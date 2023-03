Kašel není banalita. Dva týdny kašlání jsou ještě v normě, déletrvající problémy už ne

Co je kašel?

Kašel představuje přirozený obranný reflex, který slouží k čištění dýchacích cest a zajištění jejich průchodnosti. Zároveň organismus chrání před vdechnutím škodlivých a toxických látek. Kašel vzniká při podráždění receptorů dolních cest dýchacích, přičemž nejcitlivější jsou oblasti laryngu (hrtanu), trachey (průdušnice), bronchů (průdušek) a pleury (pohrudnice).

Kašel bývá nejčastěji dáván do souvislosti s respiračními chorobami. Kašlou děti, dospělí i senioři, nicméně nejčastěji postihuje tento problém malé pacienty, které sužují virózy a bakteriální infekce i několikrát do roka. Kašel ovšem může souviset i s jinými chorobami. Často provází alergie, astma nebo chronickou obstrukční nemoc plic (CHOPN).

Podráždění dýchacích cest mohou způsobit různé mechanické podněty, například kouř. Proto se u aktivních kuřáků objevuje tzv. kuřácký kašel. Kašlání však mohou vyvolat i vdechnuté částečky jídla a prach, ale také různé chemikálie a těkavé látky. Kašlem proto častěji trpí osoby, které pracují v chemickém průmyslu nebo prašném prostředí. [1, 2, 3]

Jak dlouho trvá kašel?

Podle délky trvání obtíží rozdělujeme kašel na:

akutní kašel,

subakutní kašel,

dlouhodobý kašel (chronický).

Akutní kašel

Akutní kašel se objevuje náhle a nemívá dlouhého trvání. Většinou jde o jeden z projevů infekce dýchacích cest nebo nachlazení, nicméně provází i alergické reakce. K akutnímu kašli se často přidržuje vodnatá rýma, zahlenění nebo zvýšená teplota.

Subakutní kašel

Doba trvání se u subakutního kašle pohybuje mezi 3–4 týdny, a to bez ohledu na způsob léčby (v některých pramenech se uvádí 3–8 týdnů). Nejčastěji se přitom objevuje po prodělání virové infekce.

Dlouhodobý kašel (chronický)

Dlouhodobý suchý kašel u dospělých i dlouhotrvající kašel u dětí přetrvává déle než 4 týdny (některé zdroje uvádí déle než 8 týdnů). Příčiny mohou být rozličné, přičemž mnohdy jde o projev nějakého vážného onemocnění (astma, reflux jícnu, CHOPN, onkologické onemocnění, choroby srdce a podobně). Chronický kašel se ale objevuje také u těžkých kuřáků. Dlouhotrvající kašel si v každém případě žádá pomoc lékaře. [4, 5, 6, 7]

Druhy kašle

Alfou i omegou léčby je určení, jakým typem kašle člověk trpí. Mezi nejznámější druhy kašle patří:

suchý kašel (suchý dráždivý kašel),

vlhký kašel,

psychogenní kašel (psychosomatický kašel),

záchvatovitý kašel,

dávivý kašel (černý kašel).

Suchý kašel

Při suchém kašli nedochází k produkci hlenů, označuje se tudíž jako neproduktivní kašel. Tento typ kašle je obzvlášť nepříjemný, protože pacient většinou pociťuje silné nutkání ke kašli, po kterém se ale nedostaví žádná úleva. Někdy bývá doprovázen škrábáním v krku, bolestí v krku či bolestí za hrudní kostí.





Suchý dráždivý kašel může být přirozenou reakcí na vdechnutí cizorodého tělesa, ale také jde o jeden z příznaků většiny respiračních onemocnění. Suchý kašel v noci je obzvlášť nepříjemný, protože se kvůli němu často ani nevyspíte. U respiračních onemocnění přechází suchý kašel postupně ve vlhký, kdy už dochází k produkci hlenů a jejich vykašlávání.

Vlhký kašel

Vlhký kašel se označuje jako produktivní, neboť je provázen nadměrnou tvorbou hlenu v dýchacích cestách. Hlen ulpívá na sliznicích dýchacích cest a vyvolává nutkání ke kašlání. Většinou ale bývá velmi hustý a mazlavý, tudíž je náročné ho vůbec vykašlat. Navíc vytváří vhodné prostředí pro množení bakterií, které by se za normálních okolností neměly v dýchacích cestách vůbec vyskytovat.

Vlhký kašel provází nachlazení, ale často se také objevuje u zánětu průdušek nebo zápalu plic.

Psychogenní kašel

Neustávající kašel může být překvapivě i psychického původu. Častěji se objevuje u dětí, u dospělých spíše výjimečně. Psychogenní kašel údajně souvisí se stresem, duševní labilitou a prožitými traumaty. Terapie není v tomto případě snadná, protože běžné léky na kašel nepomáhají. Odborníci doporučují jít cestou psychoterapie, přičemž jako nejefektivnější se jeví sugestivní metody.

Záchvatovitý kašel

Kašel po jídle, kašel v noci nebo kašel po námaze – všechny tyto typy kašle se objevují jen ve specifických situacích, jde tedy o záchvaty kašle. Záchvatovitý kašel se vyskytuje také u pacientů trpících průduškovým astmatem.

Dávivý kašel (pertuse)

Dávivý kašel, který je známý spíše jako černý kašel (pertuse), je vysoce infekční typ kašle bakteriálního původu. Způsobuje ho bakterie Bordetella pertusis, respektive toxiny, které daná bakterie produkuje. Tento druh kašle je charakteristický záchvaty suchého dávivého kašle, kdy se nemocný zajíká. Tento zvuk připomíná kokrhání kohouta. Většina dospělých se z černého kašle zotaví, nebezpečný je hlavně pro dětské pacienty a kojence.

Černý kašel představoval velký problém v minulosti, kdy proti němu neexistovalo očkování. V roce 1958 se začalo v tehdejším Československu plošně očkovat proti černému kašli, takže se počty nakažených rapidně snížily. Dnes se vyskytuje hlavně v rozvojových zemích, na druhou stranu není žádnou vzácností, že se objeví i v tuzemsku. [8, 9, 10, 11, 12, 13]

Jak léčit kašel?

Léčba kašle a vhodné léky na kašel musí vycházet z toho, jaký druh kašle pacienta trápí. V případě suchého kašle je potřeba zklidnit sliznice a kašel spíše tlumit. U vlhkého kašle je potřeba naopak podpořit vykašlávání. Léky na suchý kašel byste tudíž nikdy neměli kombinovat s přípravky na vlhký kašel.

Co na suchý kašel?

Antitusika (léky tlumící kašel),

antihistaminika (léky zmírňující otok sliznic),

sirup na kašel (například jitrocelový sirup),

kapky na kašel.

Pamatujte, že sirup na kašel pro děti nesmí obsahovat kodein. Nikdy proto dětem nedávejte sirup určený dospělým, ale kupte sirup vyrobený speciálně pro děti.

Co na vlhký kašel?

Mukolytika (léky na ředění hlenů),

expektorancia (léky podporující vykašlávání hlenu). [14, 15, 16, 17]

Kašel: babské rady

Léčba kašle vyžaduje v mnoha případech čas. Lze ji ovšem podpořit mnoha režimovými opatřeními a přírodními prostředky. Jaké jsou nejlepší babské rady na kašel?

Pít dostatek tekutin (nejlepší je voda nebo bylinkový čaj na kašel),

pravidelně větrat,

zvlhčovat vzduch v místnosti,

ležet v posteli s hlavou položenou ve výšce oproti zbytku těla,

inhalovat páru s éterickými oleji,

vyzkoušet Priessnitzův zábal,

namazat si hruď husím sádlem.

Bylinky na kašel

Součástí většiny bylinných přípravků na léčbu kašle jsou tyto bylinky:

jitrocel,

tymián,

mateřídouška,

šalvěj,

heřmánek,

lipový květ,

divizna velkokvětá,

yzop lékařský,

ibišek.

Kromě bylinek skvěle zabírá cibule. Zkusit si můžete také vyrobit svůj vlastní domácí sirup na kašel. Mezi ty nejúčinnější patří:

cibulový sirup,

tymiánový sirup,

bezinkový sirup,

zázvorový sirup,

česnekový sirup. [18, 19, 20]

Štěkavý kašel u dětí

Pokud se u vašeho dítěte někdy objevil štěkavý kašel uprostřed noci, pravděpodobně šlo o projev akutní laryngitidy (zánětu hrtanu). Noční kašel u dětí sice vypadá hrozivě, ale naštěstí většinou není život ohrožující. Dítěti nejvíce ulevíte tím, pokud otevřete u jeho postýlky okno a necháte ho dýchat chladný noční vzduch. Vhodné jsou i ledové obklady a podávání studených nápojů.

Odborníci radí dítě uklidnit a snažit se zamezit pláči. Pláč by totiž otok hrdla ještě zhoršil. Nicméně pokud se objeví štěkavý kašel u miminka nebo u kojence, měli byste vyhledat pomoc lékaře. [21, 22, 23]

Kašel v těhotenství

Suchý kašel v těhotenství bývá sice velmi vysilující, ale dobrou zprávou je, že nepředstavuje bezprostřední riziko pro plod. Nastávající maminka by měla dodržovat klidový režim a pít dostatek tekutin. Jediné, na co si musí dát pozor, je výběr vhodných léků. Žena by raději neměla užívat žádné přípravky, které jí nedoporučí lékař. [24, 25]

Co způsobuje kašel?

Kašel je přirozená obranná reakce organismu na podráždění dýchacích cest. Zajišťuje jejich čistotu a průchodnost. To znamená, že pokud například vdechneme kousek jídla, vykašleme ho. Kašel ovšem bývá také častým projevem respiračních onemocnění a kašlání může být vyvoláno i kouřem, těkavými látkami nebo prachem.

Jak dlouho trvá kašel u dětí?

Kašel trvá u dítěte přibližně stejně dlouhou dobu jako u dospělých. I klinické příznaky bývají velmi podobné. Pokud není dítě dušné, je lepší ho nechat v klidu, protože lékař kašel okamžitě nevyřeší. Nicméně pokud se stav dítěte po několika dnech nezlepšuje, měli byste vyhledat lékaře.

Kdy používat jitrocelový sirup na kašel?

Jitrocelový sirup je vhodný spíše na léčbu suchého a dráždivého kašle. Zklidňuje podrážděnou sliznici a tlumí kašlací reflex. Vysoce koncentrovaný jitrocelový sirup má navíc protizánětlivé účinky.

Co je psincový kašel?

Pokud se objeví suchý kašel u psa, může se jednat o tzv. psincový kašel. Mezi psy je sice vysoce infekční, ale člověk se jím nakazit nemůže. U většiny dospělých psů se dá dobře léčit, ale nebezpečný může být pro štěňátka a psí seniory. Vhodnou prevencí je očkování proti psincovému kašli, které mírní průběh nemoci.