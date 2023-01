Co se děje v těle, když zvracíme? Je to nečekaně složitý proces, řídí ho mozek

Ať už lidé zvracejí z přemíry pití, jízdy na horské dráze, anebo nevalného jídla ze stánku, v těle se děje při nevolnosti a zvracení řada věcí. Organismus takto reaguje na různé hrozby, které mohou mít podobu toxických látek nebo stresových hormonů v krvi, kymácivého pohybu či podrážděného žaludku. Každá z nich je přitom identifikována jiným způsobem.

Jaký mechanismus vede ke zvracení?

Nejprve se dostane signál do oblasti mozku zvané chemoreceptorová spouštěcí zóna, která situaci vyhodnotí a poté komunikuje s dalšími oblastmi těla, aby zahájily specifické procesy.

Než dojde ke zvracení, člověk mívá následkem aktivace sympatického nervového systému často zrychlený tep a potí se. V ústech dochází ke zvýšené produkci slin, které mají za úkol ochránit zuby a ústní dutinu před žaludeční kyselinou ve zvratcích. Jak se tělo připravuje na zvracení, bránice, hrudní stěna a břišní svaly se současně stahují, což vyvíjí tlak na žaludek a tlačí jeho obsah nahoru do krku a do úst. Než dojde ke zvracení samotnému, objevuje se dávení nebo zvedání žaludku.

V krku se uzavře hrtanová příklopka, aby se zvratky nedostaly do dýchacích cest. Tato série tělesných procesů představuje typický průběh zvracení, ale není nevyhnutelná. Ke zvracení může občas dojít náhle, bez těchto doprovodných symptomů. Tato situace bývá označována jako projektilové zvracení, při kterém obsah žaludku dopadá do poměrně velké vzdálenosti. Jeho příčinou bývají často některá onemocnění trávicího traktu.

Co udělat po zvracení?

Nekomplikované zvracení zřídkakdy způsobuje problémy, ale příležitostně přece jenom může vést k určitým obtížím. Pokud člověk zvrací opakovaně, dochází v některých případech k dehydrataci a vyčerpání elektrolytů. V takových případech je cílem rychle zjistit příčinu zvracení, aby mohla být odstraněna nebo aby došlo k co nejrychlejšímu zahájení specifické léčby.





To často není snadné, a v takových případech je proto vhodné podávat antiemetika k potlačení zvracení a snížení jeho následků. A co pro sebe můžete udělat, abyste byli po podobné příhodě zase co nejdříve fit? Je důležité si vypláchnout ústa vodou, aby se neutralizovala žaludeční kyselina, která tam zůstala.

Není vhodné si bezprostředně po zvracení čistit zuby, protože by mohlo dojít k poškození skloviny. Vypijte rehydratační roztok, abyste doplnili tekutinu a elektrolyty, pro úlevu od nevolnosti a předcházení dehydratace zvolte zázvorové, mátové nebo jiné bylinkové čaje. Pijte je po velmi malých dávkách, klidně i po lžičkách.

Co jíst a pít a kdy hledat odborníka?

Pokud se už zvracení neopakuje, můžete si vzít po několika hodinách malé porce suchého bílého pečiva, tedy třeba krekry, rohlík nebo suchý toast, poté je možné vyzkoušet vařenou rýži nebo suché brambory a postupně se vracet k normálnímu stravování.

Vyhněte se pití kofeinových nebo alkoholických nápojů, protože by mohlo dojít ke zhoršení obtíží. Ne vždy se však vše obejde bez problémů. Pokud se zvracení opakuje, trvá více než 48 hodin nebo se ve zvratcích objeví krev, je třeba vyhledat lékaře. To platí i v případě, že se vyskytnou další komplikace, jako je horečka nebo jakékoliv náhlé zhoršení zdravotního stavu.