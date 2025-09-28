Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Rod hřibů je pestrý a rozmanitý. Patří sem nejen notoricky známý hřib smrkový, který vylepší nejednu smaženici a skvělý je také rozkrájený a osmažený jako malé řízky. Existuje hne dněkolik dalších a rovněž chutných hřibů.
Ovšem, do tohoto rodu patří i druhy, které byste do košíku raději dávat neměli – třeba hřib žlučník, který sice není jedovatý, ale zkazí chuť celého jídla svou hořkostí. Existují i vzácné a chráněné druhy, u nichž je lepší nechat je růst a jen se potěšit pohledem. Kromě vzhledu klobouku a nohy hraje při určování roli i barva rourků či dužniny po rozkrojení.
Kvíz s deseti fotkami hřibů není jen zábavou, ale také příležitostí, jak si osvěžit znalosti a připomenout si, že v lese je potřeba dávat pozor. Nesprávně určená houba může skončit nejen nejedlým jídlem, ale i zdravotními potížemi. Ať už se považujete za zkušené houbaře, nebo jen občasné sběrače, zkouška z hřibů vám ukáže, zda byste uspěli u pomyslné houbařské maturity.