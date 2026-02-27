Česko má potravinového ombudsmana. Snížení cen se ale čekat nedá

Stát představil prvního českého potravinového ombudsmana. Je jím vrchní ředitel Sekce potravinářství Ministerstva zemědělství (MZe) Jindřich Fialka. Pokud od něj čekáte brzké snížení cen potravin, budete zklamáni. Jeho primární cíl bude jiný.
Hlavně mediátor
„My jsme si v rámci programového prohlášení vlády vytýčili jako jeden cílů zajištění cenově dostupných a kvalitních potravin pro občany České republiky,“ vysvětlil ministr zemědělství Martin Šebestyán. Jde o zvýšení konkurenceschopnosti zemědělského a potravinářského sektoru, zajištění férových podmínek v dodavatelsko-odběratelských řetězci a řešení problematiky nekalých obchodních praktik, transparentnosti potravinového řetězce a osvětě spotřebitele. Právě zde vstupuje do hry nový potravinový ombudsman.
Potřebujeme v Česku potravinového ombudsmana?
„Chceme, aby lidé měli přístup k objektivním informacím a potravinový ombudsman je nástrojem pro větší otevřenost. Jeho úkolem je zvýšit transparentnost v potravinovém řetězci a pomáhat chránit práva spotřebitelů, tuzemských zemědělců a výrobců potravin. Ombudsman bude fungovat jako mediátor řešení vztahů mezi všemi články v potravinovém řetězci a jako kontakt pro spotřebitele a firmy ke komunikaci a podávání podnětů. Cílem je zajištění kvalitních, bezpečných, dostupných potravin, podpora domácí produkce a zvýšení informovanosti spotřebitelů,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.
Kdo je Jindřich Fialka
Jako vrchní ředitel sekce kromě jiného metodicky řídí dozorové orgány resortu, takže má přímou vazbu a možnost řešit vybrané otázky napřímo. Řídí i meziresortní koordinační skupinu bezpečnosti potravin i pracovní skupinu ke schématům kvalitních potravin, tedy podstatné oblasti působnosti potravinového ombudsmana.
Za jeho působení se v EU prosadilo posílení ochrany spotřebitelů přijetím zákazu dvojí kvality potravin. Byl také členem evropského fóra, které formulovalo základy směrnice o nekalých obchodních praktikách.
Jindřich Fialka chce spojovat všechny dotčené články potravinového řetězce od zemědělců po potravináře, prodejce až po nakupující. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOČR), Tomáš Prouza ale zdůrazňuje, že ve svobodné zemi nemá žádný úředník právo rozhodovat o tom, jak má vypadat cenová politika jakékoliv firmy. „Jediný, kdo o tom může rozhodovat, je zákazník. Obchodníci vždy byli, a nadále jsou otevřeni spolupráci s ministrem zemědělství a sdílí jeho cíl na posílení produkce kvalitních a cenově dostupných českých potravin.“
Tabulky i grafy na jednom místě
„Chceme být maximálně transparentní,“ říká pak Jindřich Fialka. A proto byl už včera spouštěn nový blok dlouho fungujícího portálu bezpecnostpotravin.cz, který se jmenuje Potravinový ombudsman. Rozcestník na webu má návštěvníky webu navést na vývoj spotřebitelských cen, k indexům cen potravin v ČR i v EU, i k původu potravin. Tyto materiály by podle ministerstva zemědělství měly zákazníkovi více přiblížit cenotvorbu potravin v Česku. Podle některých politiků si ministr zemědělství Šebestyán ale připravuje tzv. „plán pro levnější potraviny“.
„Co to ale znamená? Není to nic jiného než přípravná palba vlády k tomu, aby určoval stát ceny potravin v prodejnách. Něco takového jde proti všem principům volného trhu. A to je zcela nepřijatelné, protože jde de facto o návrat před rok 1989,“ uvedla začátkem února europoslankyně Veronika Vrecionová.
Ombudsman pod palbou kritiky
Kritika ale přišla hned včera i ze strany SOČR, který poukázal na to, že uvedené tabulky mohou vést k domněnce, že za vysoké ceny může primárně maloobchod. „V grafikách ministerstva jsou například srovnávány dodavatelské ceny bez DPH s prodejními cenami s DPH. U ovoce a zeleniny jsou pak srovnávány ceny zemědělců s cenami v obchodech, a ministerstvo tak zamlčuje fakt, že obchodníci nenakupují od zemědělců, ale od různých odbytových družstev či zprostředkovatelů. O těch ale ministerstvo mlčí a ze statistik je záměrně vynechává,“ podtrhuje Tomáš Prouza.
Zmiňuje také fakt, že kvůli omezeným tuzemským kapacitám musí obchodníci nemalou část nabízených potravin dovézt ze zahraničí, což do zemědělských cenových statistik nijak nevstupuje. „Srovnání je tedy zavádějící, a máme proto velký otazník nad tím, jaký je skutečný záměr ministerstva zemědělství,“ zamýšlí se prezident SOČR.