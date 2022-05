Vyřazení masa z jídelníčku aneb Proč někteří vegetariáni jedí špatně

Není to tak dávno, kdy byl ten, kdo nejí živočišné produkty, považován za „divného“. Za toho, „co jí jen zrní“ a na koho lidé pohlíželi s despektem. V restauracích pro něj měli jen smažený sýr, v mnoha případech obalovaný se šunkou. Nebo čočku – s párkem…

Dnes je situace jiná, nad tím, že někdo nejí maso, se už nikdo nepozastavuje, a to ani ve stravovacích zařízeních. Lidé omezují konzumaci masa, aniž by patřili do nějaké škatulky, jejich důvody jsou různé. Činí tak s ohledem na planetu, zvířata, finance, vlastní zdraví i módní trendy…

Jenže bezmasá strava neznamená automaticky zdravá, ani ekonomická, ani ekologická… Velmi záleží na tom, jak k vegetariánskému, případně veganskému jídelníčku přistoupíte. A bohužel, vysledovat lze i trendy poměrně nešťastné.

Dnes nabízíme: chleba se sójovkou

Na sociálních sítích funguje poměrně početná skupina lidí, kteří se za málo peněz snaží v kuchyni uhrát hodně muziky. Ideálně vhodné pro vegetariány nebo vegany. Sdílí zde fotografie svých úlovků v obchodech i „hitů“ ze své kuchyně. Ten, kdo už někdy něco dobrého uvařil, čas od času přidá snadný recept ze základních potravin, ale návštěvník takové skupiny mnohdy nevěří vlastním očím.

K večeři se tu prezentují asi dva litry základního okurkového salátu, k svačině chleba politý sójovou omáčkou nebo rýže pokapaná chilli omáčkou z tuby a k tomu colový nápoj z plechu. Myšleno zcela vážně.





Příspěvky se hemží i tipy na potraviny po datu spotřeby i na nepřeberné množství vysoce zpracovaných potravin, jako jsou veganské párky, salámy, burgery či alternativy k mléčným výrobkům za bombastické ceny a s upřesněním, v jakém obchodě i městě jsou k sehnání.

Je patrné, že základní čerstvé potraviny nehrají v jídelníčcích této skupiny strávníků prim. Jsou přitom hojně lajkované i komentované a poptávané.

Lidé nevědí, jak na to

Nejeden rodič by zaplakal a poslal sadu naditých krabiček s domácím jídlem. Klidně i bez masa. Podle nutriční terapeutky Evy Chocenské z Odboru léčebné výživy a stravování z Fakultní Thomayerovy nemocnice zejména mladí lidé bohužel často nevědí, jak na to, aby tělu jednostrannou stravou spíše neškodili:

„Předávají si kusé informace mezi sebou, čerpají od různých celebrit a blogerů, případně bez hlubších znalostí výživy sáhnou do regálů v obchodě po veganských náhradách běžných potravin,“ říká odbornice. Čímž primárně nemyslí náhražky masa v podobě hamburgerů či „masových“ kostek – to je podle ní sice cesta, i když ne nejvhodnější; naráží zejména na alternativy mléčných produktů. Na ty, které postrádají bílkoviny a vápník. Takové jsou podle ní daleko horší.

Jejich složení totiž nebývá z pohledu zdravé výživy příkladné. Třeba u kokosového dezertu („rostlinného jogurtu“, jen podle legislativy ho tak nelze nazývat) se produkt obvykle skládá z vodou naředěné kokosové dužiny, kokosového tuku, oleje a stabilizátoru. Bílkoviny a sacharidy prakticky žádné, tuku bývá kolem pěti procent (v případě kokosového produktu obsahuje prakticky pouze nasycené mastné kyseliny, které by v jídelníčku měly zaujímat jen jednu třetinu ze všech přijatých tuků).

Odborné rady často nezabírají

Pokud někdo žije v komunitě, která dlouhodobě preferuje bezmasou stravu, může být situace lepší. Základní potraviny jsou podle zkušeností odborníků u letitých veganů a vegetariánů na denní bázi a prefabrikáty se u nich prakticky nevyskytují.

Na druhou stranu lidé, kteří se chtějí stravovat jinak, alternativně, mnohdy tíhnou k nevhodným způsobům:

„Bohužel v této komunitě je vyšší procento lidí, kteří inklinují k extrémům obecně. Ženám ani není divné, že mají poruchy menstruačního cyklu, může zde být více lidí s poruchou příjmu potravy nazývanou dnes ortorexie,“ upozorňuje Eva Chocenská a připomíná, že poruchy výživy se mohou objevit až v období nějakého dalšího oslabení organismu.

Problém je, že tito lidé si ani přes zdravotní potíže či rizika nedají poradit: „Z principu odporu proti mainstreamu odmítají naslouchat i konstruktivnímu upozornění na dysbalanci ve stravě,“ doplňuje odbornice.

Bez živočišných produktů? Klidně, když víme jak

Ať už maso nejíte z jakýchkoli důvodů, neznamená to, že své tělo budete ochuzovat. Udržet potřebný balanc sice není snadné, ale reálné ano. Potřebné nutrienty, které si nedopřejete živočišnými produkty, podle Evy Chocenské doplníte co nejširší pestrostí rostlinných potravin:

„Denní pestrou kombinací obilovin, luštěnin, ořechů, ovoce, zeleniny v syrové i upravené (koncentrované) formě, medu, rostlinných tuků. Porce obilovin, ořechů a luštěnin by měly být dostatečně velké, dle jedince, protože biologická využitelnost rostlinných bílkovin lidským organismem je sotva poloviční oproti živočišným. Tito lidé musí také počítat s mnohem nižším využitím mikronutrientů organismem a obsahem antinutričních látek,“ upozorňuje nutriční terapeutka Eva Chocenská.

Na důležitost rozmanitosti ve stravě apeluje i Kateřina Šimková, zakladatelka a nutriční specialistka Zdravého stravování: „Jsem toho názoru, že pokud chceme opravdu jíst zdravě, měla by být naše stravovací paleta co nejpestřejší a měli bychom jíst kvalitní potraviny. Mějme na paměti, že předčasná sklizeň, dlouhá doprava a skladování, stejně jako vysoké průmyslové zpracování potravin znatelně snižují obsah živin. Nechme se inspirovat různými přístupy k jídlu, ale s rozumem. Od veganů se můžeme inspirovat bohatou konzumací luštěnin, obilovin, semen a ořechů, stejně tak množstvím zeleniny ve stravě, která je rozhodně pro organismus prospěšná,“ říká nutriční specialistka.

Čím můžeme vhodně nahradit maso a mléčné výrobky a kdy je například u vegana dobré doplnit vitaminy v podobě tablet? Dozvíte se v dalším článku.

Odborná spolupráce: Eva Chocenská Lektorka kurzů klinické výživy a zdravého hubnutí společnosti STOB (STop OBezitě), působí také na Odboru léčebné výživy a stravování Fakultní Thomayerovy nemocnice. Mgr. Kateřina Šimková Nutriční specialistka, založila web Zdravé stravování. Zde se věnuje sestavování, vaření a dovozu zdravého jídla formou krabičkové diety. Vyvíjí i vlastní produkty do obchodních sítí či restaurací a vede síť poraden.