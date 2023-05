Chřipka se může objevit i během roku. Podceňovat by ji neměl nikdo

S příchodem zimy je běžné, že lidé trpí rýmou, kašlem nebo teplotami. Banální nachlazení si mnoho lidí plete s chřipkou, která se v těchto obdobích také často objevuje. Nemoc se, byť s mnohem menší pravděpodobností, může objevit i jindy během roku. Nakazit se jí lze i při cestování.

Je důležité umět odlišit chřipku od obyčejného nachlazení a důkladně ji vyléčit. Lékaři doporučují jako efektivní ochranu před chřipkou očkování, které může být přínosné zejména pro rizikové skupiny. [1, 2, 3]

Co je chřipka?

Chřipka (influenza) je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které postihuje hlavně dýchací cesty. V našich podnebných podmínkách se chřipka objevuje pravidelně ve formě epidemií. Původcem onemocnění jsou RNA viry čeledi Orthomyxoviridae, konkrétně jde o Myxovirus influenzae typu A a Myxovirus influenzae typu B. Existuje ještě virus typu C, ale vůči němu jsou lidé odolnější.

Ačkoliv chřipka napadá podle statistik nejvíce mladé lidi a dospívající, protože se snadno šíří ve větších kolektivech, skutečné ohrožení představuje pro seniory, imunokompromitované pacienty, těhotné ženy a hodně malé děti. [4, 5, 6]

Inkubační doba chřipky

Inkubační doba chřipky se pohybuje v řádech několika dnů, přičemž obvykle jde o 3–5 dní u dospělých a 7–10 dní u dětí. Onemocnění se přenáší prostřednictvím kapének, lze se tudíž nakazit jak kontaktem s nemocným, tak i ve chvíli, kdy se člověk dotýká kontaminovaných předmětů.

Kapénky se dostávají do ovzduší, když pacient kašle, kýchá nebo mluví. Virus chřipky navíc dokáže po určitou dobu přežívat i mimo tělo hostitele, proto se můžete nakazit při kontaktu s předměty, na kterých ulpěly sekrety nemocného (použité kapesníky, držadla ve veřejné dopravě, podání ruky). [7, 8, 9, 10]

Chřipková epidemie

Vysoká nakažlivost a pravidelné mutování chřipkových virů způsobuje, že se objevují prakticky každý rok sezónní epidemie chřipky. Nový kmen se vždy od toho původního alespoň částečně liší, proto se nelze spoléhat na imunitu získanou proděláním chřipky v minulé sezóně. Epidemie probíhají obvykle mezi prosincem a březnem. Při každé z nich se nakazí 5–15 % populace, přičemž nejčastějším původcem je chřipka typu A. Chřipka typu B způsobuje epidemie menšího rozsahu. [11, 12, 13]

Jaké má chřipka příznaky?

Příznaky chřipky se objevují znenadání a často jsou velmi intenzivní. Mezi ty nejtypičtější patří:

Chřipka bez teploty se prakticky nevyskytuje, takže pokud vás trápí kašel, rýma a bolest hlavy, ale nemáte horečku (nebo jen mírně zvýšenou teplotu), pravděpodobně jde jen o nachlazení. Naopak rýmu při chřipce vůbec mít nemusíte. U dětí se někdy mohou přidružit i zažívací problémy (průjem, zvracení či bolesti břicha). Vysoká horečka většinu nemocných netrápí déle než 4 dny. Bolesti, únava a další příznaky přetrvávají další týden až dva. [14, 15, 16, 17]





Chřipka v těhotenství

Pro těhotné ženy může být chřipka v určitých případech nebezpečná, proto by ji neměly v žádném případě podceňovat a přecházet. Nastávající maminky by měly dbát na zvýšený příjem tekutin, dodržovat klidový režim a dostatečně spát. Užívání jakýchkoliv léků by mělo probíhat vždy až po konzultaci s lékařem.

Riziko poškození plodu existuje hlavně v prvním trimestru, kdy může závažný průběh chřipky způsobit například rozštěp patra nebo postižení nervové soustavy dítěte. Na druhou stranu, k těmto komplikacím dochází opravdu jen výjimečně. Nelze je ale stoprocentně vyloučit, proto je důležité při zhoršení stavu kontaktovat lékaře. Jedním ze způsobů, jak případným komplikacím předcházet, je očkování proti chřipce. [18, 19, 20, 21]

Chřipka u dětí

U dětí se příznaky chřipky vyvíjí podobně jako u dospělých. Někdy se ale mohou ke klasickým příznakům chřipky přidružit ještě problémy s trávicí soustavou, konkrétně:

bolesti břicha,

nadýmání,

nevolnost a zvracení,

průjem.

Zvracení a průjem mohou způsobit dehydrataci, proto je nezbytné hlídat, aby dítě dostatečně pilo. Pokud máte podezření na onemocnění chřipkou u kojence mladšího 3 měsíců, měli byste léčbu konzultovat s pediatrem vždy. [22, 23]

Závažnou komplikací chřipky, která se může objevit u takto malých dětí, jsou tzv. febrilní křeče. Jde o záchvaty způsobené vysokou horečkou, které postihují nejčastěji kojence a batolata. Febrilní křeče jsou skutečně nebezpečné, protože mohou skončit i bezvědomím a udušením dítěte zvratky. Jakmile se u dítěte objeví náznak těchto křečí (nečekané záškuby, prohnutí těla do luku, otáčení očí v sloup), je nezbytné okamžitě volat lékaře. [24, 25, 26]

Chřipka: léčba

Při léčbě chřipky se doporučuje hlavně klid na lůžku, spánek a dostatek tekutin. Pacient by neměl chřipku přecházet, i když nemá nijak komplikovaný průběh nemoci. Ke snížení vysoké horečky lze užívat antipyretika a pomoci mohou i chladivé zábaly nebo vlažné sprchy. Jestliže vás při chřipce trápí také suchý dráždivý kašel, doporučuje se užívat antitusika. Od bolesti v krku mohou ulevit různé pastilky nebo kloktadla.

Antibiotika na chřipku nepůsobí, protože jde o onemocnění virového původu. U některých pacientů ale může lékař předepsat léky na chřipku patřící mezi antivirotika, která proti virům působí. Tyto léky se nasazují hlavně u rizikových osob, kterým hrozí těžký průběh nemoci. Důležité je začít s užíváním antivirotik hned, jakmile dojde k propuknutí klinických příznaků. [27, 28, 29, 30]

Prevence chřipky

Za nejúčinnější prevenci dnes odborníci považují očkování proti chřipce. Očkovací látky jsou každý rok inovovány, aby působily proti aktuálně cirkulujícím chřipkovým kmenům v populaci. Očkování proti chřipce se proto doporučuje podstupovat každý rok, pokud člověk patří do některé z rizikových skupin:

staří lidé,

osoby s chronickými chorobami (zejména s onemocněním dýchací a oběhové soustavy),

imunokompromitované osoby (onkologičtí pacienti, pacienti s AIDS, pacienti s autoimunitními chorobami),

těhotné ženy,

malé děti. [31, 32, 33]

Chránit se před chřipkou můžeme i dodržováním určitých opatření:

dodržujte zásady zdravého životního stylu,

snažte se posilovat svůj imunitní systém konzumací vitamínů,

dodržujte základní hygienické návyky,

během chřipkové sezóny se snažte pobývat co nejméně ve vnitřních prostorech s vysokou koncentrací lidí,

pravidelně větrejte. [34, 35]

