Farmářské trhy otevřeny. I v lednu nabízejí překvapivě široký sortiment

První pražský farmářský trh pod širým nebem, který v letošním roce přivítal zákazníky, byl minulý týden Heřmaňák na Řezáčově náměstí v Praze 7. Za 14 dní, v sobotu 31. ledna, se k němu přidá největší farmářský trh v metropoli – Náplavka v Praze 2. A začátkem února se rozjede farmářský trh na Kubáni v Praze 10. Co v zimě farmářské trhy nabízí?
Sousedský Heřmaňák je bezobalový
První částečně bezobalový farmářský trh v Česku se konal 9. září 2017 na Řezáčově náměstí v Praze 7. Jde o malý plácek se starými vzrostlými jasany, kterému místní lidé dodnes říkají Heřmaňák podle ulice Heřmanova, ke které přiléhá. Vedle bohatého výběru farmářských potravin nabízí trh i možnost nákupu květin a za příznivého počasí se zde konají dílny pro děti i rodiče.
„Trh na Řezáčově náměstí není velký, ale má kouzelnou atmosféru a zakládá si na kvalitě všech prodejců, mezi kterými najdete i biofarmy. Každou sobotu tu své produkty pravidelně nabízí až 25 farmářů. Šetříme přírodu a vítány jsou na trhu i vlastní obaly a krabičky. Návštěvníci mohou na trh přinést i vaječné skořápky nebo suché pečivo pro farmy se slepicemi ve volném chovu. Na rozdíl od trhů v centru je Heřmaňák takovým útulným trhem pro místní, často se tu setkávají přátelé, rodiny s dětmi a sousedé. Stejně jako na Kubáni proběhnou i na Heřmaňáku 14. února Malé masopustní hody,“ řekla Šárka Sedláčková, organizátorka farmářského trhu Heřmaňák.
Co už teď nabízí Heřmaňák?
Farmářský trh Heřmaňák už v sobotu 17. ledna nabídne kvalitní potraviny v bio i nebio kvalitě v 20–25 stáncích. Najdete zde mimo jiné tyto prodejce: Zelenina a byliny Šťastných, Květinářství Dřísy, Dvůr Kobylnice se sýry a mlékem, Cukrárna Alchymista se svou kávou, Ten štrúdl se sladkou nabídkou nebo Pekařství Kejval s buchtami i kváskovým chlebem či Uzenářství Kvardových s kvalitními uzenářskými produkty.
Na Náplavku chodíme už 17 let
Vůbec poprvé se na Rašínově nábřeží konal farmářský trh už před 17 lety. Málokdo tehdy věřil, že se náplavku podaří oživit. „Pokusy realizovat na Rašínově nábřeží trhy už v minulosti proběhly, ale zkrachovaly. Na úplném začátku váhali i farmáři, někdy jsme je museli přesvědčovat. Z 28 prodejců na prvním trhu na náplavce se trh postupně rozrostl na pravidelných 90 až 100 stánků, které každou sobotu od února do prosince mezi 8. a 14. hodinou nabízejí farmářské produkty. Letos své zboží nabídnou na pravém vltavském břehu zákazníkům poprvé už 31. ledna. Nebudou chybět poctivé farmářské suroviny a ručně vyráběné dobroty – například čerstvé pečivo, sýry a mléčné výrobky, uzeniny, medy a marmelády. Ke koupi bude maso, ryby, vejce, květiny, rukodělné výrobky a spousta dalšího,“ popsala Alena Bžochová, manažerka trhu.
Od samého začátku měli organizátoři za cíl vytvořit nejen místo s kvalitními farmářskými produkty, ale i prostor pro sousedská setkávání. K farmářskému trhu na Rašínově nábřeží vždy patří i živá hudba, střídají se tu amatérští pouliční umělci i profesionální muzikanti. Vedle farmářských trhů se na nábřeží konají pravidelné akce.
„I v letošním roce chystáme řadu tematických událostí. V plánu je na 16. května tradiční jarní akce Růžový máj – slavnost růžových vín a klaretů, 19. a 20. června proběhne Pivo na Náplavce – festival malých a mini českých pivovarů, a nakonec v polovině listopadu velmi populární Svatomartinské slavnosti a pečená husa,“ přiblížil letošní akce farmářského trhu Náplavka Jiří Sedláček, předseda spolku Archetyp, který farmářský trh Náplavka založil a provozuje.
Špekáčky na Kubáni
Krásné centrální místo Prahy 10 v parku, hned u tramvajové stanice se několikrát do týdne mění v sousedský trh.
„I v letošní sezoně, která na Kubáni odstartuje 7. února, se budeme snažit rozšiřovat sortiment trhu. První trh letošního roku zahájíme sousedským opékáním kvalitních špekáčků na otevřeném ohni. Opékací dráty zákazníkům na místě zapůjčíme, špekáčky, chléb, hořčici a kečup zajistíme. Na Kubáni bude k dostání čerstvé mléko, jogurty, uzeniny, maso, na místě budou pekaři, rybí gril a mnoho dalšího. Další sobotu 14. února proběhnou Malé masopustní hody. V zimě se budou trhy konat jen během sobot, potom už budou fungovat v běžném provozu, na který jsou nejen Vršovičtí zvyklí – tedy v úterky, čtvrtky a soboty,“ řekl Jiří Sedláček.