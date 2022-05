Kaufland otevřel obří sklad ovoce a zeleniny. Než se dostanou do obchodů, stráví tu nejdéle den

Jen hala a palety. Ráno dovnitř, v noci ven

Je deset hodin dopoledne, obří hala je poměrně prázdná. Během pár hodin se to změní. Je totiž úterý. Kdo nakupuje v Kauflandu, asi ví, že ve středu jsou pravidelné slevy. To se odráží i na zásobování v sortimentu ovoce a zeleniny. Ve špičce, což je kromě akcí standardně v čase Velikonoc a Vánoc, tu zpracují až 2000 palet denně. Nejmenší objem bývá o víkendech, pohybuje se okolo 600–700 palet za den.

Obří prostor a chlad, to je první dojem z nově postaveného skladu, který nahradil svého předchůdce. Logistické prostory jsou drahé, zejména v hlavním městě a okolí, každý metr stojí nemalé sumy. Kdo by však čekal regály zaplněné až ke stropu, bude překvapený. Na obrovské ploše není police ani jediná. Jen stovky přepravek s ovocem a zeleninou a dostatek místa.

Je to proto, že až na výjimky tu ovoce a zelenina stráví maximálně několik hodin. Žádný systém regálů a složitějšího uskladňování by se tu tudíž nevyplatil. Sem se zaváží zboží od jednotlivých dodavatelů a zde se kompletuje podle objednávek jednotlivých obchodů ze sítě Kauflandu. Delší dobu je tu jen výjimečně, popisuje Juraj Bendík, vedoucí logistiky Kaufland ČR: „Ovoce a zelenina jsou v naší terminologii počítané mezi ‚ultra frische‘ sortiment, to znamená, že z těch zhruba 220 artiklů, které tu distribuujeme, má velká část nulové přenocování. To znamená – dnes přijde do skladu, je zkompletovaná, v noci vyexpedovaná a brzy ráno na filiálce. Zásadní je čerstvost.“ Aby ji zákazník dostal, musí logistika čas, který je potřeba na celou cestu od producenta až po pult na prodejně, co nejvíc zkrátit. Nejdéle, až tři dny „přenocování“, bývá ve skladu tzv. tvrdé zboží, především brambory, cibule nebo i jablka.

Nový sklad ovoce a zeleniny Kaufland Modletice Provoz zahájen v květnu 2022,

zásobuje cca 75 prodejen z celkových 139 obchodů Kauflandu v ČR,

rozkládá se na ploše 15 000 m 2 ve dvou halách,

ve dvou halách, skladuje celkem 220 artiklů ovoce a zeleniny,

přijme 600–2000 palet denně,

cca 400 palet zůstává, zbytek jede do 24 hodin na prodejny,

potřebuje 10 lidí na příjem, 20 lidí na výdej,

je v něm teplota 9–11 °C (pro banány až 16 °C).

Nejhorší jsou borůvky…

Nákladní vozy začínají do centrálního skladu přijíždět den co den od šesti hodin ráno. Denně je to třicet, ale klidně až sedmdesát kamionů jen s ovocem a zeleninou.





Hned na rampách probíhá kontrola, prověřuje se kvantita i kvalita dodávky. „Kontrola kvality má několik bodů. Měříme kalibr, tzn. velikost plodů, cukernatost, zboží je nutné při příjmu ochutnávat, kontrolovat vůni, aby plody nebyly znečištěny pesticidy, měříme i tvrdost slupky. Odšťavňujeme citrusy a kontrolujeme jejich šťavnatost a podobně. Parametry jsou přísné, defekty a chyby odmítáme,“ vysvětluje Petr Vachek, ředitel distribučního centra Modletice.

Systém kontrol stanoví interní předpisy; podle počtu palet, které od daného zboží-artiklu přijedou, se odvíjí počet kontrolovaného množství. „Tedy pokud přijede jedna paleta, zkontrolujeme jednu, pokud jich přijede například třicet, kontrolujeme zhruba tři,“ přibližuje postup ředitel centra. Jak často zboží neodpovídá parametrům? Prý se to stává každý den. Řešení jsou různá. „Pokud nevyhovuje požadavkům nákupního oddělení, například velikostí či jinak nesplňuje parametry objednávky, nemusí se vždy striktně odmítat. Lze jednat o nových podmínkách s dodavatelem. Pokud ale zboží nevyhovuje kvalitou, je třeba ho odmítnout a dodavatel si ho musí odvézt.“

Nejnáchylnější k potížím jsou tzv. jednodenní artikly. Typickým příkladem jsou podle Petra Vachka borůvky nebo maliny.

Rajčata k rajčatům, hrušky k hruškám. A banány zvlášť

Zkontrolované zboží se zaskladňuje do určených pozic, které se však každý den mohou měnit podle aktuální situace. V celé hale panují stejné podmínky, teplota se pohybuje v rozmezí 9–11 °C, o umístění rozhoduje čistě logistika. Základní rozdělení je na dvě skupiny, a těmi jsou logicky ovoce a zelenina.

V závislosti na sezóně může na skladu být až 220 artiklů, které tu řadí podle druhů, tedy rajčata k sobě, jablka k sobě… „Pro představu, v sortimentu máme až třicet druhů rajčat. Když máme všechna u sebe, pomůže to kolegům, kteří pak chystají objednávky pro prodejny,“ popisuje Petr Vachek. Sklad je kromě toho rozdělen na tři základní zóny podle obrátky, tedy ty nejprodávanější artikly jsou vpředu u bran, a dále leží zóna 2 a 3, které slouží pro skladování méně obrátkového sortimentu.

Výjimku a zvláštní místnost tu mají banány, které vyžadují vyšší teploty, a to o 4–5 stupňů. Banány obecně se z pěstitelských zemí dodávají zhruba v šestistupňové škále zralosti, od téměř zelených až po žluté, Kaufland přijímá pouze dvě úrovně. Tyto banány mohou v prostoru s teplotou cca 16 °C ještě dozrávat, ve skladu jsou tedy někdy i tři dny podle stupně zralosti.

Většina sortimentu se ale ve skladu „neohřeje“, respektive neochladí, a během pár hodin prostory opouští.

5.30 ráno: ovoce a zelenina přijíždí do všech Kauflandů ve stejný čas

Zhruba ve čtyři hodiny odpoledne přichází do skladu objednávka pro všechny zavážené pobočky. „Je postavená víceméně na historických zkušenostech a na aktuálních odprodejích, v potaz bere i počasí. Když je hezky, lidé nakupují více ovoce a zeleniny, a my to musíme umět zohlednit,“ líčí Petr Vachek.

V pět odpoledne začíná vyskladňování zboží na základě objednávek a probíhá přibližně do dvou hodin do rána. Všechny kamiony s ovocem a zeleninou mají stejný čas dojezdu na prodejny, a je jedno, zda vůz jede z Modletic až do Chebu, nebo jen na nejbližší pobočku v Čestlicích – všichni mají být na pobočce na půl šestou ráno. „To znamená, že obchod má v 5.30 kamion ovoce a zeleniny a do sedmi hodin toto zboží připravuje pro zákazníky,“ popisuje ředitel distribučního centra.

Během dne již další dodávky neprobíhají, co prodejna, to jeden ranní kamion. Jedině v případě, kdy je objednávka pro některou z poboček Kauflandu opravdu velká, s časovým odstupem 30–45 minut přiveze zboží druhý kamion. „Dělá se to tak, že se sortiment namíchá do obou vozů, aby se nestalo, že na krámě budou mít po ránu z prvního kamionu třeba jen samé melouny,“ směje se Petr Vachek.

Díky tomu, že nový sklad je centralizovaný a vše je vhodně uzpůsobeno, je podle něj produktivita práce až trojnásobná; i ten největší objem tu zvládnou vyskladnit ve dvaceti lidech. „Dvacet zaměstnanců na výdej zboží obslouží zhruba 75 prodejen, které jsou z Modletic zásobovány. A deset kolegů je potřeba na příjem ovoce a zeleniny,“ vyjmenovává ředitel.

Cesta ovoce a zeleniny do prodejen Kaufland 6–15 hodin: příjem v distribučním skladu, kontrola, zaskladnění

16 hodin: začíná zpracování objednávek od prodejen

17–02 hodin: vyskladňování zboží na základě objednávek

5.30 hodin: kamiony přijíždějí do všech poboček v ČR, začíná příprava na prodejnách

7 hodin: otvírají se prodejny Kauflandu

„Pokud není o logistice slyšet, tak pracuje dobře“

Maloobchodní řetězec Kaufland působí v Česku od roku 1998, v současné době tu provozuje 139 prodejen. Německá značka podniká i v řadě dalších zemí (a pod stejného majitele spadá i síť prodejen Lidl). Zásobovat plynule takový kolos není legrace:

„Pokud jde o logistiku, Kaufland má v ČR dvě plnohodnotná samostatná distribuční centra, jedno je v Olomouci a druhé právě zde v Modleticích,“ popisuje vedoucí logistiky Juraj Bendík. Pro lepší představu přidává čísla a základní informace:

Distribuční centra Kauflandu Kaufland ČR má dvě distribuční centra – v Modleticích nedaleko Říčan u Prahy a v Olomouci.

– v Modleticích nedaleko Říčan u Prahy a v Olomouci. Zboží neboli artikly tu rozlišují podle pravidel skladování .

. Obě centra obhospodařují přibližně 13 000 artiklů „ suchého zboží “ bez specifických požadavků. Jde o klasický sklad, který je potřeba určitým způsobem temperovat.

“ bez specifických požadavků. Jde o klasický sklad, který je potřeba určitým způsobem temperovat. Dále mají obě centra sklady ovoce a zeleniny , v každém zhruba 220 artiklů, předepsaná teplota pro toto zboží činí 9–11 °C.

, v každém zhruba 220 artiklů, předepsaná teplota pro toto zboží činí 9–11 °C. Jiné požadavky má tzv. frische (čerstvý) sortiment s teplotou do 4 °C a s extra zónou pro maso , vnitřnosti ap., které se smí uchovávat max. do 2 °C. Najdete je v Olomouci i Modleticích.

s teplotou do 4 °C a s extra , vnitřnosti ap., které se smí uchovávat max. do 2 °C. Najdete je v Olomouci i Modleticích. Hluboce mrazené zboží je umístěno pro celou ČR v samostatném skladě v Olomouci s kapacitou 11 000 palet.

je umístěno pro celou ČR v samostatném skladě v Olomouci s kapacitou 11 000 palet. Tzv. non-foodový sortiment se v rámci ČR nyní distribuuje z Modletic.

Distribuční centrum Modletice právě nyní, konkrétně 20. května 2022, oslaví 20 let provozu. Moderní sklad pro ovoce a zeleninu s přilehlým parkovacím domem pro zaměstnance je jeho nejnovější, ale jistě ne poslední proměnou. Celý projekt vyšel na jednu miliardu korun, avšak ještě není ve své finální podobě, jak přibližuje Juraj Bendík: „Prostor je vyšší, než je nyní potřeba, a to proto, aby byl připravený na přechod na automatizovaný sklad ovoce a zeleniny s podobnými technologiemi, které již Kaufland využívá ve svých centrech v Německu. V ČR by takto pojatý sklad mohl být první v zahraničí. Snažíme se o co nejekonomičtější a co nejekologičtější výsledek.“

Již nyní Kaufland například využívá vratné unifikované cyklické obaly systému Euro Pool. To znamená, že použité „bedýnky“ jsou vratné, dodavatel je vyčistí a vrací zpět do oběhu. V budoucnu, podle Kauflandu v horizontu zhruba tří, čtyř let, by automatizovaný systém sám dokázal například rozebrat paletu mrkve, jablek a dalšího sortimentu a posléze na základě objednávky z nákupního oddělení posbírat jednotlivé druhy a složit paletu namíchanou pro konkrétní obchod.

To je zatím vize do budoucna. Ale již nyní si v Kauflandu nový sklad pochvalují: „Máme tu stovky procesů, dílčích kroků, které na sebe navazují a jsou měřitelné. Můžeme si tedy vyhodnotit, zda a jak fungují, a díky tomu celý proces řídit,“ říká ředitel distribučního centra Modletice Petr Vachek a směje se: „Někdy se říká, že logistika je jen doprava zboží z bodu A do bodu B. Já mám raději heslo: Pokud není o logistice slyšet, tak pracuje dobře…“ Při prohlídce nového obřího skladu ovoce a zeleniny jsme se mohli přesvědčit, co přesně to obnáší u sortimentu, který je velmi náročný na uchovávání.