Přibylo lékařů, kteří mohou lidem nechat udělat antigenní test na pojišťovnu

Pokud má nemocný podezření na covid-19, po telefonické dohodě může přijít ke svému praktickému lékaři a ten mu provede rychlý antigenní test. Jeho výsledek pak rozhoduje o dalším postupu léčby. Test praktik může provést i ve chvíli, kdy pacient řeší jiný zdravotní problém, ale má příznaky shodné s covidem. Tedy třeba rýmu, kašel, bolest hlavy nebo teplotu.

Antigenní testy jsou hrazené ve více ordinacích

Je-li test podmínkou neakutního ošetření u ambulantního specialisty, pacient většinou musel za výsledkem na odběrové místo, protože v ordinaci antigenní testy neprováděli a ty provedené doma pro lékaře nemusely mít vypovídající hodnotu.

Vykazoval-li pacient příznaky respirační infekce, lékaři jej nabádali, aby návštěvu v ambulanci buď odložil, nebo přišel s negativním výsledkem testu na covid.

Postupem času se ale tento systém zjednodušil. V současné době kromě praktických lékařů pro děti i dospělé mohou pojišťovnami hrazené antigenní testy provádět lékaři šesti různých odborností. Jejich výčet redakci Vitalia.cz na vyžádání poskytl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Odbornosti, jimž pojišťovny aktuálně proplácejí antigenní testy Urgentní příjem

Lékařské pohotovostní služba

Vnitřní lékařství

Infekční lékařství

Pneumologie a ftizeologie

Otorinolaryngologie Zdroj: MZ ČR

Testy jsou určeny pacientům s příznaky

U výše uvedených lékařů ovšem nejde o preventivní testování. Antigenní testy mají provádět v případě, že pacient přichází kvůli zdravotnímu problému, nicméně kromě něj má také covidové příznaky.





„Rozhodně to není míněno tak, že pokud praktický lékař pacientovi zrovna nebere telefon, tak ten by měl rychle běžet třeba na pohotovost nebo do ambulance, aby mu tam udělali test,“ říká Josef Pavlovic. „Testování na covid primárně patří do rukou praktického lékaře. Pokud se ale pacient dostane při nějakých jiných zdravotních potíží do ordinace lékaře jiné odbornosti a vykazuje příznaky covidu, tak mu antigenní test může provést také a dostane jej (lékař) od pojišťovny zaplacený. Jeho provedení tedy nepůjde k tíži zdravotnického zařízení a lékař nebude muset odesílat pacienta někam do laboratoře,“ vysvětluje princip náměstek ministra zdravotnictví.

Při současné vysoké virové náloži je podle Josefa Pavlovice spolehlivost antigenních testů velmi obdobná jako u PCR testů, takže výsledek z rychlého testování je považovaný za vypovídající.

Počty pozitivně testovaných mírně rostou

Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové je nyní hospitalizováno v celé ČR na jednotkách intenzivní péče kvůli covidu zhruba 50 pacientů. Počet pozitivně testovaných se nyní pohybuje nad 3000 za den. Například v úterý 13. září to bylo podle dat z hygienických stanic 3027 pozitivních testů. „Počty nakažených mírně rostou, a to zejména u dětí a mladistvých,“ podotkla hlavní hygienička na pondělní tiskové konferenci věnované očkování proti covidu.

Žádná nová epidemiologická opatření podle ní aktuálně nejsou v plánu, zatím zůstává jen doporučení, aby lidé nosili respirátory při návštěvě zdravotnických zařízení či zařízení sociálních služeb. K dispozici jsou již také vakcíny upravené pro variantu omikron, byť ty slouží pouze pro podávání posilovacích dávek.

Ministerstvo vyčkává, jak se situace dál vyvine po návratu do školek, škol a pracovních kolektivů. Dalším zlom podle hlavní hygieničky může přijít v říjnu či listopadu s podzimními plískanicemi, při kterých se budou lidé více zdržovat v budovách – covid se přitom v uzavřených prostorách šíří lépe, lidé jsou zároveň oslabenější.