Nesmysl, varují odborníci před názorem, že člověku stačí pít denně jen litr vody

Není to zase tak dávno, co i část odborníků tvrdila, že bychom měli pít litry a litry tekutin denně, jinak budeme nemocní a brzy staří. To už neplatí, doporučení se drží obvykle na dvou litrech denně. Ale objevují se i opačné extrémy, podle nichž je vlastně zbytečné nějaký pitný režim řešit. S tím ale oslovení odborníci nesouhlasí.