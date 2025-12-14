Pravda vs. lež: Ukažte, jak se vyznáte v mýtech o potravinách

Saháte automaticky po hnědém cukru s pocitem, že díky jeho složení děláte něco pro své zdraví? Máte špatné svědomí, když použijete mraženou zeleninu, protože čerstvá došla, nebo když ohřejete oběd v mikrovlnce? A jak je to s tím věčným strašákem jménem lepek či soubojem másla s ostatními tuky?
Pokud se v těchto chytácích vyznáte, budete pro vás náš kvíz hračkou, protože všechny tyhle věcí se v něm objeví a krom nich i pár dalších.
Připravili jsme pro vás potravinový kvíz s dvanácti otázkami, které prověří váš gastronomický přehled. Kolik toho vlastně víte o kafi či medu, jak to máte s červeným vínem a co děláte s těstovinami, když se dovaří? Pusťte se do toho.