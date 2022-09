Znáte buddha bowl? Exoticky vypadající zdravý oběd zvládnete i doma

Proč Buddha?

Buddhovy mísy by měly být nabité zeleninou, klíčky, obilninami a bílkovinami, ať už nejrůznějšími semeny nebo luštěninami. Ačkoli jde původně o veganskou mísu, možné jsou i méně přísné varianty s vařeným vejcem, sýrem nebo dokonce masem. Ostatně není to žádný tradiční pokrm s filosofickým nádechem. Koncept vznikl až v devadesátých letech minulého století, zřejmě v Austrálii.

I když jistá inspirace v asijských kulturách tu samozřejmě je. Podle zenového kněze Dana Zigmonda může mít označení buddha bowl původ v tom, že Buddha jedl z misky: „Každé ráno se probudil před úsvitem a nesl svou misku po silnicích nebo cestách, ať byl kdekoli. Místní lidé dávali jídlo do misky jako dar a on by nakonec snědl vše, co dostal,“ řekl pro americký gurmánský portál Epicurious. „To byla původní buddha bowl: velká mísa všeho jídla, které měli vesničané k dispozici a mohli si dovolit jej sdílet.“

Buddha bowl vs. poke bowl

Dost možná už jste narazili i na pojem poke bowl – obě jídla vznikla ve stejné době a rozdíl mezi nimi byl jasný na první pohled.

Zatímco v případě buddha bowl šlo o vegetariánské či veganské jídlo se spoustou zeleniny, semínek, oříšků, případně luštěnin, do poke bowl vždycky patřil tuňák, případně krevety a další mořské plody a také rýže. Dneska můžete narazit i na verzi s kuřetem a podobně.





Je nakonec jedno, co přesně do jídla dáte a jak ho budete nazývat, výhodou je, že si ho můžete upravit na míru svým chutím a tomu, co máte v ledničce či ve spíži.

Více je lépe

Pokud by buddha bowl mělo vystihnout jedno slovo, byla by to pestrost. Čím více druhů zeleniny a semen, tím lépe. Vedle salátů a čerstvé zeleniny se výborně hodí zelenina vařená nebo pečená. Hlavně aby mísa hrála všemi barvami od zelené přes oranžovou až po hnědou a žlutou.

Důležitá je právě vyváženost a kombinace proteinů se zeleninou, která by měla míse dominovat

Jak na přípravu

Kromě dokonalé symbiózy všech potřebných výživových látek má buddha bowl další výhodu a tou je jeho snadná sbalitelnost a fakt, že jídlo nemusí zůstat teplé. Skvělé je tedy jako oběd do práce nebo na cesty, přičemž fantazii se meze nekladou, a tak si můžete připravit každý den něco trochu jiného.

Jídlo se servíruje v miskách vyrobených ideálně ze skořápek z kokosových ořechů. Důvod je estetický a samozřejmě pocitový — mísy bývají vyrobeny bez použití chemických nebo syntetických látek.

Zelenina na mnoho způsobů

V každé míse by měl být zástupce salátů. Ať už čerstvý špenát, polníček, rukola, čekanka nebo jakýkoli jiný. Salát je nutné omýt, vysušit a natrhat rukama.

Čerstvá zelenina nemusí být vždy dobře stravitelná. Pomůže krájení na malé kousky, nudličky nebo strouhání. Může to být třeba mrkev, paprika, rajčata, okurka, zelí — každému podle chuti.

Čerstvou zeleninu lze doplnit vařenými nebo pečenými batáty, dýní, lilkem, cuketou nebo brokolicí. Opět každému podle chuti a fantazie. Pro zachování výživových hodnot je vhodná úprava v páře. K tomu není potřebný žádný speciální hrnec, stačí zeleninu položit na pařák pro vaření či ohřívání v páře, který se v české kuchyni používá především k ohřívání knedlíků. Kromě vitaminů se zachová i sytá barva zeleniny.

Obilniny

Další důležitou složkou mísy jsou obilniny, ať už špalda, pohanka, bulgur nebo rýže. Mírně oříškovou chuť dodá quinoa, která je výborná například v kombinaci s karamelizovanou cibulí a čas od času bychom mohli použít kroupy, které byly pilířem v kuchyni našich předků.

Potraviny s vysokým obsahem proteinů

Nepostradatelnou složkou buddhovy mísy jsou potraviny s vysokým obsahem proteinů, které mají stěžejní roli pro růst svalové hmoty nebo tvorbu a kvalitu tkání. V běžném stravovacím režimu máme mít zastoupení 12 až 15 procent bílkovin. „Organismus potřebuje 0,8 g bílkovin ve stravě na jeden kilogram ideální hmotnosti, abychom neztráceli svalovou hmotu. Pokud cvičíte, k regeneraci svalů už organismus potřebuje 1,4 g bílkovin / kg hmotnosti,“ vysvětluje Kateřina Šimková, nutriční specialistka Zdravého stravování.

Bílkoviny jsou vysoce univerzální a lze je snadno přizpůsobit všem chutím a dietním omezením. Najdeme je především v mase, mléčných výrobcích a ve vejcích. Výrazným zdrojem bílkovin rostlinného původu jsou luštěniny. Ideálně fazole, hrách, cizrna nebo všechny druhy čočky.

Bílkoviny obsahuje i tofu, tempeh, robi a jiné veganské pokrmy.

„Sypání“

To, co dělá buddha bowl tak výjimečným, je nejrůznější „sypání“. Mísu na závěr posypeme celými semínky (slunečnicová, dýňová…), ořechy, (kešu, piniové…), bylinky a klíčky. Klíčit můžete téměř cokoli – semínka čočky, hořčice, ale i rukoly, cizrny nebo třeba brokolice. Naklíčená semena obsahují řadu vitaminů, minerálů, bílkovin a enzymů.

Dresink

Ná závěr je možné, ale zdaleka nikoli nutné, zalít misku dresinkem. Samozřejmě s ohledem na její obsah. Pokud v ní máte pečenou zeleninu, která je už tak nasáklá olivovým olejem, nebude patrně žádný dresink zapotřebí.

Stejně tak, pokud jste si dali záležet na přípravě luštěniny, mohl by následný dresink chuť přebít.

V opačných případech lze zalít misku dresinkem. Výborně se hodí kombinace medu, kešu oříšků, medu, olivového oleje a několik kapek limetkové šťávy.