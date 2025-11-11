V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

Otevírací dobu obchodů během státních svátků stanovuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě. Ve stanovených dnech musí mít obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních zavřeno.
Listopadový svátek mezi ně ale nepatří. „Státní svátek 17. listopadu letos připadl na pondělí. V tomto případě se státní svátek otevírací doby obchodů nijak nedotkne a i v pondělí 17. listopadu budou všechny prodejny Billa otevřené podle běžné otevírací doby,“ uvedla Dana Bratánková, mluvčí Rewe Group Česká republika, pod kterou síť supermarketů Billa spadá.
A platí to i pro všechny ostatní obchody – 17. listopadu zůstanou pro své zákazníky otevřené.
Do konce roku 2025 nás čekají ještě tři státní svátky, během kterých zavřeno zcela nebo částečně bude. Konkrétně jde o 24. prosince – Štědrý den, kdy smí být otevřeno jen do 12 hodin, a pak 25. a 26. prosince, kdy budou obchody zavřené.