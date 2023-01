Kaufland slaví 25 let na českém trhu. První prodejnu měl v Ostravě, jak vypadala?

Už zítra tomu bude čtvrt století, co se v Ostravě-Zábřehu otevřely vstupní dveře do prvního českého obchodního řetězce Kaufland. Dnes už má německý retailer po celém Česku na sto čtyřicet prodejen, dvě logistická centra a vlastní masozávod. Co dalšího se za dvacet pět let změnilo, prozradí generální ředitel Kauflandu, Stefan Hoppe.

1998: První prodejna v Česku

21. ledna se v Ostravě-Zábřehu otevřela první prodejna německého řetězce u nás. Česko bylo první ze sedmi zemí, do nichž Kaufland z Německa expandoval.

2003: Kaufland má padesát prodejen a masozávod

Po první prodejně v Ostravě-Zábřehu se obchody s výrazným „K“ brzy objevily v dalších českých městech. Expanze byla masová, po pěti letech v Česku otevíral v Hradci Králové padesátou prodejnu a téhož roku zahájil provoz ve vlastním masozávodu v Modleticích. Tři roky na to otevíral distribuční centrum v Olomouci.

2010: Start prvních privátek

V roce 2010 se Kaufland začal soustředit i na privátní značky, které v posledních letech zažívají nebývalý boom, a proto se jejich portfolio neustále rozrůstá.

2011: Začíná spolupráce s neziskovkami

Ve Veselí nad Moravou byla otevřena již stá prodejna a Kaufland postupně zahájil spolupráci s různými neziskovými organizacemi, s Českou federací potravinových bank, s centrem Paraple, organizací Helppes, Loono nebo Debra. Má i svůj vlastní Fond Kaufland.





2020: Kaufland modernizuje nákupy

Poměrně výrazným milníkem byl pro Kaufland rok 2020, kdy pro své zákazníky spustil věrnostní program Kaufland Card, který nabízí hlavně slevy na míru. Zároveň bylo téhož roku konečně spuštěno nakupování v obchodech pomocí scaneru – tzv. K-Scan.

2021: Nový sklad v Modleticích

V průběhu posledních dvou let Kaufland výrazně investoval i do logistických procesů, které nejsou na první pohled pro zákazníka patrné, ale propisují se do většiny dějů na pobočkách. Rozšířil distribuční centrum v Olomouci o automatizované sklady a otevřel nový sklad pro ovoce a zeleninu v Modleticích.

2022: Rajčata po celý rok

Kaufland se také na konci loňského roku pochlubil, že je jediným obchodním řetězcem, v němž se česká rajčata prodávají v dostatečném množství také v zimních měsících. Odebírá totiž 80 % produkce z Agro Kadaň, jediného velkého pěstitele v ČR, který i díky tomu, že pro výkon využívá odpadní teplo z nedaleké elektrárny, své skleníky nezavřel.

2023: Nová cenová kampaň

K oslavě čtvrtstoletí na českém trhu společnost připravila pro své zákazníky od začátku roku cenovou kampaň „25 let nejlepší cena pro Česko“, v níž každý týden přináší výhodné nabídky napříč celým sortimentem.