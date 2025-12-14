Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Pravda vs. lež: Ukažte, jak se vyznáte v mýtech o potravinách

Pravda vs. lež: Ukažte, jak se vyznáte v mýtech o potravinách

Kvíz
Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Žena stojící v noci u otevřené ledničky
Autor: Depositphotos
Jídlo je pro člověka víc než jen palivo – je to taky svého druhu vášeň i nekonečné téma diskusí. Zároveň se mezi lidmi stále drží mnoho polopravd a zažitých omylů, které se často dědí z generace na generaci. Čemu taky věříte a čemu vážně ne?

Saháte automaticky po hnědém cukru s pocitem, že díky jeho složení děláte něco pro své zdraví? Máte špatné svědomí, když použijete mraženou zeleninu, protože čerstvá došla, nebo když ohřejete oběd v mikrovlnce? A jak je to s tím věčným strašákem jménem lepek či soubojem másla s ostatními tuky?

Pokud se v těchto chytácích vyznáte, budete pro vás náš kvíz hračkou, protože všechny tyhle věcí se v něm objeví a krom nich i pár dalších. 

Připravili jsme pro vás potravinový kvíz s dvanácti otázkami, které prověří váš gastronomický přehled. Kolik toho vlastně víte o kafi či medu, jak to máte s červeným vínem a co děláte s těstovinami, když se dovaří? Pusťte se do toho. 

Další kvízy

Zobrazit všechny
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Datové schránky se budou stěhovat a projdou redesignem

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Česká televize chystá projekt Tak moment pro mladé

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Babička pije. Rodina to dlouho nemusí tušit

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!

ChatGPT se stal nejstahovanější aplikací na světě

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Léky na tlak se nesnesou s lékořicí, zázvor není bezpečný pro diabetiky

Co umí autonomní stroje v jihlavské nemocnici?

Těžba dat versus strojové učení

Zdravotní pojištění 2026: Změny pro zaměstnance, OSVČ a pečující

Tváří se jako průzkum s odměnou, ale je to podvod

Barva jazyka může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Záplava příspěvky vytvořených pomocí AI začíná být otravná

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).