchodních praktik (celkem ve 368 případech), z toho ve 140 případech se jednalo o nekalou obchodní praktiku, která mohla uvést spotřebitele v omyl ohledně ceny nebo způsobu výpočtu ceny anebo existenci konkrétní cenové výhody.
Dalším nejčastějším zjištěním bylo porušení spočívající v nesprávném způsobu výpočtu slevy z ceny výrobku, nebo neuvedení nejnižší ceny, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy. Tato povinnost vztahující se k oznámení o slevě byla porušena celkem ve 324 případech.
Jaké řetězce se nejvíc provinily?
„Co se týče výše pokut, nejvyšší pokuty v roce 2025 nabyly právní moci v souvislosti s řetězcem Penny Market, kdy v prvním čtvrtletí roku 2025 nabyla právní moci nejvyšší sankce ve výši 4 miliony korun, další pokuty pro uvedený subjekt byly ve výši 3 miliony, 2 miliony atd. Celkově nabylo právní moci pro Penny Market v uvedeném období 9 pokut ve výši 16 889 000 korun,“ řekl serveru Vitalia.cz, mluvčí ČOI František Kotrba.
Ve druhém čtvrtletí 2025 nabyla právní moci nejvyšší pokuta v uvedené souvislosti uložená řetězci Billa, a to ve výši 1,5 milionu korun. Stejný řetězec dostal pokutu 2 miliony korun i ve třetím čtvrtletí 2025. V posledním čtvrtletí roku 2025 pak inspekce uložila nejvyšší pokutu řetězci Lidl, a to ve výši 1 milion korun.
Celkově se pokuty vyšplhaly na skoro 39 milionů
Česká obchodní inspekce v souvislosti s opakovanými závažnými porušeními zákona přistoupila v závažných případech k ukládání sankcí při horní hranici zákonné sazby, která je 5 milionů korun. Proto nabylo v období od 2. 1. 2025 do 31. 12. 2025 právní moci celkem 380 pokut v celkové hodnotě 38 661 500 Kč.
Uvedené vyčíslení zahrnuje i předběžné výsledky mimořádné kontrolní akce, probíhající od 29. října do 6. prosince 2025, zaměřené na slevové akce s názvem „Black Friday“ a „Cyber Monday“.
Sleva několik měsíců v řadě není sleva
Výsledky kontrol ukazují, že i přes rozsáhlou kontrolní činnost prodávající stále porušují zákonné povinnosti, zejména pokud jde o uvádění nejnižší ceny a s prezentací slev či jiných cenových výhod.
„V průběhu roku bylo provedenými kontrolami opakovaně zjištěno, že někteří obchodníci prezentovali výrobky jako zlevněné několik měsíců v řadě, což již nelze považovat za skutečnou slevu. Sleva má být časově omezenou akcí trvající kratší období," uvádí mluvčí ČOI. Tyto dlouhodobé „slevy“ či neurčitě formulované cenové výhody posilují pocit, že spotřebitel získává něco exkluzivního nebo časově omezeného, a přitom se mnohdy jedná jen o běžnou cenu, která se za zvýhodněnou pouze vydává.
Jak si ověříte, že kupujete zboží se skutečnou slevou?
Jak obchodníci vytvářejí dojem, že je nabízená cena mimořádně výhodná?
Obchodníci se ve větší míře zaměřili také na komunikaci jiných cenových výhod, než je samotná sleva ve smyslu § 12a zákona o ochraně spotřebitele. Začali častěji pracovat s barvami cenovek a dalšími sděleními, jako například: „Ušetřete 50 %“, s nabídkami typu „SUPER cena“, „Cena s aplikací“ nebo „Doporučená cena od výrobce.“
„Tímto způsobem se snaží obcházet povinnost informovat spotřebitele o nejnižší ceně za posledních 30 dnů, a zároveň vytvářejí dojem, že nabízená cena je mimořádně výhodná, i když ve skutečnosti nemusí znamenat reálnou úsporu,“ dozvídáme se z České obchodní inspekce. Tyto praktiky mají výrazný dopad na rozhodování nakupujících.
Kontrolám dodržování povinností prodávajících při poskytování slev z cen výrobků bude Česká obchodní inspekce věnovat intenzivní pozornost i v nadcházejícím období.