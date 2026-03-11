Lidé nemohou v obchodech najít vejce. Řetězce je navigují info cedulkami

Nová vyhláška Ministerstva zemědělství totiž od letošního 1. ledna umožňuje prodejcům skladovat a prodávat vejce při vyšších teplotách, než tomu bylo do konce loňského roku. Vejce bylo nutné uchovávat maximálně do 18 °C, obvykle jsme je tedy nacházeli v chladicích boxech například v blízkosti másla nebo jogurtů.
Dnes už to ale není pravidlo. Vejce jsou rozmístěna v různých obchodech na různých místech a zákazník tápe a ptá se. A ptá se tak moc, až některé řetězce zareagovaly a začaly své zákazníky k vejcím navigovat.
Tesco a Albert mají vejce stále na stejných místech
V Tescu můžete být v klidu, vejce jsou tam, kde byla dosud. „Vejce v současné době nabízíme zákazníkům v chlazených prostorech,“ uvedla tisková mluvčí Tesca Lucie Loučková s tím, že v obchodech aktuálně řeší, jak upravit prodejní plochu, aby vejce mohli přesunout do nechlazené části prodejny, a přitom garantovali správné podmínky skladování.
Zneklidňovat se nemusíte ani v prodejnách Albert. „Většinu vajec nadále nabízíme z chladících zařízeních, protože je to aktuálně pro zákazníky přehlednější a srozumitelnější," uvádí mluvčí řetězce Jiří Mareček.V blízkosti chladicích boxů, umisťují vejce prodávaná v akci. „Novou regulaci jsme ale uvítali a do budoucna ji budeme více využívat,“ zaznívá z Albertu. Je tedy zřejmé, že vejce se v budoucnu přesunou do nechlazených prostor nejen v Tescu, ale i v Albertu.
Aneta Turnovská, tisková mluvčí Globus nám vzkázala, že řetězec v souladu s platnou legislativou nově nabízí vejce i mimo chladicí boxy. Čili zde je vyšší pravděpodobnost, že na vejce skutečně narazíte.
Škatulata už proběhla v Lidlu
Vejce už nejsou v chladících boxech například v Lidlu, jak jsme psali v článku Vajíčka v obchodě najdete mezi moukou a olejem. „Vejce jsou na svém novém místě viditelně označena. Náš personál je navíc na prodejnách vždy připraven zákazníkům s orientací pomoci a poradit, kde vejce nově najdou,“ řekla pro server Vitalia.cz Iveta Barabášová z Lidlu.
My jsme ale nově našli v Lidlu elektronickou tabulku v místě, kde se dříve vejce nacházela. Stojí na ní: Vejce nově najdete v oddělení u mouky/cukru.
V Penny mají s hledáním pomoci áčka
K podobnému kroku, byť ve větším provedení se rozhodli i v Penny. „Vejce mají v každé prodejně své stálé místo, obvykle v blízkosti chladicích boxů s mléčnými výrobky,“ uvedla za řetězec Markéta Smutná a dodala, že v prvních týdnech po změně legislativy navíc nové umístění zákazníkům připomínali i přímo na prodejně prostřednictvím navigačního označení.
Někde ale toto „navigační označení“ přetrvává dosud. Je však otázkou, zda zákazníkům skutečně pomůže, zejména těm, kteří do Penny tak často nepřijdou. Na oboustranném kovovém áčku je napsáno: KO-KO-KO-KO KDÉÉÉ JSOU VEJCE? Nově je najdete všechna na jednom místě, tedy tam, kde jsme doteď měli pouze velká plata za akční cenu.
A pokud nevíte, kde měli v Penny doteď pouze velká plata, pak se musíte doptat, nebo koupit jinde.