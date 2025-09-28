Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Houbaření je jednou z nejoblíbenějších českých tradic. Už od dětství známe jména jako hřib, liška či muchomůrka a s košíkem v ruce vyrážíme do lesa hned, jak zaprší. Ale poznáte podle snímků různé druhy hřibů, které rostou v českých lesích?

Rod hřibů je pestrý a rozmanitý. Patří sem nejen notoricky známý hřib smrkový, který vylepší  nejednu smaženici a skvělý je také rozkrájený a osmažený jako malé řízky. Existuje hne dněkolik dalších a rovněž chutných hřibů. 

Ovšem, do tohoto rodu patří i druhy, které byste do košíku raději dávat neměli – třeba hřib žlučník, který sice není jedovatý, ale zkazí chuť celého jídla svou hořkostí. Existují i vzácné a chráněné druhy, u nichž je lepší nechat je růst a jen se potěšit pohledem. Kromě vzhledu klobouku a nohy hraje při určování roli i barva rourků či dužniny po rozkrojení. 

Kvíz s deseti fotkami hřibů není jen zábavou, ale také příležitostí, jak si osvěžit znalosti a připomenout si, že v lese je potřeba dávat pozor. Nesprávně určená houba může skončit nejen nejedlým jídlem, ale i zdravotními potížemi. Ať už se považujete za zkušené houbaře, nebo jen občasné sběrače, zkouška z hřibů vám ukáže, zda byste uspěli u pomyslné houbařské maturity. 

