Rovnou z porodního sálu domů? To je ambulantní porod

Důvody pro ambulantní porod jsou různé

„S prvním porodem, kdy jsem v porodnici strávila plné tři dny, se to nedá srovnávat. Především vliv domácího prostředí na psychiku je neskutečně veliký. Tenkrát jsem si v porodnici přišla jako největší ‚pako‘, přišlo mi, že nic nezvládnu sama – protože tam skoro všechno dělali za mě a ještě tvrdili, že mi nepůjde kojení,“ svěřila se jedna ze zhruba tří až čtyř set žen, které se v České republice každoročně rozhodují pro ambulantní porod.

Právě špatná zkušenost s předchozím porodem a přístup nemocničního personálu k matkám bývá tím hlavním důvodem, proč některé ženy podepisují tzv. negativní reverz a odcházejí domů dříve než po uplynutí doporučených 72 hodin.

Někteří porodníci tomu nejsou nakloněni, jiní nemají s ambulantními porody problém. Pokud je tedy žena i dítě v dobrém zdravotním stavu. Jedním z takových je prof. Antonín Pařízek, vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze: „Nejsmutnější skutečně je, když má rodička špatnou zkušenost z předešlého porodu v porodnici. Ambulantní porod je pro ni možná alternativa. To znamená, že když na ženu přijdou porodní bolesti a začne se rozvíjet porodní činnost, přijde do porodního zařízení, ve kterém bezpečně porodí. Porodník zkontroluje maminku, neonatolog zkontroluje miminko, a je-li vše v pořádku, může si žena vzít miminko do náruče a odejít domů.“

Dalším důvodem, který zmiňují ženy, jež se pro ambulantní porod rozhodly, je péče o staršího sourozence nebo prostě jen klid. Jediné miminko, které vás ruší ze spánku, je to vaše. Stejně tak i komfort: vlastní sociální zařízení, pohodlná postel nebo i chutná domácí strava a pečující rodina, která není omezena návštěvními hodinami.

Jak na ambulantní porod? Zůstat 72 hodin v porodnici není povinné

Porodnice, stejně jako jakékoli jiné nemocniční zařízení, není vazba. Nikdo vás nemůže k hospitalizaci nutit. Samozřejmě vždy je dobré uvědomit si rizika rozhodnutí odmítnutí péče a to, že ve většině případů je skutečně v zájmu pacienta, aby na nemocničním lůžku setrval.





S porodem je to tedy obdobné. Od okamžiku prvního nádechu dítěte za něj nesou rodiče zodpovědnost, a to v plném rozsahu. Mohu se tedy svobodně rozhodnout a odejít z porodního sálu domů. Většinou k tomu stačí podepsání zmíněného negativního reverzu, ale ani ten není nutný – ve skutečnosti je spíš v zájmu porodnic než rodičů.

V některých porodnicích jsou na to připraveni a skutečně vnímají ambulantní porod jako bezpečnou alternativu k domácím porodům. V takových zařízeních jsou ochotni bez jakéhokoli strašení a moralizování propustit rodičku s miminkem domů. Rodičům pak bývá nabídnuto ambulantní vyšetření klinického stavu a žloutenky u dítěte a novorozenecký screening. Jinde si stále ťukají na čelo a velmi neochotně ženy domů propouštějí.

Legislativní úprava by možná pomohla

Některé matky se na sociálních sítích svěřují s tím, že k nim nemocniční personál přistupoval arogantně a někdy došlo i na výhrůžky. V roce 2020 bylo pouze 66 % rodičů velmi spokojených s komunikací se zdravotníky ohledně odchodu z vlastní vůle, v ostatních případech neproběhlo propuštění zcela dle představ rodičů a bez „ironických komentářů“ zdravotního personálu.

Možná by v tomto směru mohla pomoci úprava zákona:

„Je pravda, že ambulantní porody nejsou dořešeny legislativně a maminky musejí z nejrůznějších důvodů, zejména poporodního screeningu dítěte, podepsat negativní reverz. Jsou ale porodnická zařízení, kde mají propracovaný systém následné péče o miminko v domácím prostředí,“ dodává profesor Pařízek s tím, že by byl rád, kdyby na to legislativci mysleli a udělali pro tyto ženy nějaká opatření.

Proč být tři dny v porodnici

České odborné lékařské společnosti doporučují fyziologického novorozence (tj. donošený novorozenec s hmotností nad 2500 gramů, který je bez zjevných známek patologie, pozn. red.) propustit do vlastního sociálního prostředí nejdříve po uplynutí 72 hodin (tedy tří dnů) od narození. V porodnici jsou monitorovány životní funkce dítěte a zjišťují se případné známky závažné vrozené vady (zvláště trávicího traktu a srdce), zda nejsou problémy s odchodem stolice, močením a s udržením tělesné teploty. Probíhá tedy řada vyšetření a sleduje se hmotnostní křivka.

Každý den matku i dítě čekají vizity. Ženu kontroluje porodník. Měří jí teplotu, krevní tlak, frekvenci tepů, výšku děložního dna, kontroluje charakter očistků, stav prsů, bradavek a hojení porodních poranění.

Dětský lékař zase denně navštíví novorozeně, které čekají i některá screeningová vyšetření.

Screeningová vyšetření v porodnici Vyšetření krve z paty: Novorozenecký laboratorní screening zjišťuje, zda novorozenec nebude trpět některou ze vzácných chorob, které jdou jen obtížně rozeznat a u nichž je klíčové nasadit léčbu co nejdříve. Odběr krve se doporučuje z nahřáté paty 48 až 72 hodin od porodu.

Novorozenecký laboratorní screening zjišťuje, zda novorozenec nebude trpět některou ze vzácných chorob, které jdou jen obtížně rozeznat a u nichž je klíčové nasadit léčbu co nejdříve. Odběr krve se doporučuje z nahřáté paty 48 až 72 hodin od porodu. Kyčle: Screening vrozené dysplazie kyčelního kloubu probíhá ve třech etapách, a to od narození, respektive do 7. dne po narození, a pak dále do 12. až 16. týdne věku dítěte.

Screening vrozené dysplazie kyčelního kloubu probíhá ve třech etapách, a to od narození, respektive do 7. dne po narození, a pak dále do 12. až 16. týdne věku dítěte. Oči: Screening kongenitální katarakty může upozornit na vrozený šedý zákal. K vyšetření by mělo dojít do čtyř týdnů života novorozence.

Screening kongenitální katarakty může upozornit na vrozený šedý zákal. K vyšetření by mělo dojít do čtyř týdnů života novorozence. Uši: Screening sluchu by měl proběhnout do jednoho měsíce života novorozence a ke korekci případné sluchové vady by pak mělo dojít do 6. měsíce věku.

Co zajistit, když zvažujete ambulantní porod

Dříve než se pro ambulantní porod rodiče rozhodnou, měli by být domluveni s dětským lékařem, který po propuštění přijme miminko do péče, a ideálně si zajistit navazující péči porodní asistentky.

Zákonný zástupce dítěte by měl v tomto případě zajistit novorozenci do 24 hodin po propuštění zdravotní péči (klinické vyšetření) a odběr krve z paty 48 až 72 hodin u poskytovatele zdravotních služeb v oboru neonatologie, dětského lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Zkušenosti rodičů a další tipy a informace naleznete také na stránce Ambulantní porod.