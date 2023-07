Borůvky patří k nejzdravějším druhům ovoce. Co v nich najdete a jak je skladovat?

Miska borůvek se smetanou je skvělým letním osvěžením. Jsou ale všestranně použitelným ovocem, chutnají i v koláčích, knedlících, smoothie, jako přísada do ovesných vloček, v domácí zmrzlině, sirupu nebo jen tak samostatně.

Čerstvé jsou ostatně nejlepší, protože zůstanou zachovány veškeré zdraví prospěšné látky, kterých jsou tyto malé tmavé plody plné, a díky tomu patří k nutričně nejcennějším druhům ovoce.

Dozrávají obvykle od července do září, proto je máme spojeny s létem, dovolenou a prázdninami, ale záleží vždy na počasí i na oblasti, kde rostou, takže ve vyšších polohách se jich dočkáme později. Vypěstovat je však lze i na zahradě v různých odrůdách.

Není borůvka jako borůvka

Kromě lesních borůvek, jejichž botanický název zní brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), se můžeme u nás setkat také s brusnicí chocholičnatou (Vaccinium corymbosum). Jde o takzvanou kanadskou (též zahradní či velkoplodou) borůvku původem ze Severní Ameriky, která se dnes ve velkém používá pro komerční pěstování.

Zatímco v případě lesních borůvek jde o drobné černomodré plody, které silně barví a byly a stále jsou používány také jako přírodní barvivo, kanadské borůvky jsou přibližně dvakrát větší a pod jejich slupkou najdeme bezbarvou dužinu s bezbarvou šťávou. Lesní borůvky nejlépe prospívají v přírodě, tedy v lesích, v rašeliništích, na vřesovištích nebo pasekách a pěstování na zahradě je náročnější a složitější než u kanadských borůvek.

Borůvky jsou přírodní elixír zdraví

Chuť borůvek je sladká až mírně nakyslá, přičemž aroma i chuť lesních borůvek je mnohem intenzivnější, než je tomu u borůvek kanadských. Jejich konzumace je také díky vyššímu obsahu cenných látek o něco zdraví prospěšnější.

Borůvky obecně se mohou pochlubit obsahem draslíku, hořčíku, železa, fosforu, manganu i dalších minerálů. Kromě toho obsahují vitamíny skupiny B, vitamín C i provitamín A a nachází se v nich také vitamín K, který je důležitý pro správnou srážlivost krve. Pyšní se rovněž výjimečným obsahem antioxidantů, které pomáhají bojovat proti škodlivým volným radikálům, spojovaných se vznikem mnoha vážných onemocnění, a podporují přirozenou imunitu lidského těla.

Jde zejména o antokyany, tedy rostlinné pigmenty, které dodávají borůvkám a jiným tmavým druhům ovoce jejich barvu. Vysoký obsah vlákniny má pozitivní vliv na trávicí trakt, velké množství tříslovin vykazuje určité dezinfekční účinky na záněty v trávicím ústrojí či močové soustavě. Výzkumy potvrzují potenciál borůvek při posilování zraku i pružnosti a pevnosti cévních stěn.

Jak nejlépe uskladnit borůvky?

Borůvky se považují za pomocníka při léčbě cukrovky i vysoké hladiny cholesterolu v krvi, tudíž se jim připisuje také vliv na předcházení kardiovaskulárním onemocněním. Pomáhají rovněž při potížích s vyprazdňováním: při průjmu se doporučuje konzumovat borůvky sušené a při zácpě čerstvé.

Když jsme u čerstvosti, lesní borůvky je možné skladovat jen pár dnů, kanadské vydrží déle. Pokud se vám podařilo získat větší množství, které nezkonzumujete čerstvé nebo nezpracujete na šťávu, na kompot, džem, anebo nepoužijete třeba do koláčů, můžete si borůvky zamrazit. Před uložením do mrazničky je omyjte a nechte okapat.

Zkušené hospodyně doporučují vyskládat borůvky jednotlivě vedle sebe na tácek, vložit je krátce do mrazničky a teprve potom je uložit zpět do mrazicího boxu společně v sáčku či dóze. Zabrání se tak slepení plodů do hrudek. Borůvky je možné také usušit, v tom případě ideálně při teplotě do 60 °C, aby zůstaly zachovány cenné živiny. Sušené borůvky je třeba nasypat do uzavíratelné nádoby a skladovat na tmavém místě.

Zdroje:

