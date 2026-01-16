Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Farmářské trhy otevřeny. I v lednu nabízejí překvapivě široký sortiment

Farmářské trhy otevřeny. I v lednu nabízejí překvapivě široký sortiment

Kateřina Čepelíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Autor: Archetyp / Farmářské tržiště Praha
Zatímco před lety se farmářské trhly líně rozbíhaly až začátkem března, dnes se mohou příznivci selských, farmářských či, chcete-li, zemědělských produktů radovat prakticky celoročně. V Praze jsou totiž vyjma pár týdnů v roce farmářské trhy téměř stále otevřeny.

První pražský farmářský trh pod širým nebem, který v letošním roce přivítal zákazníky, byl minulý týden Heřmaňák na Řezáčově náměstí v Praze 7. Za 14 dní, v sobotu 31. ledna, se k němu přidá největší farmářský trh v metropoli – Náplavka v Praze 2. A začátkem února se rozjede farmářský trh na Kubáni v Praze 10. Co v zimě farmářské trhy nabízí?

Sousedský Heřmaňák je bezobalový

První částečně bezobalový farmářský trh v Česku se konal 9. září 2017 na Řezáčově náměstí v Praze 7. Jde o malý plácek se starými vzrostlými jasany, kterému místní lidé dodnes říkají Heřmaňák podle ulice Heřmanova, ke které přiléhá. Vedle bohatého výběru farmářských potravin nabízí trh i možnost nákupu květin a za příznivého počasí se zde konají dílny pro děti i rodiče. 

Kolik toho víte o běžných potravinách? Ukažte to v našem kvízu o jídle Přečtěte si také:

Kolik toho víte o běžných potravinách? Ukažte to v našem kvízu o jídle

„Trh na Řezáčově náměstí není velký, ale má kouzelnou atmosféru a zakládá si na kvalitě všech prodejců, mezi kterými najdete i biofarmy. Každou sobotu tu své produkty pravidelně nabízí až 25 farmářů. Šetříme přírodu a vítány jsou na trhu i vlastní obaly a krabičky. Návštěvníci mohou na trh přinést i vaječné skořápky nebo suché pečivo pro farmy se slepicemi ve volném chovu. Na rozdíl od trhů v centru je Heřmaňák takovým útulným trhem pro místní, často se tu setkávají přátelé, rodiny s dětmi a sousedé. Stejně jako na Kubáni proběhnou i na Heřmaňáku 14. února Malé masopustní hody,“ řekla Šárka Sedláčková, organizátorka farmářského trhu Heřmaňák.

Co už teď nabízí Heřmaňák?

Farmářský trh Heřmaňák už v sobotu 17. ledna nabídne kvalitní potraviny v bio i nebio kvalitě v 20–25 stáncích. Najdete zde mimo jiné tyto prodejce: Zelenina a byliny Šťastných, Květinářství Dřísy, Dvůr Kobylnice se sýry a mlékem, Cukrárna Alchymista se svou kávou, Ten štrúdl se sladkou nabídkou nebo Pekařství Kejval s buchtami i kváskovým chlebem či Uzenářství Kvardových s kvalitními uzenářskými produkty. 

Na Náplavku chodíme už 17 let

Vůbec poprvé se na Rašínově nábřeží konal farmářský trh už před 17 lety. Málokdo tehdy věřil, že se náplavku podaří oživit. „Pokusy realizovat na Rašínově nábřeží trhy už v minulosti proběhly, ale zkrachovaly. Na úplném začátku váhali i farmáři, někdy jsme je museli přesvědčovat. Z 28 prodejců na prvním trhu na náplavce se trh postupně rozrostl na pravidelných 90 až 100 stánků, které každou sobotu od února do prosince mezi 8. a 14. hodinou nabízejí farmářské produkty. Letos své zboží nabídnou na pravém vltavském břehu zákazníkům poprvé už 31. ledna. Nebudou chybět poctivé farmářské suroviny a ručně vyráběné dobroty – například čerstvé pečivo, sýry a mléčné výrobky, uzeniny, medy a marmelády. Ke koupi bude maso, ryby, vejce, květiny, rukodělné výrobky a spousta dalšího,“ popsala Alena Bžochová, manažerka trhu.

Od samého začátku měli organizátoři za cíl vytvořit nejen místo s kvalitními farmářskými produkty, ale i prostor pro sousedská setkávání. K farmářskému trhu na Rašínově nábřeží vždy patří i živá hudba, střídají se tu amatérští pouliční umělci i profesionální muzikanti. Vedle farmářských trhů se na nábřeží konají pravidelné akce. 

„I v letošním roce chystáme řadu tematických událostí. V plánu je na 16. května tradiční jarní akce Růžový máj – slavnost růžových vín a klaretů, 19. a 20. června proběhne Pivo na Náplavce – festival malých a mini českých pivovarů, a nakonec v polovině listopadu velmi populární Svatomartinské slavnosti a pečená husa,“ přiblížil letošní akce farmářského trhu Náplavka Jiří Sedláček, předseda spolku Archetyp, který farmářský trh Náplavka založil a provozuje. 

Kvíz: Pamatujete si tyhle výrobky?

Možná jste výrobky, které byly a občas také nebyly k dostání na pultech obchodů před rokem 1989, na vlastní kůži nezažili. Nebo zažili, ale ani trochu se vám po většině z nich nestýská. V každém případě si však můžete udělat náš kvíz, abyste zjistili, jak se v nich vyznáte. 
Spustit kvíz

Špekáčky na Kubáni

Krásné centrální místo Prahy 10 v parku, hned u tramvajové stanice se několikrát do týdne mění v sousedský trh. 

„I v letošní sezoně, která na Kubáni odstartuje 7. února, se budeme snažit rozšiřovat sortiment trhu. První trh letošního roku zahájíme sousedským opékáním kvalitních špekáčků na otevřeném ohni. Opékací dráty zákazníkům na místě zapůjčíme, špekáčky, chléb, hořčici a kečup zajistíme. Na Kubáni bude k dostání čerstvé mléko, jogurty, uzeniny, maso, na místě budou pekaři, rybí gril a mnoho dalšího. Další sobotu 14. února proběhnou Malé masopustní hody. V zimě se budou trhy konat jen během sobot, potom už budou fungovat v běžném provozu, na který jsou nejen Vršovičtí zvyklí – tedy v úterky, čtvrtky a soboty,“ řekl Jiří Sedláček.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Kolik toho víte o běžných potravinách? Ukažte to v našem kvízu o jídle
1/12 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Změny v pohotovostech: Kde všude je zavřeli

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Daň z příjmu fyzických osob

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).