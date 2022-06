Jak ideálně připravit své tělo do plavek jídelníčkem a pohybem

Změňte způsob stravování

Pod vidinou skvělé letní formy se mnozí nechají snadno zlákat na nesmyslné diety a zázračné jídelníčky. Ke štíhlé a především zdravé postavě však nevedou žádné zkratky.

„Nárazové či radikální hubnoucí a detoxikační programy nejsou dlouhodobě účinné a v drtivé většině případů končí jojo efektem. Přesto můžete úpravou jídelníčku a pohybem ještě do prázdnin ledacos stihnout,“ tvrdí Věra Burešová, hlavní výživová poradkyně center pro výživu a hubnutí Naturhouse.

Snižte svůj energetický příjem

Chcete-li zhubnout do letošní plavkové sezóny, nemusíte se pouštět do extrémních diet či držet hladovku. Můžete hlídat svůj energetický příjem a výdej, kdy příjem musí být nižší v porovnání s hodnotou energetického výdeje. Tímto způsobem vytvoříte negativní kalorickou bilanci, která je pro hubnutí nezbytná.

Odbornice na výživu Věra Burešová však upozorňuje na to, že čísla nejsou všechno. Klíčem k úspěchu je kombinace správného stravování a přiměřeného pohybu. „Preferujte kvalitní potraviny, co nejméně průmyslově zpracované. Zkoušejte různé druhy pohybových aktivit, dokud nenajdete tu pravou. Může to být běh, posilovna, plavání, rychlá chůze – cokoliv,“ říká Věra Burešová.

Zkuste kruhový trénink

Co se týká pohybu, podle hlavní trenérky fitness centra pro ženy Contours Markéty Brožové je pro hubnutí vysoce účinný kruhový trénink.





„Pod slovem kruháč si mnozí představí silový trénink s taháním pneumatik, těžkých vah a spoustu náročného pohybu. Existuje ale i například kruhový trénink pro ženy, který si mohou upravit přesně podle vlastních potřeb, a navíc ho zvládnou všechny věkové kategorie. V ideálním tempu se při něm střídá aerobní a anaerobní pásmo, což vede k posílení těla a úbytku tuku,“ říká trenérka, u které prý není výjimkou, že cvičí i šedesátileté a starší členky.

Vezměte si na pomoc metr a váhu

Děsí vás představa, že si máte stoupnout na váhu? Vážení a měření může být skvělým pomocníkem. „Při správně nastaveném kalorickém deficitu společně s pohybem obecně platí, že by člověk měl zhubnout 0,5 až 1 kilo týdně. Klidně si ověřte, že tomu tak skutečně je, ale na váhu si stoupněte maximálně jednou za týden. Važte se ve stejnou denní dobu, nejlépe ráno po probuzení,“ radí výživová poradkyně Věra Burešová a dodává, že příliš rychlé úbytky nejsou žádoucí. „Pokud hubnete více než kilo za týden, můžete přicházet o svalovou hmotu. V takovém případě se více zaměřte na bílkoviny,“ doporučuje.

Markéta Brožová pro změnu radí měření obyčejným krejčovským metrem. „Změřte si hrudník, pas, boky, paže, stehna a čísla si zapisujte. Popřípadě si udělejte fotografie postavy a sledujte pokrok. Při vážení nezapomínejte zohlednit, že hmotnost může kolísat i o několik kilogramů v závislosti nejen na stravě, ale i na věku, spánku, hydrataci, hormonálním stavu či svalové hmotě,“ upozorňuje trenérka.

Jak vydržet změnu jídelníčku

Na závěr pro vás máme pár tipů, jak obelstít hlad, chutě a snadněji zvládnout dietní režim.

Zvyšte příjem vlákniny. „Konzumace vlákniny ve formě ovoce, zeleniny, různých semínek či například ovesných vloček vám pomůže udržet déle pocit plného žaludku,“ dává svůj tip výživová poradkyně Věra Burešová.

Jezte pravidelně. Díky tomu, že si stanovíte pevný režim, budete mít lépe pod kontrolou svoje chutě a nestane se vám, že vás přepadne nečekaně hlad.

Preferujte „skutečné“ potraviny. Základní, čerstvé a především průmyslově nezpracované potraviny jsou nutričně bohatší, obsahují vitamíny, minerální látky a člověk po nich nemá tendenci přibírat.

Pijte vodu. Dejte si pozor na tekuté kalorie v podobě sladkých limonád a cukrem slazené minerálky. „Většina z nich obsahuje velké množství kalorií a k zasycení nepřispějí. Pozor také na alkohol, který může mít navíc negativní vliv na sportovní výkon,“ upozorňuje na závěr Markéta Brožová.