Už žádné burgery a párky z rostlin. Nově budou jen z masa

Evropský parlament minulý týden odhlasoval zákaz používání termínů jako steak, klobása nebo hamburger pro produkty, které neobsahují maso. Europoslanci podpořili poměrem 355 ku 247 hlasům návrh, který zakazuje názvy jako „rostlinný steak“ či sójová klobása. Opatření ale dle Evropského parlamentu musí být ještě vyjednáno s 27 evropskými státy. Pokud bude schváleno, začne platit v příštím roce.
Konec sójovým párkům
Pokud se návrh zákona stane skutečností, jak to nyní vypadá, všichni výrobci veganských a vegetariánských výrobků je budou muset přejmenovat. Skončí používání výrazů jako „vegetariánský burger“, „rostlinné klobásy“, „sójový párek“ nebo „květákový karbanátek“. Změna se dotkne například i obchodu IKEA, který máv nabídce Hot dog zeleninový, Garden Gourmet s největší pravděpodobností bude muset přejmenovat Vegan burger, vadit by mohl i Plant – based cheeseburger od Burger King. McDonald's se změně názvu svého vegetariánského burgeru změně názvu unikl tím, že ho v září vyřadil z nabídky.
Přední německý dodavatel veganských potravin varoval, že hlasování EU o zákazu používání názvů masných výrobků, jako jsou burgery nebo klobásy, pro rostlinné alternativy masa by mohlo mít vážné důsledky pro podniky a spotřebitele. Varoval, že náklady na přebalení jejich produktů by mohly vzrůst na několik milionů eur. Německo, které má největší trh s rostlinnými alternativami masa v Evropě, avšak oficiální stanovisko nezaujalo.
Lidé tápou, zní vysvětlení
V Česku se ale masný průmysl raduje, dlouhé roky za tento zákaz lobboval, intenzivně roce 2020 a nově letos v červenci. Na červnové Radě ministrů zemědělství EU (AGRIFISH) Česká republika oficiálně vyzvala Evropskou komisi, aby navrhla předpis, který by názvy jako „steak”, „řízek” nebo „párek” vyhradil pouze pro živočišné výrobky. Spotřebitele a spotřebitelky má údajně mást, když se tyto názvy používají i pro rostlinné potraviny.
Zatímco v roce 2020 Europoslanci rozhodli, že si rostlinné potraviny mohou své názvy ponechat. Teď se situace obrátila. A to navzdory tomu, že ministra zemědělství Výborného otevřeným dopisem vyzvala řada firem, aby návrh zastavil. Pod dopisem jsou podepsáni mimo jiné: Globus, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, České sdružení pro značkové výrobky, Asociace hotelů a restaurací ČR, Hnutí DUHA, Velká pecka (Rohlík.cz), Emco, SEMIX PLUSO, a další z Česka i ze zahraničí. Nestačilo to.
A co čokoládová vajíčka?
Co platí pro mléčný, mělo by platit i pro masný průmysl, říkají zpracovatelé masa
„Věříme, že se podaří najít vhodné názvy pro imitace masných výrobků obdobně, jako se podařilo najít alternativní názvy pro rostlinné výrobky napodobující mléko,“ psal před necelým rokem Český svaz zpracovatelů masa. Narážel tak na legislativní fakt, že nápoj z mandlí také nemůže být mandlové mléko, stejně jako neexistuje sójové mléko, neboť v zákoně máme ukotveno, že mléko je pouze a výlučně produkt savců.
Možná je před námi ještě řada podobných legislativních změn, na trhu jsou totiž další sporné produkty, jako třeba čokoládové vajíčko, třený beránek, čajová klobása či rybí prsty. Názvy, které by mohly leckoho nepěkně zmást.