ČPZP zvyšuje příspěvek na pohyb dětí, porod i psychoterapii

Do fondu prevence loni Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) poslala celkem 450 milionů korun, letos to bude o 20 milionů více a pojištěnci to poznají několika změnami.
Třetí největší zdravotní pojišťovna navyšuje zpětně proplácený příspěvek na prevenci duševního zdraví, na sportovní kroužky a zavádí nový bonus Porod+. Zároveň už loni avizovala, že proplacení více bonusů pro dospělé podmíní účastí na preventivní prohlídce u praktického lékaře. To se týká třeba oblíbeného příspěvku na dentální hygienu.
Jaké konkrétní změny v bonusech letos klienty ČPZP tedy čekají?
Příspěvek na porod
V programu Sportovní kroužky mohou rodiče na sportování svého dítěte od tří let využít částku 700 korun, což je o 200 korun více než loni.
Příspěvek z programu Duševní zdraví pojišťovna zdvojnásobí a nově bude zpětně proplácená částka až 6 000 korun. Určena je na klienty hrazenou péči psychoterapeutů ze seznamu pojišťovny. Žádat o příspěvek si mohou dospělí i rodiče dětí od sedmi let. Terapie může probíhat i online.
Novinkou je preventivní program Porod+ s příspěvkem až 500 korun. Je možné jej čerpat na služby, které pojišťovna nehradí v rámci porodní a novorozenecké péče.
Například na nadstandardní pokoj při porodu, nadstandardní či individuální stravu na oddělení šestinedělí či úhradu související s pobytem doprovodu a další, informovala ČPZP v tiskové zprávě.
Jen s prevencí u praktika
Které příspěvky ČPZP pro dospělé jsou navázané na preventivní prohlídku:
- Nový program Porod+,
- Těhotenství+ (tj. část programu Manažerka mateřství),
- Dentální hygiena,
- Diabetes,
- Pravidelný pohyb,
- Jedeme dál,
- Ortopedické vložky.
Pozn.: Prevence u praktického lékaře je zdravotními pojišťovnami hrazená dospělým jednou za dva roky.
Širší možnosti čerpání
U některých programů pojišťovna sice zachovala stejnou výši příspěvku jako loni, rozšířila ovšem škálu možností, jak jej využít. Týká se to zejména doplňkového programu Bonus Plus, v němž mohou pojištěnci, kteří chodí na prevenci a screeningy, čerpat opět až 500 Kč ročně. Nově je mohou získat i na aktivity s názvem Menopauza, Prostata, Sportovní ochranné pomůcky, Ochranná přilba (pro dospělé) a Trekové hole.
Z programu Celiakie, dědičné metabolické poruchy mohou nově rodiče dětem uhradit i bezlepkové obědy ve školní jídelně. ČPZP jim i letos přispějena bezlepkovou dietu částkou až 4 000 Kč.
Kompletní nabídku preventivních programů pojišťovna již brzy zveřejní na svých webových stránkách zde.