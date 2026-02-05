Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Akční čtvrtky v Penny skončily, slevy začaly dříve

Akční čtvrtky v Penny skončily, slevy začaly dříve

Kateřina Čepelíková
Dnes
Autor: Depositphotos
Řadu let řetězec Penny nabízel akční zboží ve čtvrtek, později přidal i akční víkendovou nabídku s názvem Super víkend. Od února je ale všechno jinak, Penny mění zažité pořádky a středa je teď nový čtvrtek.

Zatímco na vládě se v uplynulých týdnech rozhodlo o tom, že nebude zaveden recyklační poplatek za reklamní letáky, který by dle vize předchozí vlády měl snížit produkci nadbytečného odpadu, v Penny mezitím vymýšleli vlastní letákovou revoluci. Akční čtvrtky přeměnili na středy a Super víkend, tedy akční nabídku vztahující se jen na sobotu a neděli, rozšířili o pátek.

Proč tak velká změna?

„Čtvrtek se v uplynulých letech stal nejsilnějším nákupním dnem právě proto, že u nás tradičně startovaly akce. Rozhodli jsme se tento model posunout a nabídnout zákazníkům stejné silné nabídky o den dříve. Neviděli jsme důvod čekat na čtvrtek, když můžeme naše akce nabídnout už ve středu,“ říká pro server Vitalia.cz Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY.

Penny mění platnost akčních letáků

Penny změna v akčních letácích

Autor: Penny

Jako hlavní důvod zmiňuje větší komfort pro zákazníky a možnost flexibilnějšího plánování nákupů. „Zároveň nám změna umožňuje lépe strukturovat celý akční týden, posílit víkendový formát už od pátku a plynule navázat dalšími zvýhodněnými nabídkami v pondělí a úterý,“ dodal Vít Vojtěch.

Změna i pro dodavatele

Změna to ale není jen pro zákazníky, ale i pro všechny dodavatele, s nimiž řetězec domlouvá zvýšenou poptávku po vybraných produktech z letáku. „Jde o změnu, která se dotýká celé struktury akčního týdne, včetně plánování letáků, komunikace i spolupráce s dodavateli. Přípravy proto probíhaly několik měsíců, aby bylo možné sladit logistiku, tisk, dodavatelské plánování i interní procesy napříč sítí prodejen,“ doplnil pro server Vitalia.cz Vít Vojtěch.

První leták v novém režimu vyšel ve středu 4. února, první víkendová nabídka pak začíná zítra v pátek 6. února.

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

