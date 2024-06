Kde nakoupit kvalitní a levné jídlo: Můžete hodně ušetřit, a přitom si pořád dost pochutnat

Podle údajů Organizace pro výživu a zemědělství se každý rok vyhodí jedna třetina vyprodukovaných potravin, přičemž v Evropě jde o 153 milionů tun potravin v hodnotě přibližně 143 miliard. Když fokus zúžíme čistě na Českou republiku, co Čech, to 91 kg potravin ročně, které přijdou nazmar. Je to čtvrt kilogramu potravin denně a na každého z nás.

A když si říkáte, že vy osobně doma vyhodíte maximálně jeden tvrdý rohlík za týden, nejspíše trochu přeháníte. Naštěstí každý může množství vyhozeného jídla ovlivnit. Třeba tím, že bude nakupovat trochu jinak a třeba i jinde než dosud. A vězte, že se vám to vyplatí.

Když jídlo zachraňuje neziskovka

Do boje proti plýtvání se už řadu let vydává například organizace Zachraň Jídlo. Vzpomeňte na Hostinu pro tisíc na Václavském náměstí, na Jam Session, kde se z nevzhledného ovoce vařil džem, který se pak rozdal, nebo na paběrkování na polích, které vedlo k prodeji křivé zeleniny, která by se jinak zaorala. Nabízelo je i Tesco a Penny. Aktuálně nabízí menší a třeba i otlačená jablka a nevzhledný česnek například Rohlik.cz. S prvními sklizněmi se sortiment jistě rozšíří.

Neziskovka má také projekt Zachraň oběd, díky němuž zachraňuje hodnotné jídlo z firemních jídelen, které zbylo a které donedávna končilo v koši. Dnes ale putuje charitám, které ho přerozdělí svým klientům. Za necelé dva roky od spuštění projektu Zachraň oběd se za pomoci mnoha partnerů podařilo organizaci zachránit přes 31 000 obědů a číslo každý den stoupá.





I řetězce hledají cesty

Proti plýtvání bojují i řetězce s potravinami, jak vás často informujeme. Polepují potraviny s blížící se dobou spotřeby nálepkami s procentuální výši slevy (např. Lidl, Billa, Albert), chystají balíčky s ovocem a zeleninou za nižší desítky korun (např. Globus, Lidl, Albert, Penny), nebo před koncem zavírací doby výrazně zlevňují pečivo (například Kaufland, Albert).

Nepovedené kaiserky z firmy La Loraine míří do Tesca, kde je doplní o sýr a prodávají je zapečené. Ročně se tak nevyhodí 4 miliony kaiserek. Z banánů, které už nikdo nekoupí, vyrábějí banánový chlebíček (Albert), neprodané rohlíky přidají do sekané (Globus), nebo je druhý den prodávají za polovinu ceny na strouhanku (Penny).

Tesco také v těchto dnech představilo inovaci, která přispěje ke snižování potravinového odpadu přímo u jeho dodavatelů. Do aplikace, kterou Tesco využívá při darování potravin potravinovým bankám, Foodiverse, zapojilo i vybrané dodavatele potravin, aby mohli darovat potravinové přebytky už ze svých provozů přímo charitativním organizacím. Pilotní projekt financuje Tesco ze svých zdrojů.

Co je aplikace Foodiverse Supermarket do aplikace nahraje konkrétní potraviny, které chce darovat, a ta je automaticky nabídne nejbližší potravinové bance nebo organizaci. Pokud banka dar potvrdí, může si pro něj rovnou přijet. Podobně teď do aplikace nahrají své přebytky (nebo nevzhledné potraviny) i dodavatelé.

Kupte dobroty, zachráníte jídlo

Třeba od společnosti Titbit, která už 24 let dováží do Česka ovoce a zeleninu z celého světa a ročně kvůli nestandardnímu vzhledu nebo drobné vadě vyhodila sto tun plodů, které do koše ještě mířit neměly. A protože jim to bylo líto, tak se rozhodli je zpracovat. Sami. V pronajaté kuchyni z nich vyrábějí cibulové chutney, omáčku k masu, pečený česnek v oleji či omáčky ke grilování. Vše v zábavných obalech a vyladěných chutích.

Aplikace, které ušetří peníze

Šetřit můžete i díky anti food-waste platformám, které hledají efektivní cesty, jak zachránit co nejvíc vyprodukovaných potravin. Společnou řeč hledají a nacházejí jak s restauracemi, cukrárnami i kavárnami, tak i s některými obchody.

Nejnověji můžete začít využívat mobilní aplikaci Too Good To Go, která nabízí svým uživatelům přebytky potravin z restaurací, pekáren nebo obchodů, a to za sníženou cenu přímo od pražských gastroprovozů. V aplikaci si vyberete podnik, z něhož chcete zachránit nějaké jídlo, zaplatíte a balíček, tzv. Dobrovak, si na místě prodejny/podniku vyzvednete. Obsah je ale překvapení. Jisté však je, že cena jídla, které je v tzv. Dobrovaku, je min. o třetinu nižší než cena původní. Aplikace funguje teprve pár dní a najdete v ní věhlasné podniky, zatím jen z Prahy.

Kde se nejvíc plýtvá? Za 55 % jsou zodpovědné domácnosti, 18 % se vyhodí při výrobě a zpracování, 11 % má na svědomí primární produkce, 9 % ve veřejném stravování a 7 % vyplýtvají maloobchody. Zdroj: Organizace pro výživu a zemědělství a Eurostat

Mobilní aplikací, která funguje na našem trhu už pátým rokem, je Nesnězeno. Jejím prostřednictvím uživatelé zachránili již více jak 650 tisíc tun potravin, a to v sedmi krajích České republiky. Čtvrtinu prodaných balíčků na platformě Nesnězeno tvoří jídla z restaurací, 18 procent pekárny, 27 procent obchody s jídlem, 20 procent kavárny a 7 procent cukrárny.

Stačí si ve stažené aplikaci najít oblíbený podnik a v něm si v určený čas vyzvednout objednaný a zaplacený balíček. I zde je obsah překvapením, dobrou zprávou však je, že vše, co bude v balíčku, bude se slevou 50 až 70 procent.

Do aplikace se zapojily známé regionální podniky i nadnárodní společnosti, jako například Starbucks. Ten je v projektu zapojen prakticky od začátku fungování Nesnězeno, společně tak zachránili 35 000 balíčků napříč 45 pobočkami v ČR. V dubnu loňského roku se k Nesnězeno přidal také Penny Market, kde se pilotní projekt rozrostl na 200 prodejen – tedy polovinu všech v ČR. Díky balíčkům pro Nesnězeno prodal potraviny za 5 milionů korun.

Penny spolupracuje s Nesnězeno

Trvanlivé potraviny s uplynulou dobou minimální trvanlivosti, poškozeným obalem nebo třeba špatným označením putují z obchodů s potravinami často do potravinových bank, ovšem s čerstvým jídlem to nemusí být tak snadné. Obchody je potřebují odbavit co nejdříve.





„Do jedenácti hodin dopoledne má každý obchod za úkol připravit šest až osm balíčků určených pro Nesnězeno,“ odkrývá přibližný počet denně připravovaných balíčků pro jeden obchod Petr Baudyš, manažer kvality Penny. Výhodou zůstává fakt, že tenhle balíček je jen váš a počká na vás, dokud si ho na vybrané prodejně nevyzvednete, třeba až půjdete večer z kina. „Co přesně je v balíčku, se dozvíte, až ho převezmete,“ říká spoluzakladatel Nesnězeno Jakub Henni. A to může být problém.

Obsah balíčků je rozmanitý

Nemějte z balíčků příliš velké očekávání. Ve facebookové skupině Nesnězeno Praha uživatelé aplikace sdílejí fotky obsahu tašek a nejsou vždy nadšeni. Podle obrázků je patrné, že ne vždy je výběr pestrý, může se stát, že je v tašce jídlo, které nejíte, nebo ho je tolik, že ho ani vy nestihnete zachránit.

Sníst najednou půl kilo ředkviček a čtyři stejné pomazánky, nebo dostat v tašce osm šlehaček, okurku a papriku nemusí být výhra. V případě, že si množstvím stejného jídla nevíte rady a nemůžete ho zamrazit, můžete jídlo postoupit svým kamarádům nebo lidem ve facebookové skupině.

Restaurace, kavárny, pekárny, obchody s potravinami, ale třeba i květinářství se na platformu Nesnězeno připojují stále častěji, měsíčně tak totiž přijdou k dodatečnému příjmu v průměrné výši 25 000 Kč. Kromě finanční stránky se podnik také snáze zviditelní mezi uživateli, kteří se díky pozitivní zkušenosti s nákupem zvýhodněného balíčku mohou příště vrátit pro nákup za plnou cenu.