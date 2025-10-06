Vitalia.cz  »  Sport a relax  »  Wellness  »  Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Anna Dvořáková
Dnes
Autor: Depositphotos
Pokud vás čekají lázně, možná se ptáte, co všechno budete mít hrazené pojišťovnou a jestli si budete muset něco doplácet. Obecně záleží na tom, jaký typ lázeňské péče vám lékař předepíše, zda komplexní, nebo příspěvkovou. V jednom případě budete mít hrazené téměř vše, v druhém jen vyšetření a procedury.

„Z veřejného zdravotního pojištění je lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazena plně (komplexní) nebo částečně (příspěvková). Na oba typy lázeňské péče musí být vystavený návrh na lázeňskou léčebně rehabilitační péči schválen zdravotní pojišťovnou. Podmínky úhrady lázní pro děti a dospělé jsou stejné pro všechny zdravotní pojišťovny,“ uvádí Viktorie Plívová, tisková mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Co se dozvíte v článku
  1. Jak se liší komplexní a příspěvková péče?
  2. Kdo stanovuje podmínky pro lázeňský pobyt?
  3. Jak je to s výběrem konkrétních lázní?
  4. Jak dlouho trvá pobyt?
  5. Je možné jen docházet na procedury?
  6. Zaplatí pojišťovna pobyt i doprovodu?
  7. Co následuje po schválení lázní?

Jak se liší komplexní a příspěvková péče?

U komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče zdravotní pojišťovna hradí náklady za vyšetření (vstupní, kontrolní, výstupní), léčebné procedury, ubytování a stravování ve standardní úrovni. Pacient si může připlatit například za jednolůžkový pokoj a další vybavení pokojů: televizi, lednici, wifi atd.

U příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče má pacient hrazená jen vyšetření a léčebné procedury. „Ostatní výdaje za lázeňský pobyt, jako jsou ubytování, stravování a doprava, si platí pojištěnec jako samoplátce,“ říká Plívová.

Kdo stanovuje podmínky pro lázeňský pobyt?

Podmínky, za kterých může být pacientovi navržena a schválena lázeňská péče, určují zákon o veřejném zdravotním pojištění (jeho přílohou je Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči) a vyhláška ministerstva zdravotnictví. Ta stanovuje odborná kritéria a další náležitosti pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Veškerá vyšetření, která jsou pojištěnci indikována, jsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Všechna vyšetření je nutné provést ve smluvních zdravotnických zařízeních (tedy u poskytovatele zdravotních služeb, který má smlouvu se zdravotní pojišťovnou pojištěnce).

„Indikační seznam stanovuje nemoci, u nichž lze lázeňskou péči poskytnout, způsoby poskytování této péče pro jednotlivé indikace, délku základního a opakovaného léčebného pobytu pro jednotlivé indikace, četnost opakovaného léčebného pobytu, možnosti prodloužení léčebného pobytu a ev. lhůtu pro nástup. Ta je stanovena zejména u lázeňské léčby po chirurgických výkonech (do x měsíců po operaci), existuje ale i u některých dalších indikací (např. do x měsíců od stanovení daného onemocnění, do x měsíců po ukončení hospitalizace apod.),“ přibližuje Plívová.

Jak je to s výběrem konkrétních lázní?

Výběr konkrétního lázeňského místa se řídí zmíněnou vyhláškou MZ ČR. Ta uvádí indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí.

Jak dlouho trvá pobyt?

Délka základního léčebného pobytu dospělých poskytnutého jako komplexní péče je 21 nebo 28 dní, u dětí a dorostu pak 28 dní. U komplexní péče může lékař daného lázeňského zařízení u některých indikací výjimečně navrhnout její prodloužení. Musí ho pak ale schválit pojišťovna.

Délka základního léčebného pobytu dospělých poskytnutého formou příspěvkové péče je 21 dní.

Je možné jen docházet na procedury?

Ne. U obou typů lázeňských pobytů se jedná vždy výhradně o následnou lůžkovou péči, tzn. podmínkou je ubytování v daném lázeňském zařízení. Z tohoto důvodu není možné absolvovat léčebnou péči v lázních a mít zajištěné ubytování mimo lázeňské zdravotnické zařízení (např. v domácím prostředí).

V případě ubytování v domácím prostředí se jedná o péči ambulantní. Z veřejného zdravotního pojištění může být tato zdravotní péče hrazena na základě indikace ošetřujícího lékaře, který pacientovi předepíše poukaz FT nebo K (poukaz na vyšetření/ošetření FT).

Zaplatí pojišťovna pobyt i doprovodu?

Pobyt průvodce (strava a ubytování) je u lázeňské léčebně rehabilitační péče hrazen zdravotní pojišťovnou, pokud jeho nezbytnost potvrdí zdravotní pojišťovna.

Co následuje po schválení lázní?

Schválený návrh na komplexní lázeňskou péči zasílá pojišťovna přímo do lázeňského zařízení uvedeného v návrhu na prvním pořadí. Pokud toto zařízení má volný termín, vyrozumí pacienta „Předvoláním pacienta“ nejpozději do 5 dnů přede dnem určeného nástupu lázeňského léčení. Současně pacientovi pošle další informace týkající se lázeňského léčení (kde se bude v lázních hlásit, možné způsoby dopravy, co je třeba mít s sebou, že musí být na celou délku lázeňského léčení vybaven léky, které permanentně užívá, a informace o možnostech nadstandardní péče s výší úhrad).

Pacient musí do lázní nastoupit do měsíce od schválení návrhu v případě I. pořadí naléhavosti nebo do tří měsíců v případě naléhavosti II.

U příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče zpravidla zasílá příslušná pobočka pojišťovny schválený návrh přímo pacientovi a ten si vybere lázeňské zařízení sám. Nástup si následně domlouvá přímo s lázeňským zařízením, které si vybral. „U tohoto typu lázeňské péče a u lázeňské péče o děti a dorost je stanoven termín nástupu léčení nejpozději do šesti měsíců ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou,“ uzavírá Plívová.

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

