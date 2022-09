První prodejna, která nevytváří odpad. I díky vlastnímu kompostéru a kantýně pro zaměstnance

Výrobci nejrůznějších potravin v poslední době dělají hodně pro to, aby jejich činnost měla co nejmenší dopad na naši planetu a byla lepší pro naše zdraví. Mění samotné potraviny – zlepšují jejich složení; ztenčují plastové obaly nebo je nahrazují ekologičtějšími. Přibývá míst, kde si můžete potraviny odnést ve znovupoužitelných nádobách.

Stranou nestojí ani řetězce. My jsme vyrazili do prvního zero waste obchodu v Česku, abychom se podívali, co všechno dělají pro to, aby měli nulový odpad. Nebo se k tomu alespoň co nejvíc přiblížili.

Novinka v Butovicích

Prakticky veškeré inovace, s nimiž Albert přichází, prvně zavádí ve své prodejně v obchodním centru Westfield na pražském Chodově. Právě tady si prvně ozkoušeli provoz sushi barů, prodej čerstvých bylinek na váhu a nově i hydroponické pěstování bylinek přímo na prodejní ploše.

Teď ale přicházejí s velkou novinkou jinde, ve svém obchodě, který je součástí Galerie Nové Butovice. Právě zde se nachází první zero waste prodejna v Čechách. Takovou nikde jinde nenajdete. Čím se liší?

Se šetřením pomáhá umělá inteligence

Podíl neprodaných potravin se v Albertu za poslední dva roky snížil na pouhé jedno až dvě procenta z celkového množství prodávaných potravin. Přispívá k tomu jeden z pilířů strategie udržitelnosti, které Albert představil již před letními prázdninami, a sice neplýtvání potravinami.





Zásadní je v tomto ohledu využívání moderních technologií, umělé inteligence i řady algoritmů. Díky jejich kombinaci dokáží v Albertu předvídat, kolik kterých potravin a kdy objednat. A tím snižovat množství potravin, které se neprodá.

Napečeme jen tolik, kolik se prodá

Aby se například nepeklo víc, než si stihnou zákazníci koupit, najdete k večeru v některých prodejních boxech ceduli s nápisem, který vysvětluje, proč aktuálně není v nabídce kompletní sortiment, proč tu chybí konkrétní druh pečiva.

Tyto cedule spadají do konceptu Pomozte nám neplýtvat. Jsou k večeru vložené do některých boxů na pečivo Autor: Vitalia.cz / Karel Choc

A aby v boxech po zavírací době skutečně nezbýval žádný napečený sortiment, zhruba hodinu před zavírací dobou se zlevňuje o padesát procent. A i když přece jen nějaké kusy vybraného pečiva zbydou, míří ke zkrmení zvířaty na farmu.

Mléčné výrobky a maso se slevou

Přes veškeré propočty se prostě stává, že lidé některé jogurty, sýry či maso nekoupí, jak bylo předpovězeno, a tak se zachraňuje. V tomto případě nálepkami, které se na vytipovanou potravinu nalepí a tím pádem ji okamžitě zlevní o třicet procent. Přitom jde o produkt, který stále splňuje vysoké požadavky na kvalitu, byť se jeho datum spotřeby chýlí ke konci.

Ovoce a zelenina

Suchá pára prodlužuje životnost

Ovoce a zelenina jsou v Albertu v Nových Butovicích udržovány v ideální kondici za pomoci netradiční inovace. Přímo na prodejně je nad regály s přepravkami rozvod, kterým proudí suchá pára. Funguje na principu vody, která prochází UV filtrem a následně je ošetřená pomocí ultrazvuku. Nemá žádný pach, nestudí ani není mokrá, jen proudí nad zeleninou, kterou udržuje déle svěží.

Suchá pára udržuje ovoce a zeleninu déle svěží Autor: Vitalia.cz / Karel Choc

Neprodané banány končí v chlebíčku

Banány patří v sortimentu ovoce a zeleniny mezi položky podléhající nejrychleji zkáze, a přestože jejich přebytky nejsou vyšší než dvě procenta, našlo se pro ně využití. V Albertu z nich vyrábějí podle vlastní receptury kynuté banánové chlebíčky. Díky tomu se množství vyhazovaných banánů blíží k nule.

Už i Albert má bedýnky

Neprodané ovoce a zelenina od léta 2022 končí i v tříkilových záchranářských bedýnkách za třicet korun. Jejich obsahem je mix plodů, které už nepatří mezi prvotřídní zboží. Zaměstnanci je vloží do bedýnek a odnesou před pokladny do speciálních stojanů. Ty jsou označeny logem projektu Pomozte nám neplýtvat, stejně jako nálepky na jogurtech či sýrech s kratší dobou spotřeby. Aktuálně jsou k dispozici jen na zero waste prodejně na Nových Butovicích.

Neprodáme? Zpracujeme v nové kuchyni

Nejen ovoce, ale i maso, které nenajde své nové majitele prostřednictvím klasického prodeje, končí nově i v kuchyni společnosti Albert. Ta byla otevřena letos v létě a vaří se v ní zejména pro zaměstnance zdejšího hypermarketu Albert.

Skutečně něco zbylo? Šup s tím na kompost

Kromě výše uvedeného v butovické prodejně Albert důsledně třídí obalové materiály, šestkrát týdně předávají neprodané jídlo potravinovým bankám a k tomu všemu mají přímo na prodejně kompostér. A to vysokokapacitní, který promění organické přebytky na úrodný substrát. Vše probíhá automaticky, zaměstnanci jen vkládají neprodejné a dále nezpracovatelné potraviny. Tady jednoduše žádné jídlo neskončí zbytečně v popelnici.