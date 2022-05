Aplikace Lidl Plus vám nově usnadní třeba reklamace

Společnost Lidl přidává důvody, proč si do svých chytrých telefonů stáhnout její aplikaci Lidl Plus. Od března letošního roku si v ní můžete jedním kliknutím nastavit, že nebudete dostávat papírové účtenky, nákupu přímo do aplikace dorazí účtenka v elektronické podobě a papírová se vůbec nevytiskne, a teď přichází další inovace. A opět souvisí s účtenkami.

Filtrujte účtenky na podstatné a nepodstatné

V Aplikaci Lidl Plus se po rozkliknutí možnosti „Více“ a následně „Moje účtenky“ ocitnete v archivu všech účtenek. Ty se do aplikace nahrají vždy, když při placení oskenujete na čtečce u pokladny QR kód z aplikace.

Šikovnou možností, jak účtenky třídit, například podle toho, že obsahují dražší nákupy, nebo koupi spotřebního zboží, je označení konkrétní účtenky hvězdičkou. Stačí v archivu rozkliknout danou účtenku a v pravém horním rohu zmáčknout hvězdičkou. Tímto způsobem roztřídíme účtenky na důležité a nepodstatné.

Důležité účtenky si můžete vyfiltrovat do samostatné složky. Lupa v pravém horním rohu aplikace usnadní vyhledávání ve starých účtenkách Autor: Vitalia.cz

Lupa vyhledá vše, co hledáte

Novou funkcí je vyhledávání v účtenkách. V sekci „Moje účtenky“ kliknete v pravém horním rohu na ikonu lupy a vyhledáváte podle názvu konkrétního výrobku ve všech účtenkách najednou. Velice snadno a rychle tak můžete dohledat účtenku napříkald k mixeru, který jste v Lidlu kupovali loni v srpnu a nemusíte tak probírat krabici s papírovými účtenkami.

Nebo vám zjistí, jak už je to dlouho, co jste si naposledy koupili v Lidlu banány či vaničku sádla. Hubnoucí zas tuto funkci mohou využít, až budou hledat kolikrát za měsíc (nebo rok) hřešili a akoupili si zmrzlinu nebo oblíbený zákusek. Ve vyhledávači se totiž ukážou veškeré nákupy, které budou obsahovat zadané klíčové slovo, tedy zmrzlina, banány, mixer…