Řetězce investují do svých obchodů miliardy. Vznikají nové prodejny, stávající se vylepšují

Není řetězce, který by neinvestoval do expanze, modernizací nebo vylepšení. Řada novinek je přitom neviditelná a pro zákazníka na první pohled nedůležitá. A přesto stojí majitele řetězců miliardy. Podrobně se podíváme na největší investice jednotlivých obchodníků.
Albert bude letos investovat víc než dřív
Albert v loňském roce zmodernizoval po celé republice dvanáct prodejen a otevřel pět nových – v Hlučíně, Strakonicích, Ostravě, Praze a Brně. Roční investice do modernizací a rozšiřování prodejních ploch přesahují 2 miliardy korun. Letos budou investice asi o půl miliardy vyšší, což je zřejmě důsledek toho, že řetězec na konci loňského roku stopl provoz služby Albert Online na Moravě, který se ukázal po čtyřech letech testování jako prodělečný.
Nové hypermarkety jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi pro udržitelný provoz. Energeticky úsporné LED osvětlení, moderní chladicí systémy s rekuperací tepla a inteligentní řízení spotřeby elektřiny přispívají k nižší uhlíkové stopě prodejny.
Součástí rekonstrukcí je vybavení novým nábytkem, moderními mrazáky i chladícími boxy nebo elektronickými cenovkami.
Billa chce otevřít 15 nových prodejen
Rakouský obchodník i letos plynule navazuje na rok 2025, během něhož otevřel 15 nových a zrekonstruoval více než 40 stávajících prodejen, například v Brně, Terezíně, Libochovicích, Kozomíně, Šenově u Havířova, Otvicích, Bystřici pod Hostýnem, Boršově nad Vltavou, Žatci, Vimperku, Roudném, Polné, Velkých Pavlovicích či v Plzni.
Celkové investice dosáhly 2,5 miliardy korun a směřovaly především do rozšiřování a modernizace kamenné sítě, zavádění energeticky úsporných technologií a zvyšování provozní efektivity.
V roce 2026 plánuje Billa další navyšování investic na cirka 2,8 miliardy korun. Hodlá otevřít dalších 15 nových prodejen a nepřestane ani s modernizací stávajících obchodů.
Globus po letech chystá další obchody
Už je to skoro tři roky, co Globus otevřel nový hypermarket. Aktuálně ale počet svých prodejen rozšiřuje, u dálnice D2 nedaleko Brna v Modřicích vzniká nový hypermarket, otevřen by měl být v roce 2027. Další Globus roste v Plzni.
Řetězec se také soustředí na otevírání maloformátových provozoven, které dokáže zásobovat z nedalekých vlastních hypermarketů.
Aktuálně je pro něj důležitá investice do Globusonline.cz, e-shopu, který před časem Globus spustil a v rámci nějž nabízí, zatím jen po Praze, až 30 tisíc produktů, včetně z těch z vlastní výroby.
Aktuálně modernizuje v Praze na Zličíně nákupní plochy oddělení nápojů, vína a PET.
Kaufland investuje do inteligentního vybavení
Do prodejen a nákupu pozemků pro nové prodejny investuje Kaufland několik miliard, poměrně často totiž otevírá nové prodejny. Ty nejnovější najdete v Hořovicích, kde je druhá maloformátová pobočka Kauflandu, a v Plzni, což je čtvrtá pobočka Kauflandu, která je vybavena inteligentními AI váhami v oddělení ovoce a zeleniny. Ty vážený produkt rozpoznají automaticky samy. Novinkou je i autonomní úklidový robot či LED osvětlení.
K vytápění i chlazení budovy se využívají tepelná čerpadla z potravinářského chlazení. Ekologický přístup podtrhuje využití přírodních chladiv, instalace retenční nádrže na dešťovou vodu i příprava pro fotovoltaickou elektrárnu.
Nové pobočky Lidlu už se tak často neotevírají
Zatímco většina ostatních řetězců se ráda pochlubí výší investice do modernizace, Lidl částku nezveřejňuje, neboť ji považuje za interní informaci.
V roce 2025 řetězec poměrně prudce zpomalil otevírání nových prodejen, i tak se jich ale napříč republikou otevřelo šest. Aktuálně je zahájena výstavba nových prodejen v Chrastavě, v Plzni na Rokycanské, ve Vodňanech, Domažlicích, Milevsku a v Ostravě ve Výškovické ulici. Jedná se o moderní, ekologické prodejny nové generace. Zákazníkům nabídnou zcela nový interiér s pekárnou, širokými uličkami pro pohodlný nákup a dostatečný počet pokladen s prostornými odkládacími plochami.
,,Tento rok budeme s expanzí pokračovat, máme v plánu postavit více nových prodejen než loni. Není naším cílem jich mít na trhu nejvíce, ale blízkost k zákazníkovi je pro nás velmi důležitá," řekla pro server Vitalia.cz mluvčí řetězce Iveta Barabášová.
Penny chce více prodejen a investuje i do logistiky
I Penny zrychluje expanzi a letos hodlá do svých prodejen v Česku investovat 2,8 miliardy korun. Oproti roku 2025 jde o nárůst zhruba 300 milionů. Zatímco loni Penny otevřelo jen devět nových prodejen, letos jich bude téměř dvacet. Dvacet jich hodlá modernizovat a devět rozšířit či kompletně přestavět s cílem navýšit prodejní plochu.
Investovat bude i do logistiky, kam zamíří více než 400 milionů. Posílení distribuční infrastruktury je klíčové hlavně pro efektivní zásobování všech regionů a růst.
Tesco investuje do různých formátů, i do samoobslužek
Celkovou výši klíčových investic do modernizace Tesco zatím nezveřejnilo, ale dá se říci, že co měsíc loňského roku, to hned několik otevřených či rekonstruovaných prodejen Tesco.
Největší rekonstrukcí prošlo v květnu Tesco v pražském Edenu. Tesco Expres v Turnově se pak stalo první prodejnou svého druhu v rámci střední Evropy, neboť jde o nový koncept malého formátu s prvky hypermarketu nabízející moderní design, širší sortiment a úspornější provoz. Nový koncept zahrnuje například propojení ovoce, zeleniny a pečiva do jednoho přehledného celku. Energetickou úsporu zajišťují chladicí technologie s ekologickým chladivem, CO₂, chladničky s dveřmi a úsporné LED osvětlení.
Tesco, pod které spadají i potraviny Žabka, loni investovalo do otevření samoobslužné prodejny dostupné 24/7. „Naše samoobslužné prodejny nabízejí maximální časovou flexibilitu – lidé si mohou nakoupit kdykoliv, ať už ráno před prací, během noci nebo o svátcích, kdy je většina obchodů zavřená. Stačí si do mobilu stáhnout aplikaci Žabka 24/7 a přihlásit se přes bankovní identitu, občanský průkaz nebo cestovní pas. Chceme zákazníkům nabídnout nejen špičkový sortiment, ale také komfort a dostupnost,“ uvádí Radim Lunda, generální manažer obchodní sítě Žabka.