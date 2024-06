Smoothie a smoothie bowl: Letní oběd z mixéru, který se smí i při dietě

Léto nabízí skvělou příležitost ke konzumaci většího množství čerstvého ovoce a zeleniny. Variantou jsou grilované přílohy, saláty, nebo stále oblíbenější smoothie či smoothie bowls. Tato tekutá dobrota vás úspěšně zasytí, dodá živiny, energii i vitamíny. Smoothie nabízí nespočet kombinací, a to nejen díky hlavním ingrediencím v podobě ovoce a zeleniny, ale i semínek či mléčných výrobků. Stačí si zvolit, zda si dnes připravíte smoothie naslano či nasladko, nebo zda půjde o kaloričtější nápoj, který perfektně supluje oběd během horkých letních dní.

Tekutá podoba smoothie nás často klame, a mylně se tak domníváme, že smoothie náleží do pitného režimu. Jedná se však o regulérní jídlo. Smoothie skvěle zastoupí některý z hlavních chodů dne, jako jsou snídaně či svačina, ale klidně doplní i oběd, během horkých dní, kdy nemáme na těžší jídlo ani pomyšlení. Záleží na množství a složení.

Celá řada ingrediencí dodá smoothie živiny, porci vitamínů i minerálních látek. „Smoothie se považuje za jídlo z toho důvodu, že obsahuje vedle ovoce a zeleniny i složky, jako jsou mléčné výrobky, ořechy či ořechové krémy, semínka, vločky apod. Díky těmto ingrediencím má významné množství živin i kalorií, což je charakteristické pro jídlo,“ vysvětluje nutriční specialistka Kateřina Šimková ze Zdravého stravování.

Vysoký obsah vlákniny navíc zajistí pocit sytosti po konzumaci smoothie a v neposlední řadě má takový nápoj podobný vliv na metabolismus jako konzumace jídla, protože tělo musí trávit a vstřebávat živiny, což vyžaduje čas a energii. Je také potřeba nezapomínat, že smoothie musíme zahrnout do našeho denního energetického příjmu, zejména pokud řešíme váhu.

Na druhou stranu, správně namíchané smoothie může posloužit jako dietní oběd v případě, že se snažíme zhubnout.

Smoothie se zeleným špenátem skvěle doplní do těla kyselinu listovou, draslík i vitaminy skupiny B či vitamin C. Ale nepřehánějte to, dejte ho jen trochu, pro barvu

