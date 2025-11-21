Billa zavírá svůj e-shop. Na Vánoce v něm ale ještě nakoupíte

Už na podzim roku 2021 informoval řetězec Billa, že spustí svůj vlastní e-shop. Dojít k tomu mělo v roce 2022. Tento rok ale nebyl tím, který Billu zařadil mezi online prodejce, stal se jím až rok nadcházející, kdy Billa spustila testovací fázi nového Billa e-shopu. V září roku 2023 se pak rozjel e-shop Billy naplno. Obsluhu zajišťovaly dva sklady – v Praze a Brně – o celkové velikosti 13 200 m2.
Billa měla zkraje navrch
„Oproti konkurenci veškeré odbavení objednávek soustředíme výhradně do těchto skladů, takže je doručení rychlejší. Už tři hodiny po objednání může mít zákazník svůj nákup doma. A plná obsluha ze skladů vede i k tomu, že na rozdíl od některých konkurenčních řetězců příprava objednávek nezasahuje do provozu na prodejnách, což je komfortnější pro zákazníka i pro nás,“ upřesňoval tehdy Petr Toupal, vedoucí oddělení e-commerce řetězce BILLA.
I přes dlouhé přípravy a prvotní náskok ale e-shop Billy k 31. lednu 2026 končí kvůli dlouhodobým ztrátám. Z plánů na to, že Billa předežene například Košík, sešlo. Billa se chce soustředit především na modernizaci a rozšiřováním služeb Q-Commerce partnerů a otevíráním nových poboček.
Vánoční svátky ještě Billa zvládne
Zákazníci, kteří jsou na e-shop Billy zvyklí, budou plně obslouženi i během Vánoc a Silvestra. Během ledna pak Billa postupně ukončí provoz svého online shopu, poslední kapitola se dopíše 31. ledna 2026.
Doručování některých produktů z Billy a ale bude dále možné skrze doručování prostřednictvím expresních dovážkových služeb s nimiž dosud Billa spolupracovala. V příštím roce chce spolupráce dále rozvíjet a jejich prostřednictvím nabízet své zboží, pravděpodobně privátní produkty.
Billu už najdete na každém rohu
V roce 2025 společnost otevřela celkem 12 nových prodejen (3 na otevření ještě čekají) a 43 zrekonstruuje. V roce 2026 má společnost v plánu expandovat o dalších 15 nových prodejen a 40 zrekonstruovat (20 z nich projde celkovou modernizací). Objem investic dosáhne v roce 2025 více než 2,5 miliardy Kč a v roce 2026 téměř 2,8 miliardy Kč.