Lékový ústav pozastavil očkování některými vakcínami Infanrix a Prevenar

Zastavení očkování se týká dvou vakcín, které jsou důležité zejména pro nejmenší děti. Konkrétně jde o Prevenar 13 a hexavakcínu Infanrix. Nejde ale o všechna balení. U každé z nich jde vždy jen o jednu šarži.

Omezení nařídil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) 22. listopadu. „Jde o preventivní opatření, které spočívá v pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání,“ informuje ředitelka SÚKL Irena Storová. Praktičtí lékaři jej fakticky dodržují od středečního rána, protože v úterý rozhodnutí přišla až po ordinačních hodinách.

Kterými šaržemi nyní lékaři nesmí očkovat Prevenar 13 číslo šarže FN5579

použitelné do 31. 12. 2023

doplněk názvu INJ SUS 1X0,5ML+1SJ

kód SÚKL 0149868 Infanrix hexa: číslo šarže A21CE120C

použitelné do 08/2024

doplněk názvu INJ PLS SUS 10+10X0,5ML ISP+20J

kód SÚKL 0025646 Zdroj: SÚKL

Část vakcín už bylo vyočkováno

Dětská lékařka a vakcinoložka Hana Cabrnochová na dotazy Vitalia.cz uvedla, že tyto šarže vakcín již byly distribuovány do ordinací. Redakci se také ozvala matka dítěte, kterému byl Prevenar 13 dotčené šarže aplikován před 2 týdny. Protože je ale očkování krok nevratný, mezi rodiči zavládla nervozita.

Podle Ireny Storové k tomu není důvod, protože k vydání opatření vedla, s ohledem na používání u dětí, obezřetnost. „Na základě informací, které máme k dispozici, mohu říci, že je velmi nepravděpodobné, že by těm, kteří již byli očkováni těmito vakcínami, hrozilo nějaké nebezpečí nebo riziko zdravotních komplikací,“ uvádí ředitelka SÚKL.

„Rodiče mohou být v klidu, taková preventivní opatření se dělají i kvůli úplným drobnostem a většinou se následně distribuce šarží obnoví a očkuje se s nimi dál. Takže vakcíny nevyhazujeme, zůstávají v lednicích a my teď vyčkáváme, co bude dál,“ říká pro Vitalia.cz dětská praktická lékařka Ilona Hülleová. „Protože když jde o opravdu o něco závažného, tak informace SÚKL má daleko urgentnější formu,“ dodává.





To, jakou šarží vakcíny byli dítě či dospělý očkováni, lze najít v očkovacím průkaze. Případně označení šarže má lékař v pacientově zdravotnické dokumentaci.

Důvodem opatření je nejspíš zánětlivá reakce

Důvodem pozastavení očkování u obou šarží je dle SÚKL „prověření možné závady v jakosti“. Na tu lékový ústav upozornili výrobci. Co konkrétně je k tomu vedlo, není jasné. SÚKL důvody kroku dále nerozvádí. Firma Pfizer, která je výrobcem Prevenaru, na dotazy Vitalia.cz uvedla, že krokem chce „zajistit naplnění našich vysokých kvalitativních standardů“.

Podle neoficiálních informací došlo po očkování Prevenarem 13 u dítěte či několika dětí k zánětu spojivek a zánětlivé reakci v místě vpichu. Jestli stojí podobné důvody také za pozastavením používání Infanrixu, není jasné.

Pokud by se závada v jakosti skutečně projevila zánětem, znamená to, že děti, které dotčený Prevenar 13 dostaly třeba před 14 dny či delší dobou, se s těmito potížemi pravděpodobně již nesetkají. „Zánětlivé reakce přicházejí bezprostředně po očkování,“ uvádí Ilona Hülleová, jež je předsedkyní Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

„S opatřeními, jež se týkají vakcín, se setkáme vzácně a vždy dochází k prošetření pravděpodobně nějaké reakce (na očkování, pozn. red.). Než se dozvíme výsledek, musí dojít k pozastavení používání té konkrétní šarže,“ vysvětluje standardní postup Hana Cabrnochová, místopředsedkyní České vakcinonologické společnosti. SÚKL u vakcín k preventivnímu pozastavení používání a distribuce sáhl letos v 6 případech.

Očkuje se dál, jen jinými šaržemi

Protože očkování má podobu několika dávek, je tedy otázkou, zda rozhodnutí SÚKL nenaruší plány již rozočkovaným dětem a dospělým. Podle jednoho z výrobců tomu tak není. „Očkování vakcínou Prevenar 13 v ČR stále pokračuje. Lékaři mají k dispozici dostatečné množství vakcíny z jiných šarží,“ sděluje Tomáš Sazima, tiskový mluvčí společnosti Pfizer ČR.

„Jedinou komplikaci, kterou to může způsobit, je, že když má lékař na ten den, kdy opatření začne platit, pozvané děti na očkování, pakliže by měl pouze dotčené šarže, musí děti přeobjednat,“ říká Hana Cabrnochová. Lékaři po oznámení SÚKL ihned objednali šarže jiné, jejich dodání do ordinací ale může několik dnů trvat, do týdne je ale zpravidla mají k dispozici.

Prevenar 13 se používá jako očkování proti bakterii pneumokok. Ta může způsobovat například meningitidu, sepsi nebo zápal plic. Je určena především seniorům a malým dětem. Jde o nepovinnou vakcínu. Senioři nad 65 let ji mají plně hrazenou, rodiče malých dětí na ni doplácejí.

Infanrix hexa je vakcína určena zejména nedonošený dětem a těm do 13 měsíců. U některých je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Chrání proti šesti nemocem: dětské obrně, tetanu, záškrtu, černému kašli, žloutence B a onemocněním způsobeným Haemophillus influenzae b.

V ČR je podle Ireny Storové každý rok hexavakcínou naočkováno zhruba 100 tisíc dětí a vakcínami proti pneumokokovým nákazám 70 tisíc dětí. Tyto vakcíny se používají dlouhodobě, celosvětově a jsou bezpečné.