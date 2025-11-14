Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Masozávod v Modleticích je již 22 let srdcem zpracování masa obchodního řetězce Kaufland v České republice. Každý den zde více než 400 zaměstnanců zpracovává tuny masa, které putují do prodejen Kaufland v Česku a na Slovensku. Výsledkem jsou produkty se značkou K-Mistři od fochu z Modletic! ať už jde o maso, nebo masné produkty, jejichž řadu Kaufland neustále rozšiřuje. Ty nejnovější výrobky vám podrobně představíme.
Čtyři nové výrobky
Denně v Modleticích zpracují průměrně 175 tun vepřového a hovězího masa, ze kterého se vyrábí balené čerstvé maso, mletá masa, masné výrobky jako například klobásy, sekaná a uzená masa. „Přestože soběstačnost České republiky ve vepřovém mase nepřesahuje 45 %, daří se nám naplnit potřeby nákupu vepřových půlek od českých dodavatelů, a tím podporovat místní produkci,“ říká Vladimír Janda, vedoucí provozu masozávodu Modletice.
Masozávod také průběžně vyvíjí nové produkty v sortimentu. Nově zde najdeme Gothajský salám, salám Junior či Francouzskou nebo Zlatou paštiku z vlastní produkce pod privátní značkou K-Jarmark.
A jaké je složení čtyř masných produktů?
„Složení našich nových produktů privátní značky K-Jarmark reflektuje aktuální poptávku spotřebitelů a prodejní trendy v daném segmentu. Naším hlavním cílem je nabídnout zákazníkům špičkovou kvalitu a vynikající chuť, která zároveň reflektuje moderní přístup k výrobě potravin,“ řekla pro server Vitalia.cz Dominika Vlnasová z Kauflandu.
Nové produkty z řady K-Jarmark se vyznačují vysokým podílem masa a jater. Vyšším, než požaduje vyhláška. Podle masné vyhlášky totiž musí gothaj obsahovat nejméně 40 % směsi vepřového a hovězího masa a zároveň nesmí obsahovat separát. Novinka v Kauflandu obsahuje 70 % masa.
Ale stále je to samozřejmě uzenina, v níž jsou i jiné složky než maso, a výrobek, který nepatří ke zdravému stravování. Podle odborníků není nutné si podobné potraviny zakazovat, ale rozumné je jíst je jen v malém množství. Protože právě vysoká spotřeba uzenin je jednou z příčin toho, proč se tolik lidí potýká s nadváhou, obezitou či cukrovkou, přispět mohou i k rozvoji některých druhů rakoviny.
Nové produkty Kauflandu a jejich složení
|
Produkt
|
Klíčové složení
|
Podíl
|
Gothajský salám
|
Maso (vepřové a hovězí)
|
70 % (z toho 60 % vepřové, 10 % hovězí)
|
Junior
|
Vepřové maso
|
70 %
|
Zlatá paštika
|
Vepřové maso a vepřová játra
|
40 % masa, 20 % jater
|
Francouzská paštika
|
Vepřová játra a vepřové sádlo
|
30 % jater