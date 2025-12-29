Příspěvky pojišťoven 2026: Více peněz na očkování, pohyb i dentální hygienu

Vyšší částka na dentální hygienu pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, vyšší částka na pohyb dětí u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR a Vojenské zdravotní pojišťovny nebo nový příspěvek na edukační pobyty pro diabetiky u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Výčet novinek pro příští rok není chudý, ačkoliv pojišťovny uvádějí, že prioritou pro ně je udržet pestrou paletu bonusů z letošního roku.
Zdravotní pojišťovny sice mohou příští rok přesunout do fondů prevence, z nichž bonusy klientům vyplácejí, šestinásobek toho, co letos – místo půl procenta tři. Zároveň ale jejich pojistné plány musí počítat s vyšším deficitem než letos a loni. Úhradová vyhláška pro rok 2026 je totiž dostala do situace, kdy vydají za zdravotní péči o odhadem až 15 miliard navíc, než kolik se vybere na zdravotním pojištění.
Proto žádná nového maxima pro fond prevence nevyužije.
Zdravotní pojišťovna může (na prevenci, pozn. red.) využít prostředky pouze v případě, že zdravotně pojistný plán není sestaven jako schodkový, vysvětluje Petr Kvapil, asistent ředitelky Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.
Jakkoli bychom rádi ještě více podpořili odpovědný přístup našich pojištěnců k vlastnímu zdraví prostřednictvím preventivních programů, finanční situace to, bohužel, prozatím neumožňuje, říká Jan Mates, vedoucí oddělení marketingu Vojenské zdravotní pojišťovny.
Kvůli ekonomicky zcela neodpovědně nastaveným úhradovým vyhláškám v posledních letech zdravotní pojišťovny prakticky vyčerpaly rezervy na úhrady zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. A vyhláška na rok 2026 v tomto velmi nebezpečném trendu pokračuje, dodává.
Přehled bonusů 2026
Všeobecná zdravotní pojišťovna
VZP příspěvky na příští rok představovala jako první pojišťovna už na konci září (více jsme o nich psali zde). Pro příští rok navýší fond prevence o 126 milionů korun na bezmála 2,3 miliardy.
Novinkou je příspěvek na vícedenní edukační pobyt pro diabetiky pořádaný některou z pacientských organizací. Činit bude až 1 500 korun za rok. Bonus bude možné čerpat pouze na edukaci, tedy třeba nácvik některých úkonů spojených s léčbou nebo poučení o změně životosprávy. Částku nebude možné zpětně využít na úhradu ubytování nebo stravy.
U dospělých VZP příští rok navýší příspěvek na očkování proti chřipce. Ještě letos pojišťovna zpětně pošle na účet 200 korun, dětem 300 korun. Příští rok získají i dospělí 300 korun. U dětí tato suma zůstane neměnná.
Mezi odměny (dospělým) navázané na prevenci u praktického lékaře VZP zařadila tradiční příspěvek na pohybové aktivity a dentální hygienu ve stejné výši jako letos, tedy 500 Kč. Odměnou za screeningy je pak možnost čerpat odměnu na vybrané rehabilitační procedury a terapie lázeňského typu ve výši 1 000 Kč. Je to stejná částka jako letos.
O pětistovku se sníží příspěvek na rehabilitační a rekondiční aktivity pacientů s diabetem včetně dětí. Zatímco letos mohou žádat až 2 000 korun, nově to bude maximálně 1 500 korun.
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Do fondu prevence pošle podobnou sumu jako letos. Půjde tedy o částku přesahující 500 milionů korun.
Přesto některé příspěvky navýší. Na pohybové aktivity dětí mohou pojištěnci čerpat 1 000 Kč místo pětistovky.
Vyšší budou i zpětně proplácené bonusy na nehrazená očkování. Např. u žloutenky si půjde nově zažádat až o 1 000 Kč. Stejně navýší pojišťovna příspěvek i u pneumokoků. U očkování proti HPV půjde o 1 500 Kč a nejvíce pojišťovna přispěje na očkování proti RS virům, až 2 000 Kč.
Stále bude platit, že příspěvek na očkování pojišťovna vyplatí jednou ročně na danou vakcínu bez ohledu na počet dávek a v součtu maximálně 2 000 Kč, upozorňuje mluvčí ZPMV ČR Jana Schillerová.
Nově také odměny
Všechny pojišťovny kromě tradičních příspěvků z fondů prevence budou moci příští rok nově dospělým klientům vyplácet i tzv. odměny. Ty půjdou nad rámec příspěvků, budou je tedy ještě, zpravidla o nějaké stokoruny, navyšovat. Odměnu získávají jen ti, kteří se aktivně starají o své zdraví, což předpokládá chodit na prevence, screeningy a někdy je podmínkou vyplacení odměny také očkování. Na rozdíl od klasických příspěvků se odměny nebudou týkat dětí. Část pojišťoven má systém podobně nastavený už nyní, takže klienti nemusí v roce 2026 poznat rozdíl.
Novinkou budou odměny. 500 Kč bude proplácet pojištěncům, kteří absolvují hrazené nepovinné očkování. Peníze budou moci čerpat v programu Zdravotnické prostředky určeném pro pacienty s chronickými nemocemi, jakou je např. diabetes.
Pětistovku navíc jako odměnu budou moci nově čerpat také pojištěnci, kteří půjdou na screening rakoviny plic.
V programu Podpora léčby obezity ZPMV příští rok sníží částku pro dospělé o polovinu, tedy na 2 000 Kč. „Je to z důvodu cenově dostupnějších léků,“ vysvětluje Jana Schillerová. Výhodu budou mít děti, u nichž částka zůstává na 4 000 Kč za rok a nově ji budou moci čerpat oproti dospělým navíc na konzultace u klinického psychologa nebo pohybové aktivity.
V příspěvku na zdravotnické prostředky mohou získat děti s chronickými dýchacími a kožními onemocněními až 1 500 Kč na vstup do solné jeskyně, fototerapii nebo přípravky na kůži.
Změny nastanou také u bonusu pro těhotné a ženy po porodu. Nově získají příspěvek až 3 000 Kč na péči porodní asistentky při porodu ve zdravotnickém zařízení. Zachované zůstanou programy Pro Těhotné a ženy po porodua Pro novorozence a kojence.
Program Preventivní vyšetření a podpora pohybu změní strukturu: Nově obsahuje i příspěvky na nehrazená vyšetření, zejména k prevenci onkologických nebo civilizačních onemocnění, která byla do roku 2025 obsahem samostatných programů.
Pojišťovna také avizovala, že příští rok zásadně zjednoduší členění všech programů tak, aby každý, kdo splní podmínky, mohl jednou za rok čerpat příspěvek z každého z nich.
V rámci rozvoje digitalizace navíc bude některé žádosti o příspěvek přijímat pouze elektronicky. Konkrétně se to týká programů Preventivní vyšetření a podpora pohybu, Komplexní onkologická prevence, Podpora duševního zdraví, Specifické diety a Telemonitoring.
Oborová zdravotní pojišťovna
Rozpočet fondu prevence u této pojišťovny zůstane stejný jako letos, tedy 250 milionů korun.
Vzhledem k tomu, že zásahy ministra zdravotnictví v uplynulých čtyřech letech donutily zdravotní pojišťovny hospodařit se ztrátou a vyčerpat všechny rezervy, zdroje na navýšení aktuálně nejsou, říká mluvčí OZP František Tlapák.
Na schválení definitivní podoby seznamu benefitů pojišťovna ještě pracuje, ale už avizovala, že téměř jistě bude složení bonusů v roce 2026 podobné roku 2025. A vypadalo to i tak, že zaběhnuté příspěvky i příští rok doplní časově omezený příspěvek na sportovní aktivity dětí.
Podmínky jeho vyplácení by měly být obdobné jako letos, kdy jej pojišťovna vyhlásila 10. ledna a přijímání žádostí ukončila 30. dubna.
Příspěvek byl určený dětem od šesti let až do 15. narozenin. Podmínkou bylo, aby šel na sport, na který dítě dochází minimálně tři měsíce. Činil maximálně 1 000 Kč s tím, že pojišťovna proplácela vždy polovinu. Kdo tedy měl účtenku na tisícikorunovou částku, dostal pětistovku. Kdo měl na účtence třeba tři tisíce korun, dostal tisícovku.
Také OZP bude mít odměny, ale u ní nejde o novinku, protože už nyní vyplácí některé částky za kredity, které pojištěnci sbírají za péči o své zdraví.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Detaily k bonusům tradičně zveřejní na začátku příštího roku. Konkrétně 7. ledna na webu.
Příspěvky pouze bez dluhů
- Od ledna 2026 začne platit, že všechny zdravotní pojišťovny příspěvky proplatí jen klientům, kteří nic nedluží. Ti, kteří mají dohodnutý splátkový kalendář a termíny splátek i jejich výši dodržují, příspěvky získat mohou.
- Pojišťovny také nově budou mít povinnost kontrolovat, zda dospělý žadatel splňuje podmínku prevence u praktického lékaře v intervalu jednou za dva roky.
Už nyní je jasné, že i ČPZP jejich čerpání více podmíní prevencí.
Zatímco v letošním roce mohou klienti s platnou preventivní prohlídkou čerpat příspěvky ze čtyř preventivních programů, v příštím roce se jejich počet zdvojnásobí, uvádí pojišťovna v tiskové zprávě.
S preventivní prohlídkou u praktického lékaře bude mimo jiné spojeno vyplácení příspěvku na dentální hygienu dospělým. Pouze s ní pak bude možné sáhnout do programů s názvy Diabetes, Pravidelný pohyb, Jedeme dál, Těhotenství+, Ortopedické vložky a Porod+.
Příspěvek těhotným pojišťovna zachová ve výši 3 000 Kč, program ale rozdělí, protože část ho bude možné čerpat bez vazby na preventivní prohlídku (Porod+). Bez ní pojišťovna proplatí třeba na prvotrimestrální screening či kurzy pro těhotné.
V rámci třítisícové částky pak vznikne nový program Těhotenství+ , jenž bude navázaný na absolvovanou prevenci u praktika. V rámci něj pojišťovna proplatí část nákladů třeba na cvičení a plavání pro těhotné, masáže těhotných, psychoprofylaktickou přípravu těhotných k porodu.
Kolik pojišťovna dá příští rok do fondu prevence nesdělila, z výroční zprávy z roku 2024 ale vyplývá, že její fond prevence tehdy čítal zhruba 400 milionů korun.
Pojišťovna RBP
Navýší fond prevence o deset milionů korun z letošních 140 na 150 milionů Kč.
Na co konkrétně peníze navíc půjdou, RBP neuvádí. Její mluvčí Ivo Čelechovský vzkázal, že nové preventivní a bonusové programy a jejich strukturu zveřejňuje pojišťovna již několik let z mnoha důvodů až na počátku roku.
Ani letos neuděláme v tomto pravidle výjimku, dodává.
Co se týká odměn, tak velké změny u ní nenastanou, protože už nyní část peněz vyplácí těm pojištěncům, kteří se do něj zaregistrují, skrze Program 90+, ve kterém pojištěnci sbírají body.
Vojenská zdravotní pojišťovna
Rozpočet fondu prevence na rok 2026 navýší o 50 milionů korun. Tedy z 200 na 250 milionů a značnou část těchto peněz navíc pošle do odměn. Za co bude dospělé pojištěnce odměňovat, pojišťovna zatím neupřesnila, udělá to po Novém roce. Už nyní ale hlásí změny v samotných příspěvcích.
Příští rok zvýší nejoblíbenější bonus, a totiž na pravidelné pohybové aktivity pro dospělé ze současných 500 na 700 Kč.
Navýší také příspěvky na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Pro děti z 1 500 na 2 000 Kč a pro dospělé ze 700 na 1 000 Kč.
Zvýší se rovněž příspěvek pro dárce krve. Za každý třetí odběr krve bude nově činit 1 000 Kč namísto nynějších 700 Kč.
Navýšení čeká také příspěvek na speciální potraviny pro pacienty s dědičnými metabolickými poruchami, mezi které patří celiakie, fenylketonurie a další diagnózy. Nově bude činit 6 000 Kč ročně pro děti i dospělé.
A také tato pojišťovna se vydává do vod mobilních aplikací. Od příštího roku nabídne exkluzivně příspěvek 899 Kč na prémiovou verzi aplikace Kalorické tabulky, která mimo jiné za pomocí AI hlídá uživateli příjem potravy, složení a kalorické hodnoty. Může se tak stát sofistikovaným pomocníkem pro ty, kteří chtějí zhubnout.
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
I ona navýší fond prevence, a to z letošních 65 milionů na 73 milionů Kč. Udrží si tak dlouhodobý trend vyplácení nejvyšších příspěvků v přepočtu na jednoho pojištěnce.
Pro rok 2026 navyšuje klientům příspěvek na dentální hygienu. U pojištěnců do 18 let ze 700 Kč na 1 000 Kč a u pojištěnců nad 18 let ze 400 Kč na 700 Kč.
Přičemž tento příspěvek je možné alternativně využít i na další nehrazenou stomatologickou péči, upřesňuje za ZPŠ Petr Kvapil.
Naopak program pro screening melanomu ZPŠ zrušila, protože jej hradí ze základního fondu.
Ze změn je to v podstatě vše. Větší ZPŠ neplánuje, protože jde spíš cestou zachování příspěvků, na které jsou klienti zvyklí. Za přednost pak ZPŠ považuje fakt, že čerpání prostředků neomezuje.
Kupříkladu limitem na jednoho pojištěnce, případně různými balíčky po jejichž vyčerpání již není možné žádat o jiný benefit. Je tedy pouze nutné splnit podmínky vztahující se ke konkrétnímu příspěvku, dodává Petr Kvapil.