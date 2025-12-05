Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Svlékat a koupat. Takhle vypadá uhličitá koupel. Kdo by se jí měl raději vyhnout?

Svlékat a koupat. Takhle vypadá uhličitá koupel. Kdo by se jí měl raději vyhnout?

Kateřina Čepelíková
Dnes
K lázeňskému koloritu patří ochutnávání a popíjení minerální vody, ta by ale měla být pouze doplňkem k běžnému pitnému režimu. Léčivý efekt by měly mít hlavně hlavně uhličité koupele. Jak taková lázeň probíhá, pro koho se nehodí a proč byste se neměli ve vaně hýbat?

Poděbrady jsou největší středočeské lázně a od roku 1908 léčí jednak nemoci srdce, ale i cukrovku nebo pohybové ústrojí. Právě tady jsme vyzkoušeli, jak vypadá uhličitá koupel v přírodní minerální vodě Poděbradce, která je nejvyhledávanější zdejší procedurou. 

Asistentka vás zavede do malé místnosti s lůžkem a osuškou, kde se svléknete a vyčkáte jejího příchodu. Hned vedle šatny je místnost s velkou kovovou vanou, v níž je už připraveno 200 litrů uhličité koupele. Maximální kapacita vany je přitom 250 litrů. 

Teplota vody nepřekračuje 34 °C. Tak teplá samozřejmě ale ze země neprýští. Voda se ohřívá až následně. „Uhličitá koupel se aplikuje ve dvouplášťové vaně, kde se vnitřní obsah pláště ohřívá tzv. ostrou párou až na 140 stupňů C°, uhličitá koupel se tedy ohřívá následně převodem tepla z pláště,“ popisuje způsob ohřevu na terapeutickou teplotu ředitel lázní Petr Valenta

Nehýbat, jinak přijdete o bublinky

S pomocí asistentky, která vás drží za ruku, pomalu vklouznete do příjemně teplé bublinkové vody a sednete si. Není doporučováno se po usednutí dále pohybovat, to, aby z vašeho těla nemizely bublinky kysličníku uhličitého, které vás pokryjí ihned po ponoření se do uhličité koupele. Díky CO2 v podkoží se roztahují cévy, což zlepšuje prokrvení a může vést ke zlepšení krevního tlaku. Je také vhodné sedět klidně s hlavou mírně nad hladinou, abyste se kysličníku nenadýchali. 

„Doporučená frekvence aplikace uhličité koupele je alespoň 3 až 4× za týden, ideálně po dobu 3 týdnů (i s ohledem na komplexní lázeňskou péči v minimální délce 21 dní), aby se dosáhlo terapeutického efektu,“ doporučuje ředitel lázní. Týká se to samozřejmě lidí, kteří jsou v lázních na kéčebném pobytu. Dát si jednu dvě koupele žádný efekt mít nebude. 

Po uplynutí patnácti minut zazvoní minutka, přijde asistentka a pomůže vám z vany. Zabalí vás do ručníku a celé prohřáté a mírně červené vás zavede zpět do šatny, kde vás uloží na lůžko. Po několikaminutové relaxaci se můžete obléknout a vyrazit třeba na lázeňskou promenádu.

Kdo si koupel nemůže dát?

Stejně jako každá léčebná procedura, má i uhličitá koupel své kontraindikace a nehodí se tedy pro každého. „Neměla by ji absolvovat osoba, která trpí kardiální dekompenzací (stavem, kdy srdce nedokáže efektivně pumpovat krev), tachyarytmií (poruchou srdečního rytmu), sklonem ke kolapsům, hypotenzí (nízkým krevním tlakem), anémií (chudokrevností), epilepsií nebo pokud má nezhojené rány. Mezi kontraindikace se dále řadí také hysterie,“ řekl Petr Valenta. 

Jezdíte do lázní na pojišťovnu?

Zobraz výsledek

Nedoporučuje se ani těhotným ženám od 2. trimestru těhotenství, a to s ohledem na účinky uhličité koupele (rozšíření cév, zvýšené prokrvení, pokles krevního tlaku). 

„U epilepsie je důvod kontraindikace obzvlášť závažný: pokud by při koupeli došlo k epileptickému záchvatu, hrozí, že klient ponoří hlavu do koupele a může dojít k vdechnutí uhličité koupele do dýchacích cest, což by mohlo vést až k udušení,“ varuje ředitel lázní.

Kdo jezdí do lázní

V Poděbradech se setkávají pacienti, kteří sem jezdí na pojišťovnu a samoplátci. Péči zde už od roku 1908 vyhledávají zejména lidé po operacích srdce, infarktech či ischemické chorobě srdeční. Dále ti, kteří se potýkají s vysokým tlakem či onemocněním žilního systému dolních končetin.

Neméně početnou skupinou jsou i lidé s diabetem či s nemocemi pohybového aparátu, jde například o pacienty s artrózou nebo po výměně kloubů. Léčí se zde i pacienti po onkologických onemocněních či s nemocemi nervovými. Relativně nově se v Poděbradech věnují obézním dětem, dětské chronické artritidě i vrozeným onemocněním srdce.

