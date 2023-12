Kluci pomalu dohánějí v očkování proti HPV holky. Nově bude na pojišťovnu už od 11 let

Z diagnóz vyplývá, že onemocnění způsobená HPV se týkají žen i mužů, proto je i prevence důležitá pro obě pohlaví. Rakovina způsobená tímto virem je zároveň jedinou, na kterou existuje ochrana v podobě očkování. To je v Česku hrazeno od dubna 2012 dětem. Nejprve jej zdravotní pojišťovny proplácely pouze třináctiletým dívkám, od ledna 2018 pak také chlapcům stejného věku. Od Nového roku se ale toto zaběhnuté pravidlo změní a očkování bude hrazené od 11. do 15. roku.

Jak přibývá očkovaných chlapců

Vymýtit rakovinu způsobenou HPV se zatím v tuzemsku příliš nedaří. Právě od očkování si ale lékaři slibují, že by tomu v blízké budoucnosti mohlo být jinak. Počet očkovaných dospívajících totiž přibývá. Proočkovanost proti HPV u nás není nízká. U dívek je v tuto chvíli 70 procent a čekáme, že bude ještě vyšší. Každým rokem také velmi významně přibývá očkovaných chlapců, říká ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

U nich je očkování proti HPV hrazeno z veřejného zdravotního pojištění pět let a proočkovanosti výrazně pomohlo. Došlo k jejímu skokovému nárůstu, potvrzuje Ladislav Dušek. Spolu s lékařkou a poslankyní Věrou Adámkovou předložili na začátku prosince statistiky, jež ukazují, že mezi léty 2017 a 2018, kdy ji začaly hradit zdravotní pojišťovny, se proočkovanost u třináctiletých chlapců zdvojnásobila a nadále roste.





V roce 2018 podstoupilo první dávku vakcíny proti HPV téměř 17 tisíc chlapců, loni jich bylo již více než 28 tisíc.

Grafy ukazují počet a podíl chlapců, kteří byli očkováni první ze dvou dávek vakcíny proti HPV ve 13 letech. Autor: ÚZIS

Za loňský rok statistici ještě nemají všechna data, neboť někteří měli očkování odloženo a jiní se doočkovávají až letos. Už nyní ale odhadují, že proočkovanost za rok 2022 půjde u chlapců ke 48 %.

Zájem je vyšší i u dívek

Také u dívek proočkovanost roste. Na rozdíl od chlapců ale nejde o setrvalý růst. Dívky mají možnost hrazeného očkování delší dobu než chlapci, a možná i proto u nich v minulosti v několika letech zájem o vakcínu ochladl. Proč, to není jasné, ale předloni se pokles zastavil.

To je velmi dobrá zpráva. V roce 2021 proočkovanost u dívek stoupla opět k 70 % a i pro rok 2022 lze předpovídat její vysokou míru. Dosahovat by mohla až 76 %, říká Věra Adámková, členka poslaneckého Výboru pro zdravotnictví.

Grafy ukazují počet dívek, případně jejich podíl, které dostaly první dávku vakcíny proti HPV (ze dvou) ve 13 letech. Autor: ÚZIS

Jiný kraj, jiná proočkovanost

Statistiky ukazují také jednu zajímavost. Ne všechny kraje jsou proočkované stejně. Jak u dívek, tak u chlapců platí, že nejvyšší proočkovanost je v kraji Ústeckém, nejnižší ve Zlínském. Rozdíl v proočkovanosti mezi těmito kraji je u dívek téměř 15 %, u chlapců 24 %, upozorňuje Věra Adámková.

Kraj – proočkovanost Chlapci Ústecký kraj – 51,9 % Zlínský kraj – 27,7 % Dívky Ústecký kraj – 73,2 % Zlínský kraj – 58,3 % Zdroj: ÚZIS, rok 2021

Jenže zatímco na proočkovanost data existují, na to, proč se mezi kraji tak liší, žádná nejsou. Všechno ale souvisí se vším. V Ústeckém kraji je dobrá síť zdravotnických zařízení, je tam i dobrá nemocnice, kde pediatrické oddělení má poměrně velké slovo a pracuje s terénem, říká Věra Adámková. Ve Zlínském kraji je z medicínského hlediska vše dobře, narážíme ovšem na nedůvěru ve vakcíny. Nic jiného tam sociologové, se kterými spolupracujeme, nenašli, dodává.

Hrazené očkování nově od 11 let

Statistiku pro rok 2024 pak zcela jistě pozmění rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví od 1. ledna 2024 hradit očkování pro chlapce i dívky již od 11 let věku. Nově pak bude možné nechat bezplatně očkovat mladé lidi do 15. narozenin. Místo jednoho roku tak mají rodiče i jejich ratolesti na očkování roky čtyři. Navíc na úhradu dosáhne mnohem více dospívajících. Takové rozšíření věkového okna má potenciál proočkovanost ještě zvýšit a to je pozitivní zpráva, říká Ladislav Dušek.

Dobrá zpráva to ovšem není kvůli statistice, ale protože díky vyšší míře proočkovanosti budou lékaři v budoucnu ošetřovat méně lidí s nádorovým bujením způsobeným HPV. Cílem je, aby onkologických diagnóz bylo méně a také na ně umíralo méně lidí, říká Věra Adámková. Do počtu nemocných se vysoká proočkovanost může podle ní propsat odhadem za 30 let.





Necháte svoje děti očkovat proti HPV viru? Ano, už jsou očkované

Ano, mám to v plánu

Ne, nenechal/a a nenechám

Jak se změní bezplatné očkování Nyní platí: Očkování proti HPV má hrazeno dítě, které jej podstoupí mezi 13. a 14. rokem. V praxi je spojováno s preventivní prohlídkou, jež připadá na 13. narozeniny. Po 14. roce jde očkovat ve výjimečných případech dospívající, u nichž lékař vakcinaci odložit z důvodu nějaké nemoci.

Nově: Od 1. ledna 2024 vakcínu uhradí pojišťovny všem dospívajícím mezi 11. až 15. rokem. Hrazeny jsou vždy dvě dávky vakcíny. Očkují je praktičtí lékaři nebo dětští gynekologové. Do budoucna existuje úvaha, a lékaři by ji přivítali, hradit očkování také po 15. roce věku dítěte. Argumentem, který vedl k tomu, že tato změna zatím nebyla zavedena, je, že po 15. roce potřebují dospívající již tři dávky vakcíny proti HPV (mladší jen dvě), takže očkování je dražší.

HPV nemusí přijít až se sexem

Podle dětské lékařky a místopředsedkyně vakcinologické společnosti Hany Cabrnochové může mít přínos nečekat s očkováním až na třinácté narozeniny. Rodiče se mohou spoléhat, leckdy nepravdivě, na to, že riziko spojené s HPV u jejich dětí zatím není, protože ještě nezahájily pohlavní život. Z odběru protilátek ale víme, že určitou míru pozitivity vykazují i děti pod 13 let, protože k přenosu nedochází jen pohlavním stykem, ale i jinými způsoby bližšího kontaktu, uvádí lékařka.

Lékařka vyvrací také mýtus, že by očkování u dospívajících vedlo k dřívějšímu zahájení sexuálního života. Existuje celá řada studií, které dokazují, že očkování na toto nemá vliv, rozptyluje obavy Hana Cabrnochová. Ovšem smysl má očkování ale i pro dospívající, kteří už pohlavní styk měli.

Nová pravidla lékařům umožňují znovu nabídnou bezplatné očkování i rodinám, ve kterých z nějakého důvodu děti ve 13 letech očkovat rodiče nenechali. Od Nového roku je totiž možné nechat se naočkovat na pojišťovnu až do 15. narozenin, a tak nabídku mohou využít i ti, kteří ji před rokem či dvěma lety odmítli.

Má-li někdo zájem o očkování proti HPV mimo interval úhrad, musí si sice tři dávky zaplatit sám, od zdravotní pojišťovny ale může zpětně žádat proplacení části těchto peněz, a to formou příspěvku z fondu prevence. Výše zpětných bonusů se ale u jednotlivých pojišťoven liší, stejně jako podmínky jejich čerpání, proto je dobré si, třeba i předem, je ověřit na webu či informační lince vaší pojišťovny.