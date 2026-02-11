Privátní značky řetězců se někdy nevyplatí. Nejvíce se dá ušetřit na drogerii

Privátní značky posilují svojí pozici, zejména v prémiových segmentech, a jejich podíl na tržbách dosáhl 28 procent. Před deseti lety jsme přitom na privátky pohlíželi jinou optikou a podíl na tržbách byl o sedm procent nižší. Tento trend vyplývá z analýz Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) a společnosti NielsenIQ.
Postavení privátních značek sílí a je velmi pravděpodobné, že tento trend bude pokračovat i v letošním roce, kdy se jejich podíl na trhu zvyšuje.
Privátní značky se také stále častěji objevují ve slevových akcích. Loni se jich se slevou prodalo 43 procent, zatímco podíl zlevněných výrobků ve slevě činil 64 procent celkových tržeb.
Ne každá privátka je výhodná
„Trend sbližování privátních značek s produkty značkových výrobců loni pokračoval. Průměrná cenová výhoda privátních značek se snížila na 24 procent. Největší finanční úsporu naleznou spotřebitelé v oblasti drogistického zboží, kde jsou ceny privátních značek v některých kategoriích níže o 70 až 80 procent. Naopak u potravin se cenový rozdíl oproti značkám stále zmenšuje,“ vysvětluje Karel Týra, generální ředitel NielsenIQ pro Česko, Slovensko a Maďarsko.
Budeme-li konkrétní, rozdíl průměrné ceny privátních značek oproti klasickým značkám byl nejvyšší v segmentu kondomů (-80 %), následovaný holícími strojky a žiletkami (-79 %), deodoranty (-73 %), zubními pastami (-72 %) a tekutými mýdly (-68 %).
Jsou ale oblasti, kde se privátku nevyplácí kupovat, pokud hodnotíme pouze cenu, nikoli chuť či vzhled. Podle průzkumu jsou totiž kategorie výrobků, u kterých si za privátku musíme dokonce připlatit. Rozdíl průměrné ceny privátních značek oproti klasickým značkám byl nejvyšší u dětské hotové výživy (25 %), sladkých tvarohových dezertů (12 %), ochucených mlék (12 %), chlazených polévek (9 %) a vajec (3 %).
Pro běžného nakupujícího je někdy složité poznat, zda se jedná o novinku nového výrobce, nebo zda jde o privátní značku daného řetězce. Dříve byly obaly jednotvárné, strohé, svým vzhledem rozhodně neupoutaly náš zájem, dnes jsou obaly líbivé, často i v luxusních řadách výrobků.
Chceme čerstvé jídlo bez vaření
Jednou z výrazně rostoucích kategorií privátních značek jsou čerstvé produkty navržené pro rychlou nebo okamžitou konzumaci. Jde především o hotové saláty či předpřipravená hotová jídla. Novinkou tzv. convenience potravin se stává také čerstvé krájené ovoce a zelenina. To vše ukazuje, že lidé mají zájem o kvalitnější stravování, i když nemají dostatek času na domácí přípravu jídla.
Kupujete privátní značky potravin a drogerie?
„Potraviny privátních značek vedle významných úspor pro zákazníky také výrazně posilují vývoz kvalitních českých potravin. Naprostou většinu českého zemědělského exportu stále tvoří levné dotované zemědělské komodity, které se v zahraničí zpracují a do Česka se musí dovážet hotové potraviny,“ vysvětluje Tomáš Prouza, prezident SOČR.
V tuzemsku vyrobené potraviny pod privátními značkami tento negativní trend alespoň částečně zmírňují, a díky tomu vytváří český zemědělský export s nejvyšší přidanou hodnotou. Loni se vyvezly české potraviny privátních značek za přibližně 22 mld. Kč, což je téměř desetina vývozu potravin z Česka.