Očkování proti černému kašli: Kdo by na něj měl jít a jak při něm ušetřit

Černým kašlem u nás letos prokazatelně onemocnělo již více než tři tisíce lidí, jeden z pacientů zemřel a podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) nás čeká pertusový rok. Přinášíme vám proto odpovědi na některé otázky, které se váží k infekci i prevenci vůči ní včetně tipu, jak ušetřit při přeočkování.

Informace vychází z toho, co zaznělo na pracovní snídani, kterou v polovině března uspořádalo pro novináře Ministerstvo zdravotnictví.

Kdo byl hostem pracovní snídaně: Josef Pavlovic , náměstek ministra zdravotnictví

, náměstek ministra zdravotnictví Matyáš Fošum , ředitel odboru ochrany veřejného zdraví

, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Barbora Macková , ředitelka Státního zdravotního ústavu

, ředitelka Státního zdravotního ústavu Roman Chlíbek , předseda Národního institutu pro zvládání pandemie

, předseda Národního institutu pro zvládání pandemie Pavel Dlouhý , předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

, předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP Ludmila Bezdíčková, členka výboru společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Mám černý kašel?

Na koho by se měli obrátit lidé s příznaky, které podle nich odpovídají černému kašli? Na svého praktického lékaře. Na návštěvu u něj se objednejte předem a mějte při ní respirátor, nebo alespoň roušku, a to i v čekárně. Ostatně ochranu dýchacích cest je dobré používat na veřejnosti vždy, když se necítíte dobře nebo máte rýmu a kašel. Znatelně tím snížíte riziko nákazy ostatních.

Návštěva lékaře není nutná hned, pokud se necítíte dobře, pokašláváte běžným způsobem, ale nejste chronicky nemocní, těhotné a není vám nad 60 let, upozorňuje praktická lékařka Ludmila Bezdíčková. Pokud si není pacient svým stavem jistý, může jej zpočátku konzultovat na dálku. K lékaři nechoďte ani preventivně – tedy když vám nic není a jen se chcete ujistit, že nemáte černý kašel.





K lékaři po předchozím objednání ale vyrazte, pokud máte zajíkavý kašel, kašel se zhoršuje, obtěžuje vás více v noci, nereaguje na běžnou léčbu. Jít k lékaři je namístě, i pokud máte hygieniky potvrzený kontakt s někým s černým kašlem a není vám dobře. Je dobré vědět, že inkubační doba černého kašle je až 21 dnů.

Musím na krev?

Podle odborníků je plně dostačující stěr z nosohltanu. Technicky provedený shodně jako při podezření na nákazu covidem, to znamená, že lékař štětičkou odebere vzorek skrze nos. Vyšetření z krve kvůli diagnostice nutné, ani potřebné není.

Je ale možné, že lékař má podezření, že projevy nemoci mají jiného původce než bakterii způsobující černý kašel, a proto sáhne i po jiných typech vyšetření. Například vyhodnocení CRP nebo krevního obrazu na základě odebraného vzorku krve. Pokud vás tedy lékař na krev pošle, neznamená to, že dělá chybu a vy byste se měli odběru vyhýbat.

Má smysl si nechávat měřit protilátky?

Podle odborníků nemá. Jsou to fakticky vyhozené peníze, říká primář Pavel Dlouhý z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Podle názoru lékařů je lepší zvolit cestu jednou za dospělost se nechat přeočkovat. Pokud člověk prodělal černý kašel nedávno, ale neví o tom, není při přeočkování dle odborníků ve zvýšeném riziku nežádoucích účinků. Jiným slovy přeočkovat se může, aniž by nějak více riskoval.





Uvažujete o tom, že se necháte přeočkovat proti nemocem, jako jsou černý kašel nebo záškrt? Už jsem to udělal/a

Ano, mám to v plánu

Ne, neplánuji to

Musím se přeočkovat?

Pokud jste dospělí, tak ne. Očkování proti černému kašli je povinné jen pro děti. U nejmenších je zahrnuto v takzvané hexavakcíně, následně se na černý kašel povinně přeočkovává cca v pěti (Boostrix nebo Adacel) a deseti letech (vakcínou Adacel Polio).

U dospělých je zatím jediným povinným přeočkováním to proti tetanu, byť stát zvažuje, že příští rok s ním spojí právě i povinnost přeočkovat se proti černému kašli a záškrtu. Nyní to ale povinné ještě není. O tom, zda bude, se rozhodne v tomto pololetí.

Musím na přeočkování každý rok?

Určitě ne. Černý kašel není chřipka, která je sezónní a navíc se u ní každý rok obměňuje složení virů, které na nás útočí.

U dospělých platí doporučení nechat se přeočkovat jednou za dospělý život. Trojkombinaci si ale mohou nechat aplikovat i každých deset až patnáct let při přeočkování proti tetanu.

U těhotných žen se doporučuje přeočkování proti černému kašli v každém těhotenství. „A to i kdyby šla třeba rok či dva roky po sobě, protože ochrana přechází na ještě nenarozené dítě a je účinná i u novorozence,“ upozorňuje Roman Chlíbek, předseda Národního institutu pro zvládání pandemie.

Kdo z přeočkování získá nejvíc?

Těhotné ženy v posledním trimestru těhotenství (tedy po 27. týdnu těhotenství) – protilátky přechází ještě na nenarozené dítě. Chrání i novorozence, který je vstřebává i mateřským mlékem. Proto je možné očkovat se i těsně po porodu, byť varianta v těhotenství znamená pro dítě vyšší přínos.

Rodina, kde čekají miminko – přeočkování by měli zvážit ti, kteří patří mezi blízké rodiny, kde očekávají narození dítěte. Právě novorozenci a děti do jednoho roku patří mezi nejohroženější skupinu pacientů. Černý kašel u nich může vést k úmrtí. Rozvinutí ochrany po očkování trvá zhruba 14 dnů, takže přeočkování by mělo přijít ještě před narozením dítěte.

Teenageři – Nejvíce nemocných je nyní zastoupeno ve věkové skupině 15 až 19 let. Rodiče by proto měli překontrolovat, zda bylo dítě přeočkováno mezi desátým a jedenáctým rokem tzv. polio vakcínou. Pokud ne, měli by dospívajícího nechat přeočkovat. Přeočkování je dobré i v případě, že ano, protože ochrana nyní používaných vakcín se po pár letech snižuje.

Mám se přeočkovat, když jsem ve středním věku a bez chronických nemocí?

Pro vás platí doporučení se přeočkovat nejméně jednou za dospělost. Ale rozhodně to nemusí být teď, kdy je poptávka vysoká a dodávky dvou vakcín stojí. Podle ministerstva mají prioritu děti, dospívající, těhotné ženy a senioři v domácnosti, kde očekávají miminko.

Očkování proti černému kašli nemá žádnou sezónu a podstoupit jej lze kdykoliv během roku.

Pokud je vám pod 60 let a nemáte žádné chronické onemocnění, patříte sice mezi skupinu, ve které se nákaza černým kašlem vyskytuje, nejste ale ohroženi fatálními následky a téměř jistě byste si černým kašlem prošli bez nutnosti pobytu v nemocnici.

Co očkování a senioři?

Co se týká černého kašle, nepatří senioři mezi rizikovou skupinu, neboť nakažených je ve věku 65+ dle statistik málo (celkem zhruba 200) a starší lidé kvůli němu nekončí v nemocnicích.

Odborníci proto přeočkování doporučují hlavně starším lidem, do jejichž rodiny má přibýt novorozenec, se kterým přijdou do kontaktu. Třeba jej hlídají. V praxi totiž jsou případy, kdy malé dítě nakazila babička či dědeček. Pro děti do jednoho roku přitom může být černý kašel fatální.

V případě, že třeba senior žije v domku s dospělým potomkem, jehož rodině se má narodit dítě, má přeočkování smysl, ale jít na něj automaticky jen proto, že jsem senior, to není nutné, protože černý kašel seniory neohrožuje na životě, uvádí Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti.

Na tom, že senioři nejsou prioritizovanou skupinou, nemění nic ani fakt, že letos se objevilo první úmrtí na záškrt po desítkách let. Zemřel 82letý senior, jenž nebyl očkovaný, protože proti záškrtu se plošně očkuje až od roku 1946. Očkování proti záškrtu je přitom stejnými vakcínami jako proti černému kašli.

Na druhou stranu černý kašel může přitížit chronicky nemocným pacientům (zejména těm s nemocemi dýchací soustavy) a křehkým seniorům, které záchvaty kašle a nedostatek spánku kvůli nim mohou rychle vyčerpat. V případě přidružených potíží je dobré přeočkování probrat s ošetřujícím či praktickým lékařem. Rozhodně ale není nutné kvůli němu do ordinace vyrazit okamžitě.

Co přeočkování dětí?

U nejmenších není zcela jistě namístě vyhýbat se povinnému očkování hexavakcínou v termínu. Bohužel, ochranu proti černému kašli i tak zajistí nejdříve ve čtvrtém měsíci života dítěte a toto nelze nijak urychlit. Proto je doporučováno očkování těhotným ženám a těm, kteří se pohybují intenzivně v blízkosti novorozence.

Velmi důležité je nechat dítě přeočkovat mezi pátým a šestým rokem věku a pak desátým a jedenáctým.Toto přeočkování je povinné, podle Romana Chlíbka ale ne až tak dodržované, protože proočkovanost v této věkové kategorii klesá pod 90 procent, což ke kolektivní imunitě nestačí.

Můžu se přeočkovat jen proti černému kašli?

Ne, vakcína jen proti černému kašli v Česku ani v celé Evropě není registrovaná.

Jedinými vakcínami, které jsou určené pro přeočkování proti černému kašli, jsou buď trojkombinace (tzv. DTP vakcíny – černý kašel společně s tetanem a záškrtem – Boostrix, Adacel), nebo čtyřkombinace (tzv. DTP Polio – kromě černého kašle, tetanu a záškrtu také proti dětské obrně – Adacel Polio).

Kde se přeočkovává proti černému kašli?

Lze u praktického lékaře nebo v očkovacích centrech, a to soukromých či při státních, krajských nebo městských nemocnicích. Jde o stejná očkovací centra, kde se aplikuje třeba vakcína proti covidu.

Vždy je nutné se objednat předem, aby vakcína pro vás byla k dispozici.

Mezi jakými vakcínami si můžu vybrat?

Do ČR se vozí pro přeočkování tři vakcíny, které obsahují složku i proti černému kašli.

Boostrix – určen dle výrobce pro děti od čtyř let věku, dospívající a dospělé jako posilující dávka. A také pro těhotné ženy.

určen dle výrobce pro děti od čtyř let věku, dospívající a dospělé jako posilující dávka. A také pro těhotné ženy. Adacel - určen dle výrobce pro děti od čtyř let věku, dospívající a dospělé jako posilující dávka. A také pro těhotné ženy.

určen dle výrobce pro děti od čtyř let věku, dospívající a dospělé jako posilující dávka. A také pro těhotné ženy. Adacel Polio - určeno dle výrobce pro děti od tří let věku, dospívající, dospělé jako posilující dávka. A také pro těhotné ženy.

Dříve byla na trhu také vakcína Boostrix Polio, dle databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv ale nyní už není k dispozici.

S ohledem na to, že výrobce Boostrixu a Adacelu ohlásil výpadek v dodávkách do konce dubna, podle Ministerstva zdravotnictví jsou tyto dvě vakcíny nyní prioritně určeny pro povinné přeočkování dětí. Je to proto, aby vakcína byla k dispozici a aby bylo dodrženo schéma, jež říká, že první přeočkování je vakcínou DTP, druhé pak vakcínou DTP Polio. Dospělým je nyní doporučena vakcína Adacel Polio, v níž je navíc obsažena složka proti dětské obrně.

Mohou se dospělí nechat přeočkovat vakcínou, ve které je i složka proti dětské obrně?

Ano, výrobce Adacelu Polio uvádí, že je určena pro přeočkování od tří let. Podle epidemiologa Romana Chlíbka má přeočkování touto vakcínou pro dospělé výhodu. Pro dospělé je benefitem, protože složka proti dětské obrně zesiluje imunitní odpověď na látku proti černému kašli a záškrtu, uvádí lékař.

Mám se nechat přeočkovat, když jsem prodělal černý kašel?

Pokud to bylo nedávno, tak nejspíš ne, protože imunita je vytrénovaná. Jak dlouho po prodělání nemoci jste chráněni, nelze přesně říci. Ochrana po očkování, ale i prodělání nemoci ale není doživotní.

Když si vakcínu platím sám, můžu nějak ušetřit?

Ano. Lze to dvěma způsoby.

Prvním je, že přeočkování troj- či čtyřkombinací spojíte s povinným a hrazeným přeočkováním na tetanus. Pokud místo vakcíny zaměřené jen na tetanus po dohodě s lékařem zvolíte vícekombinovanou vakcínu, uhradíte jen očkovací látku. Aplikaci zaplatí zdravotní pojišťovna. Takto lze ušetřit několik stokorun. Třeba ve FN Bulovka stojí jen aplikace vakcíny 300 Kč.

To platí i pro situace, kdy je kombinovaná vakcína aplikována po poranění nebo před operací střev, upozorňuje Ludmila Bezdíčková.

Druhým způsobem, jak ušetřit, je zaplatit si přeočkování celé a následně účtenku poslat své zdravotní pojišťovně, aby vám na něj přispěla. Na vakcíny nehrazené z veřejných peněz přispívá všech sedm zdravotních pojišťoven, a to zpětně ze svých fondů prevence. Pokud jste tedy letos příspěvek nečerpali ještě na jiné očkování (v případě VZP lze bonusy čerpat i na další očkovací látky), pojišťovna vám peníze pošle do měsíce zpět na váš bankovní účet. Jen tedy musíte počítat s tím, že příspěvek nemusí pokrýt celou cenu přeočkování, které se pohybuje mezi tisícikorunou a 1500 korunami.

Ředitel Odboru veřejného zdraví Matyáš Fošum pak upozornil, že přispívat mají pojišťovny i na vakcínu Adacel Polio, kterou se původně očkovaly u nás především děti. V současné době ale vakcín pro dospělé není dostatek, a tak mohou dospělí zájemci zvolit i tuto variantu a pojišťovna nesmí příspěvek odmítnout, pokud tedy zájemce dodržel jí nastavená pravidla pro její vyplacení. Máme zpětnou vazbu, že příspěvky na Adacel Polio budou propláceny, pokud pojištěnec nemá vyčerpaný limit a splní podmínky programu fondu prevence, říká Matyáš Fošum.

Grafika ministerstva ukazuje základní pravidla toho, jak lze omezit šíření černého kašle a infekcí obecně. Autor: MZ ČR

Je vakcín dostatek?

Ministerstvo zdravotnictví ujišťuje, že ano, v praxi to je ale složitější.

Dodávky u Boostrixu a Adacelu jsou do konce dubna přerušené, nicméně podle Matyáše Fošuma jsou tyto vakcíny stále ještě k dispozici, byť v omezeném množství. Ministerstvo navíc Adacel doobjednalo z Velké Británie (10 tisíc dávek) a distributoři je sem postupně přiváží.

Protože Adacel Polio pokrývá výpadek jiných vakcín, je po něm logicky zvýšená poptávka. Proto s největší pravděpodobností v některých ordinacích i tato vakcína chybí. Podle ministerstva si ji ale lékaři mohou od 11. března objednat, protože v distribuční síti je.

Farmaceutické firmy nedokáží výrobu zvýšit rychle a na zvýšenou poptávku reagují až s ročním zpožděním. Na druhou stranu, v ČR od Nového roku platí novela zákona o léčivech, která ukládá výrobcům povinnost po přerušení či ukončení dodávek ještě nějakou dobu lék na trh dodávat, a to z rezerv, které mají povinnost tvořit. Podle Matyáše Fošuma tento princip funguje i u vakcíny proti černému kašli a díky němu má ČR dostatek třeba hexavakcíny, která je určena nejmenším dětem a je v ní i složka proti černému kašli.

Pro zájemce o přeočkování proti černému kašli situace znamená jediné: Tak jako vždy se má na očkování objednat. Může se ale stát, že termín přeočkování dostane třeba až za měsíc či déle. Aby přeočkování urychlil, může si nechat doporučit vakcínu dle toho, jaká je zrovna dostupná. Stále mu ale zůstává možnost volby. Urychlit přeočkování lze i tím, že se na něm dohodnete s jiným praktickým lékařem, nebo si ji zkusíte zajistit v očkovacím centru. Ale i tam mají výpadky v zásobách. Kde přeočkování podstoupit, je na vás. Každopádně je vždy dobré si jej nechat zanést do očkovacího průkazu a informovat o něm svého praktického lékaře.

Je dostatek antibiotik pro léčbu černého kašle?

Ano. Černý kašel se léčí širokospektrými antibiotiky, zejména účinnými látkami klarithromycin a azitromycin. Těch má ČR podle Matyáše Fošuma dost.





Tato antibiotika se užívají pět i více dnů. O intervalu léčby rozhoduje lékař a neměl by být prodlužován, i když nemocný i nadále intenzivně kašle. Antibiotika sice zahubí původce nemoci, organismus je ale i poté drážděn toxiny bakterie, takže kašel přetrvává i týdny. Nejde ovšem o projev selhání léčby antibiotiky.

Skončí nákaza černým kašlem s jarem?

Černý kašel je sice onemocnění, které se šíří kapénkami jako jiné respirační infekce, na rozdíl od viróz, chřipek či covidu ale fakticky žádnou sezónu nemá. Stejně jako třeba záškrt nebo tuberkulóza, které se u nás nyní vyskytují také ve zvýšené míře.

Zatímco covid a chřipky jsou podle SZÚ i lékařů jasně na ústupu, o černém kašli to neplatí. Ředitelka SZÚ Barbora Macková poznamenává, že slunečné počasí může počty nákaz teoreticky snížit, protože zkomplikuje šíření bakterie. Co ale s vlnou nákaz udělá léto, se jen těžko odhaduje.