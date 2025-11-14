Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Kateřina Čepelíková
Dnes
Salám Gothaj novinka kauflandu
Autor: Kaufland
Salám Gothaj
Masozávod v Modleticích začal vyrábět čtyři nové výrobky, s nimiž se už pár dní můžete setkávat na pultech řetězce Kaufland. Jedním z nich je Gothajský salám s vysokým podílem masa, další je Junior a dvě paštiky.

Masozávod v Modleticích je již 22 let srdcem zpracování masa obchodního řetězce Kaufland v České republice. Každý den zde více než 400 zaměstnanců zpracovává tuny masa, které putují do prodejen Kaufland v Česku a na Slovensku. Výsledkem jsou produkty se značkou K-Mistři od fochu z Modletic! ať už jde o maso, nebo masné produkty, jejichž řadu Kaufland neustále rozšiřuje. Ty nejnovější výrobky vám podrobně představíme.

Čtyři nové výrobky

Denně v Modleticích zpracují průměrně 175 tun vepřového a hovězího masa, ze kterého se vyrábí balené čerstvé maso, mletá masa, masné výrobky jako například klobásy, sekaná a uzená masa. „Přestože soběstačnost České republiky ve vepřovém mase nepřesahuje 45 %, daří se nám naplnit potřeby nákupu vepřových půlek od českých dodavatelů, a tím podporovat místní produkci,“ říká Vladimír Janda, vedoucí provozu masozávodu Modletice.

Masozávod také průběžně vyvíjí nové produkty v sortimentu. Nově zde najdeme Gothajský salám, salám Junior či Francouzskou nebo Zlatou paštiku z vlastní produkce pod privátní značkou K-Jarmark. 

A jaké je složení čtyř masných produktů?

„Složení našich nových produktů privátní značky K-Jarmark reflektuje aktuální poptávku spotřebitelů a prodejní trendy v daném segmentu. Naším hlavním cílem je nabídnout zákazníkům špičkovou kvalitu a vynikající chuť, která zároveň reflektuje moderní přístup k výrobě potravin,“ řekla pro server Vitalia.cz Dominika Vlnasová z Kauflandu. 

Nové produkty z řady K-Jarmark se vyznačují vysokým podílem masa a jater. Vyšším, než požaduje vyhláška. Podle masné vyhlášky totiž musí gothaj obsahovat nejméně 40 % směsi vepřového a hovězího masa a zároveň nesmí obsahovat separát. Novinka v Kauflandu obsahuje 70 % masa. 

Ale stále je to samozřejmě uzenina, v níž jsou i jiné složky než maso, a výrobek, který nepatří ke zdravému stravování. Podle odborníků není nutné si podobné potraviny zakazovat, ale rozumné je jíst je jen v malém množství. Protože právě vysoká spotřeba uzenin je jednou z příčin toho, proč se tolik lidí potýká s nadváhou, obezitou či cukrovkou, přispět mohou i k rozvoji některých druhů rakoviny.

neapolská pizza

Z jakého města pochází mortadela, kde vymysleli curry wurst a odkud je trdelník

Cestujete rádi? A ochutnáváte přitom typické místní pokrmy? Pak by pro vás náš dnešní kvíz mohl být hračkou. Schválně, u kolika z jeho patnácti otázek trefíte správnou odpověď.
Spustit kvíz

Nové produkty Kauflandu a jejich složení

Produkt

Klíčové složení

Podíl

Gothajský salám

Maso (vepřové a hovězí)

70 % (z toho 60 % vepřové, 10 % hovězí)

Junior

Vepřové maso

70 %

Zlatá paštika

Vepřové maso a vepřová játra

40 % masa, 20 % jater

Francouzská paštika

Vepřová játra a vepřové sádlo

30 % jater
Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

