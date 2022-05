Co je v avokádu? Plno vitamínů a ještě něco navíc

Nejstarší důkazy o konzumaci avokáda pocházejí zhruba z 10. století před naším letopočtem a archeologové je nalezli na území Mexika. Další stopy, vypovídající o konzumaci a dalším používání avokáda, pocházejí z Peru z období zhruba před 3800 až 4500 lety. O jeho rozšíření do Evropy a později do celého světa se zasloužili dobyvatelé Jižní a Střední Ameriky během 17. století. Dnes se pěstuje ve vhodných podmínkách na různých místech naší planety a je zařazováno mezi superpotraviny. Podle nejrůznějších studií má na lidské zdraví velmi kladný vliv.

Avokádo má různé tvary i barvy. Cenná je pecka

V regálech obchodů je přitom možné najít plody hruškovité, vejčité i kulaté. Nejde o různá stadia zralosti, ale o nejrůznější kultivary avokáda. Těch existují stovky, u nás se zřejmě nejčastěji setkáme se zelenou hruškou odrůdy Fuerte a tmavým vajíčkem Hass.

I když je avokádo někdy představováno jako zelenina, ve skutečnosti se z botanického pohledu jedná o ovoce. Jde o plod stromu hruškovce přelahodného (Persea americana). Zralý plod o délce 7 až 20 centimetrů má zvenku tmavozelenou až černou barvu, uvnitř je měkká žlutá dužina, v jejímž středu se nachází kulatá pecka.

Většina lidí pecku z avokáda vyhazuje. Nové studie však ukazují, že jsou v ní soustředěny veškeré klady avokáda v nejvyšší míře, zejména co se týká antioxidantů.

Běžná sklizeň z 1 stromu je okolo 100 až 120 avokád ročně, může však dosáhnout i počtu 200 kusů. Avokádo zraje na stromě, ale dozrává 1 až 2 týdny až po sklizni.





Jak poznat zralé avokádo a jak ho nechat dozrát?

Pokud se vám dostane do rukou nedozrálé avokádo, můžete jeho zrání urychlit tím, že ho vložíte do papírového pytlíku s jablkem nebo banánem. Během procesu dozrávání se jeho barva změní z tmavě zelené na tmavě purpurový nebo téměř černý odstín.

To však není nejspolehlivějším indikátorem zralosti, ta je určena konzistencí. Zralé avokádo poznáme jemným ohmatáním, nesmí být tvrdé. Ale nemělo by být ještě ani rozměklé. Měknutí avokáda může nastat různě rychle, nezávisle na barvě. Podobně jako u manga můžete hledat i plody označené speciálně jako RTE, tedy „ready to eat“ – připraveno k jídlu, které by měly být v ideální formě ke konzumaci.

Proč avokádo není právě levné

I když je avokádo nesmírně zdravé, je také poměrně drahé. Důvodů jeho vysoké ceny je několik.

Je velmi citlivé na počasí, nejenom sucho, ale také chladné počasí může mít vliv na úrodu. Avokádo nemá rádo teploty nižší než 10 °C a absolutně netoleruje mrazy. Bohatá úroda v jedné sezóně je navíc následována chudší v dalším roce.

Způsob sklizně je také poměrně náročný. Plody se nejčastěji sbírají ručně pomocí dlouhých tyčí s košíkem. Navíc je po něm stále větší poptávka a její dramatický nárůst v posledních letech má na zvýšení ceny avokáda také velký vliv.

Obsahuje více draslíku než banány

Avokádo je pokládáno za jednu ze superpotravin. Obsahuje totiž celou řadu důležitých živin, minerálů a vitamínů. Patří k nim například provitamín A, vitamíny C, E, K, vitamíny řady B anebo hořčík, mangan, měď, železo, zinek a fosfor.

Avokádo neobsahuje cholesterol ani sodík, ale má v sobě velké množství draslíku. To je vyšší než u banánů, které se považují za ovoce s vysokým obsahem draslíku, který pomáhá předcházet problémům s oběhovým systémem či ledvinami.

I když někteří výrobci krmiv pro zvířata používají jako hlavní složky avokádový olej a mouku s tím, že pro zvířata toxická látka persin je obsažena pouze v kůře, listech, peckách a slupce avokáda, nedoporučuje se pro jistotu krmení zvířat jakoukoliv částí tohoto ovoce. Persin je přitom u lidí považován za látku, která může potlačovat růst rakovinných buněk, a tato protinádorová aktivita je studována v rámci výzkumu nových onkologických léčiv.

Podporuje zdraví kardiovaskulárního systému

Aztékové viděli v avokádu symbol lásky a plodnosti. Rostou totiž v páru a připomínají varlata. Tak také tyto plody ve svém jazyce pojmenovali. Používali je proto i jako přírodní afrodiziakum. Za to se považuje rovněž v dnešní době, je bohaté na proteiny, vitamíny a další látky, které pomáhají mužskému tělu v produkci testosteronu.

Cenná kombinace dalších živin potom zajišťuje mužům i ženám vitalitu, zlepšení nálady i zvýšení energie a výkonnosti.

V nedávné době přišli vědci s dalším zajímavým zjištěním. U žen a mužů, kteří si dopřáli dvě porce avokáda týdně, došlo ke snížení rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Studie zahrnovala 68 786 žen a 41 701 mužů, kteří byli sledováni po více než 30 let. American Heart Association/American College of Cardiology zdůrazňuje nahrazení nasycených mastných kyselin a trans-tuků mononenasycenými tuky a polynenasycenými tuky jako prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Avokádo je kromě jiných živin bohaté právě na mononenasycené tuky a polynenasycené mastné kyseliny.

Pro příklad můžeme uvést, že avokádo odrůdy Hass obsahuje 13 gramů kyseliny olejové ve středně velkém plodu, což je srovnatelné s množstvím kyseliny olejové ve 42 gramech mandlí nebo 2 polévkových lžících (26 gramech) olivového oleje.

Avokádo tak může být nutričně bohatou složkou zdravého jídelníčku. Vyzkoušejte recept na avokádovou pomazánku!