10 000 kusů Babiččiných těstovin nesmí do prodeje. Inspekce to zakázala

Už řadu měsíců můžeme v obchodech kupovat luštěninové těstoviny, poklad pro všechny, kteří luštěninám v jejich původní podobě příliš neholdují. Uvařeno během pár minut, chuť klasickým pšeničným těstovinám velmi blízká. A ty benefity! Na sto gramech si přijdete i na třicet gramů bílkovin a více než deset gramů vlákniny. Ve srovnání s pšeničnými jde až o trojnásobně vyšší hodnoty.

I když ono vlastně záleží, od jaké společnosti takové těstoviny kupujete. To, že je na přední straně obalu napsáno, že se jedná o čočková vřetena, totiž neznamená, že budou obsahovat jen mouku z červené čočky, tedy bohatou na bílkoviny a vlákninu, které jsou navíc bezlepkové. Nenechte se zmást například červenou barvou a vyšší cenou, i na českém trhu se dají (daly) koupit těstoviny, které se vydávají za něco, co nejsou a na obalu uvádějí zavádějící informace. Takové výrobky distribuuje (resp. distribuovala) na český trh společnost Druid, v řadě těstovin nazvaných Babiččiny.

Inspekce se případem zabývala půl roku

Celá kauza začala už před půl rokem, kdy jsme v obchodech našli výrobek označený jako Babiččiny těstoviny Čočková vřetena – prodávající společnost Druid, vyrobeno ve Francii. Po otočení obalu jsme však zjistili, že přestože ostatní obdobně značené výrobky jsou vyrobeny jen z čočkové mouky, tyto obsahují čočkové mouky jen dvacet procent. Zbytek tvoří pšeničná mouka.

Zaujalo nás také, že výrobek o váze čtvrt kilogramu má na své přední straně napsáno „3 vejce na kilogram semoliny z luštěninové mouky“. 3 vejce na kilogram? Pro zjištění reálného podílu vajec v daném balení bychom museli v obchodě uskutečnit složitý přepočet zohledňující jednak skutečný podíl mouky z luštěniny a jednak velikosti daného balení. „Informace počtu použitých vajec na 1 kg luštěninové mouky se tak jeví v daném případě jako minimálně redundantní,“ potvrdil nám odborník na danou problematiku.

„Myslíme, že je to špatně, ale oficiálně to neřekneme…“

Poslali jsme tedy obal k posouzení firmě, která se specializuje na legislativně správné značení potravinářských výrobků. Firma vydala opatrné stanovisko, že se ASI jedná o klamání spotřebitele, následně se však důrazně distancovala od jakékoliv veřejné prezentace svého hodnocení a žádala písemné potvrzení, že je v textu nezmíníme.





Koncem ledna 2022 jsme proto se stejným záměrem (zjistit, zda se nemýlíme a popis výrobku není správný) poslali fotografii obalu inspektorům Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). „SZPI nevydává kategorická hodnocení ohledně vyhovění/nevyhovění potravin na základě zprostředkovaných informací, například sdělených třetími stranami, a to mj. z důvodu možné manipulace s informacemi,“ uvedli pro server Vitalia.cz.

Nicméně i jim bylo značení zjevně podezřelé, protože se začali danou potravinou zabývat na vyšší úrovni, tj. „inspekce přistoupila k odběru kontrolního vzorku pro podezření z porušení právních předpisů ve značení potraviny“.

Předběžně nám však inspekce sdělila, že pokud informace na obalu potraviny vyvolává v zákazníkovi dojem, že je ze 100 % tvořena určitou složkou, přičemž ve skutečnosti se jedná o složku minoritní (např. 20 % jako v našem případě), může se jednat o zavádějící informaci. A to i v tom případě, když je skutečné složení potraviny v sekci „složení“ (typicky uváděné na zadní straně obalu potraviny) uvedeno korektně, což je též „náš“ případ.

„V takovém případě SZPI posuzuje celkový kontext značení potraviny včetně grafického a typografického zpracování obalu potraviny. Hodnocení takového typu porušení SZPI vždy provádí individuálně dle konkrétních okolností daného případu,“ uvedli pro Vitalia.cz inspektoři.

10 000 výrobků bude nutné přeznačit

V těchto dnech inspekce potvrdila, že údaje, které jsou uvedeny na přední straně dotčeného obalu, mohou být zavádějící, a mohou tak být v rozporu s harmonizovaným evropským právem.

„U distributora (společnosti Druid) aktuálně proběhla kontrola, v rámci níž SZPI uložila zákaz uvádění do oběhu u celkem čtyř šarží tří druhů výrobků z důvodu nekorektního označení,“ uvedl pro server Vitalia.cz tiskový mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. Podle nařízení Evropské unie totiž nesmějí být informace o potravinách zavádějící, zejména pokud jde o charakteristiky potraviny, a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo provenience, způsob výroby nebo získání.

SZPI tak nepustila ze skladu do oběhu nejen námi poukázané čočkové těstoviny, ale i další produkty téže řady kvůli stejnému problému.

Zákaz uvádění do oběhu SZPI uložila zákaz uvádění do oběhu na celkem 4 šarže 3 druhů výrobků: Z červené čočky. Babiččiny těstoviny čočková vřetena. 3 čerstvá vejce na kilogram semoliny z luštěninové mouky Těstoviny vaječné semolinové sušené s červenou čočkou
Minimální trvanlivost do: 24. 11. 2024, šarže: L21110205
Množství: 4726 kusů

Hmotnost: 250 g

Prodávající: DRUID CZ s.r.o., Hosínská 481, 373 67 Borek, Česká republika. Vyrobeno ve Francii.

Minimální trvanlivost do: 24. 11. 2024, šarže: L21110205

Z červené čočky. Babiččiny těstoviny čočková vřetena. 3 čerstvá vejce na kilogram semoliny z luštěninové mouky Těstoviny vaječné semolinové sušené s červenou čočkou
Minimální trvanlivost do: 02. 03. 2025, šarže: L22030084.
Množství: 3840 kusů

Hmotnost: 250 g

Prodávající: DRUID CZ s.r.o., Hosínská 481, 373 67 Borek, Česká republika. Vyrobeno ve Francii.

Minimální trvanlivost do: 02. 03. 2025, šarže: L22030084.

Ze zelené čočky. Babiččiny těstoviny čočková vřetena. 3 čerstvá vejce na kilogram semoliny z luštěninové mouky Těstoviny vaječné semolinové sušené se zelenou čočkou
Minimální trvanlivost do: 11. 09. 2023, šarže: L20090141.
Množství: 825 kusů

Hmotnost: 250 g

Prodávající: DRUID CZ s.r.o., Hosínská 481, 373 67 Borek, Česká republika. Vyrobeno ve Francii.

Minimální trvanlivost do: 11. 09. 2023, šarže: L20090141.

Z cizrny. Babiččiny těstoviny cizrnová vřetena. 3 čerstvá vejce na kilogram semoliny z luštěninové mouky Těstoviny vaječné semolinové sušené s cizrnou.
Minimální trvanlivost do: 14. 09. 2023, šarže: L20090142.
Množství: 173 kusů

Hmotnost: 250 g

Prodávající: DRUID CZ s.r.o.

Hosínská 481, 373 67 Borek, Česká republika.

Vyrobeno ve Francii.

Minimální trvanlivost do: 14. 09. 2023, šarže: L20090142.

Množství: 173 kusů „Po úpravě značení na obale uvedených výrobků může kontrolovaná osoba požádat SZPI o uvolnění zákazu,“ doplnil Pavel Kopřiva.

SZPI nám poskytla odůvodnění, proč čtyři druhy těstovin zakázala distribuovat: „Spotřebitel má právo na jasné a zřetelné informace o charakteristice výrobku. Výše uvedené zavádějící informace o výrobku v zorném poli na přední straně obalu jsou způsobilé vyvolat oprávněný dojem u spotřebitelů, že se jedná o potravinu, která obsahuje pouze červenou čočku (čočkovou mouku) a čerstvá vejce. Zejména je ohrožena skupina spotřebitelů, u nichž může uvedení výše uvedených zavádějících informací o výrobku vyvolat oprávněný dojem, že se může jednat o bezlepkovou potravinu a následně ohrozit jejich zdraví,“ zdůvodnil rozhodnutí SZPI Pavel Kopřiva.

Chcete vědět, co jíte? Čtěte i zadní stranu obalů

Společnost Druid nám skrze marketingovou manažerku Romanu Grohmanovou potvrdila pozastavení distribuce z centrálního skladu, a to na základě rozhodnutí SZPI z důvodu nedostatečného značení na obalu výrobku. „Informace o tom, jak dále postupovat, ještě nemáme ani my – vše je v řešení,“ dodala.

Nezbývá než znovu zdůraznit, že je nezbytné číst obaly potravin nejen z přední, ale i zadní strany, bez ohledu na to, zda jste či nejste alergik, či máte nebo nemáte nějakou potravinou intoleranci. A dávat si pozor na hru se slovy, protože čočkové těstoviny nejsou to samé jako těstoviny s čočkovou moukou, stejně jako Tradiční pomazánkové není to stejné jako smetanová pomazánka, i když mají obdobné balení, podobnou cenu a leží vedle sebe v obchodě.