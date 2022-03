Nemocné ledviny má v ČR každý 10. člověk. Nejste to i vy?

Jsou dvě, vypadají jako zvětšené fazole a máme je uložené po stranách páteře. Ledviny jsou dokonalou čističkou krve v našem organismu. Jsme-li v klidu, přečerpají přibližně 1,2 litru krve za minutu. Podívejte se na jednu PET láhev s vodou, to je skoro stejné množství a za jednu minutu! Rovnou se i napijte, protože nedostatečný příjem tekutin může vašim ledvinám uškodit.

„Vzhledem k tomu, kolik lidí u nás trpí cukrovkou a hypertenzí, které ledviny významně poškozují, je tak vysoké číslo pravděpodobné,“ říká lékařka Kateřina Pinterová z laboratoře Synlab. Současně dodává, že ve většině případů jde spíše o počínající lehká postižení, která však mohou zůstat nepoznaná a po letech trvání vyústit až do úplného selhání, které lze řešit pouze dialýzou. „Dialyzovaní pacienti tak představují pouze pomyslný vršek ledovce, protože lidí s lehčím postižením ledvin bude daleko víc,“ doplňuje lékařka.

Onemocnění ledvin mohou vznikat z mnoha příčin a po čase vyústit až jejich selháním. Některými méně či více závažnými poruchami trpí údajně každý desátý člověk České republiky. Není to přehnané?

Jestliže jsou ledviny poškozené, je nutné odhalit to včas, aby nedošlo k nevratným změnám. K posouzení toho, zdali ledviny fungují správně, slouží biochemické vyšetření krve a moči.

Laboratorní diagnostika coby prevence onemocnění

Nemocné ledviny dokážou bolet, ale jak již bylo zmíněno, potíže někdy přicházejí plíživě, takže o nich ani nemusíme vědět. Zásadní význam má tak při diagnostice onemocnění ledvin a močových cest laboratorní vyšetření.

„K základním vyšetřením patří stanovení koncentrace urey a kreatininu v krvi a vyšetření moči chemicky a na základě močového sedimentu. K nejcitlivějším metodám sloužícím k časnému záchytu onemocnění ledvin patří vyšetření albuminu v moči,“ uvádí Kateřina Pinterová.

Zejména u diabetiků a pacientů s hypertenzí bývá malé množství albuminu vylučované do moči prvním signálem počínajícího postižení ledvin. „Preventivní laboratorní vyšetření bych doporučovala v intervalu jednoho až dvou let. U lidí s vyšším rizikem, tedy u diabetiků a lidí s hypertenzí, pak častěji. Tady se domnívám, že by tuto prevenci měl zajišťovat ošetřující lékař v rámci pravidelných kontrol,“ doplňuje lékařka.

Alkohol i kouření nepůsobí přímo

O ledvinách se mluví v souvislosti s nadměrným pitím alkoholu. Přímo jim ale zas tolik neublíží. „Alkohol poškozuje játra a hlavním nebezpečím je zde možný vznik závislosti se všemi důsledky,“ vysvětluje Kateřina Pinterová.

Podobné je to i s kouřením, které má negativní dopad na celý organismus. Ledvinám tak neškodí přímo, ale může se podílet i na vzniku nádorového onemocnění. „U kouření je velkým rizikem karcinogenní potenciál vdechovaných škodlivin, které působí především v plicích, ale mohou se podílet na vzniku nádorového onemocnění i jinde v organismu. Dále je to jejich negativní vliv na cévy a srdce, což znamená, že kouření je jedním z rizikových faktorů aterosklerózy a s tím související hypertenze, která k poškození ledvin vede. Přímý negativní vliv na ledviny však ani u jedné z těchto škodlivin prokázán nebyl,“ doplňuje lékařka.

Hlavně pít a udržovat se v teple

Ledviny si zaslouží péči po celý náš život. Negativní vliv na ně může mít prochladnutí, ale i zanedbaná hygiena. Obojí vede k zánětům a opakované záněty ledvin mohou orgán i nezvratně poškodit.

Infekcemi močových cest pak nejvíce trpí kojenci a mladé ženy po začátku sexuální aktivity. „Tyto infekce jsou však většinou nekomplikované a málokdy přecházejí do zánětu ledvin. Je to však onemocnění nepříjemné a má sklon k recidivám,“ vysvětluje Kateřina Pinterová.

Možná i vám říkaly vaše babičky, abyste si pořádně zastrčili nátělník a nesedali si na studenou zem. Měly pravdu a to, co platilo tenkrát, platí i dnes. K základní prevenci patří udržovat se v teple a nesedat si na studenou zem. „Pozor je třeba dávat i při návštěvě veřejných bazénů. Jedinec by měl dodržovat pitný režim, což znamená vypít denně přibližně 1,5 až 2 litry vody. Též je důležité dbát na hygienu spojenou s pohlavním stykem a po vykonání stolice si utírat konečník směrem zepředu dozadu, nikoli naopak,“ popisuje Kateřina Pinterová.

Pokud jde o děti, považuje lékařka za nejdůležitější naučit je pít čistou vodu, nikoli minerálky. „Ty totiž mohou kvůli vyššímu obsahu minerálů vést k tvorbě ledvinových kamenů a zároveň mohou být i jedním z faktorů zvyšujících riziko hypertenze. Slazené nápoje zase vedou k obezitě a vyšší kazivosti zubů.“