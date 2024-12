O lázně na pojišťovnu můžete požádat sami, ale stejně potřebujete lékařské zprávy

Lékaři vypisují méně žádanek o plně hrazené lázně než dříve. Ne snad proto, že by pobyty v nich pojišťovny nechtěly hradit. Příčina je jiná.

Tomáš Troch, ředitel odboru regulace cen a úhrad Ministerstva zdravotnictví, vysvětluje, že za vše mohou spory mezi lékaři. V souvislosti s rozvolněním kompetencí ambulantních specialistů pozorujeme už letos drobné kompetenční spory mezi praktickými lékaři a specialisty o to, kdo má lázně napsat, takže klesá objem žádanek, říká ředitel odboru. Podle něj proto příští rok do lázní vyjede méně lidí.

Z ministerstva ale zároveň zazněla i rada: Pokud se lékaři přou, pacient si o lázně může na pojišťovně požádat sám. Na tuto možnost upozornil Trochův kolega, ředitel odboru přímo řízených organizací Jan Michálek.

Kdo lázně běžně vypisuje registrující všeobecný praktický lékař na doporučení odborného lékaře

na doporučení odborného lékaře ambulantní lékař příslušné odbornosti podle daného onemocnění pacienta – například ortoped, neurolog, onkolog

příslušné odbornosti podle daného onemocnění pacienta – například ortoped, neurolog, onkolog ošetřující lékař v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení

Podle největší zdravotní pojišťovny skutečně může člověk o lázně pořádat přímo, byť rozhodně nejde o standardní cestu. Pokud si pojištěnec zažádá o lázeňskou léčebně rehabilitační péči sám, bude se touto žádostí zdravotní pojišťovna zabývat. V případě splnění všech zákonem daných podmínek, to znamená, pokud bude návrh zdravotní pojišťovnou schválen, je tato péče hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová.





Možnost požádat o hrazené lázně mají klienti všech zdravotních pojišťoven. Obracet se na ně ale má člověk skutečně jen tehdy, když se tím lékař odmítne zabývat. Sám by měl podávat návrh na lázeňskou léčebně rehabilitační péči své zdravotní pojišťovně pouze v případech, kdy indikující lékař odmítne vystavit návrh nebo není nikdo, kdo by za pojištěnce návrh podal, potvrzuje Ministerstvo zdravotnictví ústy mluvčího Ondřeje Jakoba.

Kdo může o lázně žádat a jak

Žádost o hrazený lázeňský pobyt sice může vzejít přímo od pacienta, se žádostí sepsanou na koleni ale neuspěje. I tady totiž platí, že návrhu musí předcházet takzvaná lékařská indikace. O hrazenou lázeňskou léčebně rehabilitační péči si může požádat pojištěnec, kterému ji doporučil ošetřující lékař jako nezbytnou součást léčebného procesu, potvrzuje Ondřej Jakob. Toto doporučení musí mít písemnou formu.

Kromě toho musí zájemce o lázně počítat s tím, že pojišťovna po něm bude chtít, stejně jako po lékaři, doložit zprávy ze všech nezbytných vyšetření. Například od kardiologa, ortopeda nebo internisty.

Pacient také musí mít na paměti, že žádost pojišťovně musí poslat vždy písemně. Podle VZP neexistuje žádný univerzální formulář, ale ministerstvo doporučuje využít ten pro lékaře s názvem Návrh na lázeňskou péči. Tiskopis lze pojišťovně doručit osobně, poštou či jej podat elektronicky.

Podání automaticky neznamená, že pojišťovna lázně skutečně zaplatí. Než se rozhodne, žádost posoudí. Nebude-li obsahovat veškeré zákonné náležitosti, proces schvalování může být přerušen z důvodu doplnění potřebných podkladů (jako např. doporučení ošetřujícího lékaře, výsledky vyšetření daných zákonem ve vztahu k jednotlivým indikacím apod.). Po doplnění bude žádost pojištěnce posuzována zdravotní pojišťovnou dle platných zákonných norem, uvádí Viktorie Plívová z VZP.

Pojišťovna může žádost buď zamítnout, lázeňskou péči komplet zaplatit (takzvané lázně na křížek ), nebo pacientovi vzkázat, že mu uhradí jen léčebné procedury bez ubytování a stravy.

Co když ale lékař nechce

Jak žádat o lázně v kostce Pouze po odmítnutí podání žádosti lékařem.

S písemnou indikací lékaře (doporučení ošetřujícího lékaře na lázeňskou léčebně rehabilitační péči).

Písemně poštou, elektronicky, osobně na pobočce.

S dalšími nezbytnými dokumenty.

Ustálený postup při žádání o hrazené lázně je, že pokud má praktický lékař nebo ambulantní specialista všechny poklady, má žádost na pojišťovnu podat a neposílat pacienta jinam.

Nemá-li lékař všechny informace a ani není schopen je obstarat, protože nespadají do jeho odbornosti, měl by návrh vystavit, předat jej pojištěnci, poučit ho o nutnosti dalších vyšetření a vydat mu na ně žádanku. V takovém případě by písemnou žádost o lázně měl pojišťovně zaslat lékař, který provedl doplňující vyšetření. Pokud se tak nestane, je teprve na řadě s podáním žádosti pacient.