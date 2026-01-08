Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  ČPZP zvyšuje příspěvek na pohyb dětí, porod i psychoterapii

ČPZP zvyšuje příspěvek na pohyb dětí, porod i psychoterapii

Hana Válková
Dnes
Kluci hrají v zimě na trávníku fotbal
Autor: Shutterstock
Příspěvek až 6 000 korun na terapeuta, až 700 korun na pohyb dítěte a nový bonus Porod+. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna popsala, jak letos budou vypadat novinky z fondu prevence.

Do fondu prevence loni Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) poslala celkem 450 milionů korun, letos to bude o 20 milionů více a pojištěnci to poznají několika změnami. 

Co se dozvíte v článku
  1. Příspěvek na porod
  2. Jen s prevencí u praktika
  3. Širší možnosti čerpání

Třetí největší zdravotní pojišťovna navyšuje zpětně proplácený příspěvek na prevenci duševního zdraví, na sportovní kroužky a zavádí nový bonus Porod+. Zároveň už loni avizovala, že proplacení více bonusů pro dospělé podmíní účastí na preventivní prohlídce u praktického lékaře. To se týká třeba oblíbeného příspěvku na dentální hygienu.

Jaké konkrétní změny v bonusech letos klienty ČPZP tedy čekají? 

Příspěvek na porod

V programu Sportovní kroužky mohou rodiče na sportování svého dítěte od tří let využít částku 700 korun, což je o 200 korun více než loni.

Příspěvek z programu Duševní zdraví pojišťovna zdvojnásobí a nově bude zpětně proplácená částka až 6 000 korun. Určena je na klienty hrazenou péči psychoterapeutů ze seznamu pojišťovny. Žádat o příspěvek si mohou dospělí i rodiče dětí od sedmi let. Terapie může probíhat i online.

Novinkou je preventivní program Porod+ s příspěvkem až 500 korun. Je možné jej čerpat na služby, které pojišťovna nehradí v rámci porodní a novorozenecké péče. Například na nadstandardní pokoj při porodu, nadstandardní či individuální stravu na oddělení šestinedělí či úhradu související s pobytem doprovodu a další, informovala ČPZP v tiskové zprávě.

Jen s prevencí u praktika

Které příspěvky ČPZP pro dospělé jsou navázané na preventivní prohlídku:

  • Nový program Porod+,
  • Těhotenství+ (tj. část programu Manažerka mateřství), 
  • Dentální hygiena
  • Diabetes
  • Pravidelný pohyb
  • Jedeme dál,  
  • Ortopedické vložky.

Pozn.: Prevence u praktického lékaře je zdravotními pojišťovnami hrazená dospělým jednou za dva roky.

Širší možnosti čerpání

U některých programů pojišťovna sice zachovala stejnou výši příspěvku jako loni, rozšířila ovšem škálu možností, jak jej využít. Týká se to zejména doplňkového programu Bonus Plus, v němž mohou pojištěnci, kteří chodí na prevenci a screeningy, čerpat opět až 500 Kč ročně. Nově je mohou získat i na aktivity s názvem Menopauza, Prostata, Sportovní ochranné pomůcky, Ochranná přilba (pro dospělé) a Trekové hole.

Z programu Celiakie, dědičné metabolické poruchy mohou nově rodiče dětem uhradit i bezlepkové obědy ve školní jídelně. ČPZP jim i letos přispějena bezlepkovou dietu částkou až 4 000 Kč.

Kompletní nabídku preventivních programů pojišťovna již brzy zveřejní na svých webových stránkách zde.

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

