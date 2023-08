Rendlík, hrnec, kastrol. V čem se liší, jak je vybírat a na co je používat

Hrnec, kastrol a rendlík. Nádobí, jež je na první pohled totožné, má

několik důležitých rozdílů, které ovlivňují, kdy je v kuchyni nejlépe využijete. Nač si dát při výběru nádobí pozor a co to všechno při přípravě jídel prakticky znamená, vysvětluje Jan Fabini, zakladatel české značky nádobí Fabini.

Rendlík je základ, využijete ho denně

Přestože výraz „rendlík“ připomíná kuchyni našich babiček, jedná se o praktický a všestranný kousek, který i dnes využijete na denní bázi. Jeho poznávacím znakem je menší velikost, a především dlouhá rukojeť. Ta má několik funkcí:

S nádobím se díky dlouhé rukojeti lépe manipuluje. Důležitá je nejen její délka, ale i tvar.

Dlouhou rukojeť využijete při přelévání. „U výběru rendlíku dbejte na to, aby měl správně vychýlený okraj, který vám zajistí snadnou a čistou manipulaci bez kapek na lince nebo na sporáku,“ doporučuje Jan Fabini.

Dostatečně dlouhá rukojeť navíc zajistí pohodlnější a také bezpečnější zacházení i při servírování.

Jak vybrat správný rendlík?

Důležité je dívat se na to, jak jsou rukojeti připevněné, jestli se za ně nedostanou nečistoty nebo nehrozí, že se časem uvolní. Pokud bude rukojeť dutá, nateče do ní během mytí v myčce voda, která se následně vylije – na nic netušícího člena domácnosti nebo na podlahu. Hledejte proto nádobí s rukojetí, do které zatéct nemůže.

Žádoucí je také otvor na konci rukojeti pro zavěšení.

K čemu se rendlík hodí?

Rendlík je ideální na vaření pro jednoho nebo pro pár. Můžete v něm připravit přílohy jako rýži, těstoviny nebo brambory, zeleninu a mnoho dalších ingrediencí. Je ideální také pro přípravu kaší, pyré, polévek a omáček.

Menší rendlíky se hodí pro ohřev mléka, vaření vajec, rozpouštění másla, přípravu jíšky nebo redukci omáček. Využijete je i pro ohřívání jednotlivých porcí už hotového jídla.

Alespoň jeden hrnec na domácnost

I když žijete sami, nebo ve dvojici, hrnec by měl patřit do vaší výbavy. Je to největší nádoba, kterou v kuchyni budete mít. Pro tři osoby v domácnosti by měl postačit třílitrový hrnec, do pěti členů pět litrů a vícečetné rodiny vaří i v desetilitrových hrncích.

Jak vybrat správný hrnec?

Často se prodává i s poklicí, pokud ji nemá, určitě ji dokupte. Hrnec totiž budete nejčastěji využívat k vaření více porcí jídel, která se připravují ve vodě.

Pokud máte doma indukci, je třeba stejně jako v případě nákupu i jiných nádob volit hrnce s ikonou spirály. Ta značí, že dno hrnce je feromagnetické, tedy že je z nerezu, smaltovaných kovů nebo litiny.

K čemu se hodí hrnec?

Hrnec je ideální na přípravu více porcí jídel, která se vaří ve vodě. Jedná se například o těstoviny, brambory, zeleninu a luštěniny. Čím více vody recept vyžaduje, tím větší hrnec budete potřebovat.

Objemný hrnec se bude hodit při tažení vývarů a přípravě polévek.





Hrnec, nebo kastrol? Rozdíl mezi kastrolem a hrncem je v poměru délky stěny a dna. U hrnce je výška stejná nebo větší než šířka. Kastrol je naopak širší, jedná se tedy o nízký široký hrnec. Tvar hrnce a kastrolu má své opodstatnění a v kuchyni se dá prakticky využít.

Kastrol využijí hlavně milovníci omáček

Jak vybrat správný kastrol?

Vybírejte nádobí z kvalitních materiálů a bez plastových částí, abyste ho mohli použít i v troubě. Nezbytnou součástí hrnce i kastrolu je dobře padnoucí poklice, která udrží teplo a vlhkost uvnitř.

K čemu se hodí kastrol?

Kastrol využijete pro pomalé dušení. Připravíte v něm chutné guláše, ragú a soté, ale i různé omáčky.

Měděně smaltované, nebo nerez?

Vybírat hrnce, rendlíky i kastroly můžete v mnoha provedeních. Od barevných smaltovaných přes nerezové až po měděné. Pokud nehraje roli obsah peněženky, porozhlédněte se po titanových – jsou odolné vůči změnám teploty i poškození. Odolné s dlouhou životností jsou zas litinové, jejich nevýhodou je však vysoká váha a špatná odolnost k prudkým změnám teplot.

Hojně prodávané hrnce jsou nerezové, neboť jsou odolné vůči kovovým nástrojům a dobře vedou teplo, tedy pokud mají kvalitní sendvičové dno. Ty nejlepší hrnce se označují 18/8 nebo 18/10.