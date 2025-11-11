Vitalia.cz  »  Rodina  »  Nakupujeme  »  V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

Anna Dvořáková
Dnes
Autor: Depositphotos.com
Na pondělí 17. listopadu připadá Den boje za svobodu a demokracii. Jak se tento státní svátek dotkne otevírací doby obchodů?

Otevírací dobu obchodů během státních svátků stanovuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě. Ve stanovených dnech musí mít obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních zavřeno.

Listopadový svátek mezi ně ale nepatří. „Státní svátek 17. listopadu letos připadl na pondělí. V tomto případě se státní svátek otevírací doby obchodů nijak nedotkne a i v pondělí 17. listopadu budou všechny prodejny Billa otevřené podle běžné otevírací doby,“ uvedla Dana Bratánková, mluvčí Rewe Group Česká republika, pod kterou síť supermarketů Billa spadá.

A platí to i pro všechny ostatní obchody – 17. listopadu zůstanou pro své zákazníky otevřené.

Do konce roku 2025 nás čekají ještě tři státní svátky, během kterých zavřeno zcela nebo částečně bude. Konkrétně jde o 24. prosince – Štědrý den, kdy smí být otevřeno jen do 12 hodin, a pak 25. a 26. prosince, kdy budou obchody zavřené.

Prodavačka v supermarketu upravuje ananas a další zboží v regálu

Státní svátky na obzoru. Víte, jak při nich bude otevřeno? Udělejte si kvíz

V Česku slavíme čtrnáct státních svátků, ale náš kvíz – ptáme se na to, jak o nich mají obchody otevřeno – má jen třináct otázek. Jak je to možné? Na jeden den, hned na ten první v roce, připadají totiž svátky dva. A navíc, říkat všem těmto dnům státní svátky není úplně přesné.
Spustit kvíz
Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

