Bílkoviny dodávají tělu energii, jejich nadměrný příjem spíše škodí

Bílkoviny jsou živiny, které tělo potřebuje ve velkém množství pro energii a jako nezbytnou součást stravy. Nejčastěji se vyskytují v živočišných produktech, ale lze je nalézt také v řadě rostlinných zdrojů, jako jsou ořechy a luštěniny.

Proteiny jsou zodpovědné za velkou část energetických zásob našeho těla. Mohou také pomoci k pocitu sytosti, takže jsou nezbytné k regulaci chuti k jídlu. Studie z roku 2014 ukázala, že vyšší konzumace bílkovin na úkor cukrů k snídani vedla k nižšímu pocitu hladu později během dne.

Bílkoviny udržují tělo optimálně fungující, přispívají k normální hladině energie, zdravé chuti k jídlu, a dokonce podporují mozkové funkce.

A co se tedy přesně děje v těle při konzumaci bílkovin a jak se přeměňují na energii? Tělo obvykle preferuje sacharidy pro získání energie, protože se snadněji rozkládají na glukózu. Na druhém místě jsou tuky. Pouze malé množství bílkovin je přímo přeměněno na energii. Když nemá tělo dostatek sacharidů a tuků pro tento účel, začne používat bílkoviny. Pokud jich není ve stravě dostatek, obvykle to znamená, že tělo začne rozkládat vlastní svaly.

I když tedy bílkoviny nejsou ideálním zdrojem energie, jejich zahrnutí do jídelníčku je zásadní, pokud se chcete cítit dobře a výkonně. Například konzumace sacharidů a bílkovin udržuje stabilní hladinu cukru v krvi, proteiny navíc pomáhají udržovat svalovou hmotu, což pro změnu zase podporuje zdravou rychlost metabolismu.

Proteiny jsou také nezbytné pro ukládání železa v těle, což opět pomáhá udržet dostatečnou míru energie. Takže i když nedodávají energii přímo, nelze bez nich zajistit dostatek energie pro tělo a každodenní aktivity.

Doporučená dávka bílkovin je 0,8 gramu na 1 kilogram tělesné hmotnosti, ale v tomto případě jde o minimální množství, které je denně třeba přijmout. U lidí s velmi aktivním životním stylem je nutné zajistit o něco vyšší příjem proteinů, aby odvrátili únavu a podpořili budování svalů. Podle odborníků potřebují fyzicky aktivní lidé 1,2 až 2 gramy bílkovin na 1 kilogram tělesné váhy denně.

Existují různé aplikace a kalkulačky, poradit se lze také s nutričními specialisty. Pokud uvažujete o změně výše příjmu bílkovin ve své stravě, je dobré navštívit tyto odborníky a věc konzultovat také se svým lékařem. I když diety s vysokým obsahem bílkovin jsou poměrně populární, nemusí být nejlepší volbou pro vyvážený a zdravý životní styl ani pro lidi, kteří trpí některými zdravotními problémy.

Nadměrný příjem bílkovin může mít některé negativní vedlejší účinky. Jde například o přírůstek hmotnosti a kardiovaskulární problémy, trávicí obtíže v podobě křečí, zácpy či průjmu a nadýmání. A některé studie naznačují, že nadbytečný příjem bílkovin může podpořit vznik některých forem rakoviny. Nebezpečí znamená také pro ledviny.

Lidé, kteří mají kardiovaskulární obtíže nebo problémy s ledvinami, by měli být na zvýšený příjem bílkovin opatrní a vždy jakoukoliv změnu ve svém příjmu probrat s ošetřujícím lékařem.

Pokud jste v časové tísni a nemůžete si dopřát běžné jídlo, může se vám hodit proteinový prášek. Lze ho přidávat do koktejlů, smoothies, jogurtů a dalších pokrmů, aby došlo ke zvýšení množství bílkovin i pocitu sytosti. K dispozici jsou tyto prášky prakticky pro každou chuťovou preferenci i dietní omezení.

